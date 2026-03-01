AFP
VIDÉO : Antony, le flop de Manchester United, marque un superbe but du pied arrière pour le Real Betis lors du derby contre Séville
Antony illumine le derby de Séville
Le match n'avait commencé que depuis 15 minutes lorsque la percée s'est produite. Après un ballon dévié qui a failli causer un danger dans la surface de réparation, Antony a réagi avec une précision instinctive. Se repositionnant parfaitement, il s'est élancé dans les airs pour effectuer un superbe coup de pied retourné qui a envoyé le ballon dans les filets, ne laissant aucune chance au gardien de but de Séville.
Regardez le but spectaculaire d'Antony
- AFP
Les exploits du Derby et un regain d'enthousiasme
Antony, qui est arrivé en Espagne après trois années difficiles à Old Trafford, a trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir sous le soleil de Séville. Son but lors du derby n'était pas un coup de chance, mais l'aboutissement d'une période d'excellence soutenue qui lui a permis de devenir le leader technique incontesté des Verdiblancos. Sa capacité à produire des actions spectaculaires dans les matchs les plus tendus lui a valu l'affection des supporters du Betis.
Cela n'a toutefois pas suffi pour mener le Betis à la victoire dimanche. Alvaro Fidalgo a donné une avance de 2-0 aux hôtes à la mi-temps, mais Séville a riposté pour obtenir un match nul 2-2 en deuxième mi-temps grâce à des buts d'Alexis Sanchez (un autre flop de Manchester United) et d'Isaac Romero. La tête plongeante de Sanchez qui a permis à Séville de revenir dans le match a fait de lui le joueur le plus âgé à avoir marqué dans un derby de la Liga entre Séville et le Betis au XXIe siècle, à l'âge de 36 ans et 72 jours, dépassant le précédent record détenu par Joaquín Sánchez.
Des chiffres stupéfiants pour le Brésilien
Avec cette dernière contribution, Antony totalise désormais 20 buts et 14 passes décisives en 57 matches disputés avec le Betis. Ces chiffres reflètent une régularité qu'il avait rarement atteinte lors de son passage à Manchester, ce qui suggère que le style de jeu espagnol et la liberté tactique dont il bénéficie au Betis ont permis de libérer son véritable potentiel.
Une analyse plus approfondie de sa saison actuelle met en évidence son importance capitale pour la production offensive de l'équipe. Dans cette édition de la Liga, il a été impliqué directement dans 12 buts, soit plus que n'importe quel autre coéquipier. Cette domination statistique souligne son rôle de pivot créatif de l'équipe, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple fournisseur de moments forts ; il est le moteur qui propulse le club vers la qualification européenne.
- AFP
Les yeux rivés sur la Coupe du monde
Au fur et à mesure que le calendrier international avance, des performances de cette ampleur ne manqueront pas d'attirer l'attention du sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti. Antony a récemment déclaré à la FIFA ses ambitions internationales : « Jouer à la Coupe du monde l'année prochaine serait un rêve devenu réalité et l'un des plus grands objectifs de ma carrière. Je sais que si je veux regagner ma place dans l'équipe du Brésil, je dois être au meilleur de ma forme ici, au Betis. Je veux travailler dur jour après jour pour être sûr d'être disponible pour aider le Brésil. »
L'ailier, qui revient en force, sera de retour sur le terrain lorsque le Real Betis affrontera Getafe lors de son prochain match de Liga, le 8 mars.
