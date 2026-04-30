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Cristiano RonaldoGetty
Donny Afroni

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VIDÉO : Après la victoire cruciale d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, sourire aux lèvres, répond aux supporters d’Al Ahli qui l’insultent en leur adressant un geste de la main

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Al Ahli
Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été au centre de l’attention, tant pendant les 90 minutes du match qu’après celui-ci, alors qu’Al-Nassr s’imposait 2-0 face à Al-Ahli dans une rencontre décisive. Si la légende portugaise a trouvé le chemin des filets pour poursuivre sa quête d’un record historique, c’est sa réaction d’après-match face aux supporters adverses provocateurs qui a enflammé les réseaux sociaux.

  • Ronaldo fait taire les supporters d'Al Ahli

    L'attaquant chevronné était en pleine forme après un résultat qui permet à Al-Nassr de conserver la première place du classement de la Ligue professionnelle saoudienne. Alors qu'il quittait la pelouse, une partie des supporters d'Al-Ahli a tenté de le déstabiliser en scandant des chants rappelant les récents succès continentaux de leur club et en remettant en cause son statut dans le monde du football. Plutôt que d'ignorer ces railleries, Ronaldo s'est tourné vers les tribunes avec un large sourire aux lèvres. Dans un instant capté par les caméras et déjà partagé des millions de fois, le joueur de 39 ans a d’abord ri de ces provocations avant de rappeler, d’un geste simple et efficace, à qui il avait affaire.

    Alors que certains fans rappelaient les deux titres de l’AFC Champions League d’Al-Ahli, le quintuple vainqueur de la C1 a levé la main et exhibé ses cinq doigts, avant de lancer à la foule, d’un ton posé et avec un sourire entendu : « J’ai cinq Ligues des champions. » Le message était clair : il rappelait ses cinq victoires dans la Ligue des champions de l’UEFA, conquises sous les couleurs de Manchester United et du Real Madrid.

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  • À deux doigts des 1 000 buts

    Si ses échanges avec le public ont fait la une des journaux, la performance de Ronaldo sur le terrain n’en a pas moins été remarquable. En marquant lors de cette victoire 2-0, l’ancien joueur de la Juventus a atteint le total impressionnant de 970 buts en carrière, tous clubs et sélection confondus. Il ne montre aucun signe de ralentissement et continue de mener l’attaque du grand club de Riyad.

    Ce but le place à seulement 30 réalisations de la barre mythique des 1 000 buts, un exploit que beaucoup jugeaient impossible à l’ère moderne. Avec Al-Nassr actuellement en tête du championnat saoudien et encore plusieurs rencontres à disputer, sans compter un calendrier international chargé avec le Portugal, le compte à rebours vers les 1 000 buts est officiellement lancé.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr reste en course pour le titre

    Grâce à ce succès face à Al-Ahli, Al-Nassr conserve la tête du classement de la Saudi Pro League à quatre journées de la fin. Le club compte actuellement 13 points d’avance sur son dauphin, troisième au classement, et 8 sur Al-Hilal, deuxième, qui dispose toutefois d’un match en moins. Ronaldo fera son retour sur les terrains lors du déplacement chez Al-Qadsiah, programmé le 3 mai. Sous la pression de remporter le titre cette saison, le groupe s’appuie fortement sur le leadership et la finition implacable de la star portugaise.

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