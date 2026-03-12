Le défenseur central de 33 ans, qui a livré une performance solide, comme à son habitude, pour tenir à distance l'équipe de Pep Guardiola, a été filmé en train de sauter sur son siège, de klaxonner et de chanter avec les fidèles supporters des Blancos. Les vitres baissées et un large sourire aux lèvres, Rudiger a félicité les fans et encouragé les chants à son nom, profitant pleinement de l'ambiance jubilatoire après le triplé de Federico Valverde en première mi-temps qui a démantelé les géants de la Premier League.
Traduit par
VIDÉO : Antonio Rudiger danse dans sa voiture et klaxonne alors que des fans en liesse bloquent la sortie du stade Bernabeu à la star du Real Madrid après la victoire contre Manchester City
L'âme de la fête
Regardez le clip
La controverse rencontre la célébration
Ces célébrations contrastent fortement avec les problèmes disciplinaires qui ont récemment touché Rudiger, le Comité technique des arbitres (CTA) dela Liga ayant admis que Rudiger aurait dû être expulsé pour conduite violente lors d'un match contre Getafe. Malgré la surveillance arbitrale dont il fait l'objet, le défenseur allemand reste une figure intouchable dans le cœur des Madridistas, qui apprécient son intensité brute et son énergie contagieuse après les matchs.
- Getty Images Sport
L'attention se tourne vers l'Etihad
Sur le terrain, cette victoire était une déclaration d'intention de la part des géants espagnols, qui ont fait un grand pas vers les quarts de finale. Après le coup de sifflet final, son coéquipier Trent Alexander-Arnold n'a pas tari d'éloges sur la performance de l'équipe, déclarant à TNT Sports qu'il s'agissait d'une « performance exceptionnelle » qui prouvait leur résilience. « Peu importe les blessures que nous avons », a-t-il déclaré, soulignant qu'ils avaient réussi à faire taire ceux qui « s'attendaient à ce que nous soyons battus ce soir ».
Malgré leur avance de trois buts et l'ambiance de fête, les hommes d'Alvaro Arbeloa savent que le travail n'est qu'à moitié fait. Le match retour à Manchester exigera le même niveau de concentration et d'intensité que Rudiger affiche à chaque fois qu'il entre sur le terrain. La capacité du défenseur à passer d'un farceur insouciant en dehors du terrain à un redoutable défenseur sur le terrain sera essentielle pour permettre au Real Madrid de défendre son avance en Angleterre.