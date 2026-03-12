VIDÉO : Antonio Rudiger danse dans sa voiture et klaxonne alors que des fans en liesse bloquent la sortie du stade Bernabeu à la star du Real Madrid après la victoire contre Manchester City

Sur le terrain, cette victoire était une déclaration d'intention de la part des géants espagnols, qui ont fait un grand pas vers les quarts de finale. Après le coup de sifflet final, son coéquipier Trent Alexander-Arnold n'a pas tari d'éloges sur la performance de l'équipe, déclarant à TNT Sports qu'il s'agissait d'une « performance exceptionnelle » qui prouvait leur résilience. « Peu importe les blessures que nous avons », a-t-il déclaré, soulignant qu'ils avaient réussi à faire taire ceux qui « s'attendaient à ce que nous soyons battus ce soir ».

Malgré leur avance de trois buts et l'ambiance de fête, les hommes d'Alvaro Arbeloa savent que le travail n'est qu'à moitié fait. Le match retour à Manchester exigera le même niveau de concentration et d'intensité que Rudiger affiche à chaque fois qu'il entre sur le terrain. La capacité du défenseur à passer d'un farceur insouciant en dehors du terrain à un redoutable défenseur sur le terrain sera essentielle pour permettre au Real Madrid de défendre son avance en Angleterre.