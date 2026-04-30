L'attaquant chevronné était en pleine forme après un résultat qui permet à Al-Nassr de conserver la première place du classement de la Ligue professionnelle saoudienne. Alors qu'il quittait la pelouse, une partie des supporters d'Al-Ahli a tenté de le déstabiliser en scandant des chants rappelant les récents succès continentaux de leur club et en remettant en cause son statut dans le monde du football. Plutôt que d'ignorer ces railleries, Ronaldo s'est tourné vers les tribunes avec un large sourire aux lèvres. Dans un instant capté par les caméras et déjà partagé des millions de fois, le joueur de 39 ans a d’abord ri de ces provocations avant de rappeler, d’un geste simple et efficace, à qui il avait affaire.

Alors que certains fans rappelaient les deux titres de l’AFC Champions League d’Al-Ahli, le quintuple vainqueur de la C1 a levé la main et exhibé ses cinq doigts, avant de lancer à la foule, d’un ton posé et avec un sourire entendu : « J’ai cinq Ligues des champions. » Le message était clair : il rappelait ses cinq victoires dans la Ligue des champions de l’UEFA, conquises sous les couleurs de Manchester United et du Real Madrid.