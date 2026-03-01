VIDÉO : Antony, le flop de Manchester United, marque un superbe but du pied arrière pour le Real Betis lors du derby contre Séville

Antony, qui est arrivé en Espagne après trois années difficiles à Old Trafford, a trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir sous le soleil de Séville. Son but lors du derby n'était pas un coup de chance, mais l'aboutissement d'une période d'excellence soutenue qui lui a permis de devenir le leader technique incontesté des Verdiblancos. Sa capacité à produire des actions spectaculaires dans les matchs les plus tendus lui a valu l'affection des supporters du Betis.

Cela n'a toutefois pas suffi pour mener le Betis à la victoire dimanche. Alvaro Fidalgo a donné une avance de 2-0 aux hôtes à la mi-temps, mais Séville a riposté pour obtenir un match nul 2-2 en deuxième mi-temps grâce à des buts d'Alexis Sanchez (un autre flop de Manchester United) et d'Isaac Romero. La tête plongeante de Sanchez qui a permis à Séville de revenir dans le match a fait de lui le joueur le plus âgé à avoir marqué dans un derby de la Liga entre Séville et le Betis au XXIe siècle, à l'âge de 36 ans et 72 jours, dépassant le précédent record détenu par Joaquín Sánchez.