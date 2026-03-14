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VIDÉO : Antoine Griezmann incarne Tommy Shelby ! Pourquoi les stars de l'Atlético Madrid se sont déguisées en personnages de « Peaky Blinders » avant leur match de Liga contre Getafe

Antoine Griezmann et ses coéquipiers de l'Atlético de Madrid ont troqué leurs tenues d'entraînement contre des casquettes plates dans le cadre d'une collaboration exceptionnelle avec Netflix. Ce partenariat vise à promouvoir le film à venir « Peaky Blinders : The Immortal Man » et servira de thème pour leur match contre Getafe.

  • Une soirée exceptionnelle au Metropolitano

    Le monde du football espagnol et celui des séries britanniques à l'ambiance sombre se sont rencontrés lorsque l'Atlético a annoncé un partenariat stratégique avec Netflix pour promouvoir le film à venir, « Peaky Blinders : The Immortal Man ». Le stade Riyadh Air Metropolitano s'est transformé en scène cinématographique avant la rencontre contre Getafe, mêlant le « courage et le cœur » des Colchoneros à l'ambition impitoyable de la famille Shelby.

    Dans le cadre de cette initiative marketing unique, les chaînes officielles du club ont diffusé un court-métrage viral mettant en scène les stars de l'équipe première, totalement immergées dans l'esthétique du début du XXe siècle. Cette collaboration vise à combler le fossé entre le sport mondial et le divertissement haut de gamme, en utilisant les capacités techniques du stade pour offrir aux supporters locaux une expérience de match unique en son genre.

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  • Un gang de Birmingham prend le contrôle du Metropolitano

    Griezmann, Koke, José María Giménez, Alexander Sorloth et Ademola Lookman ont été les visages de cette campagne, troquant le rythme effréné du terrain pour les célèbres déambulations au ralenti des Peaky Blinders.

    « Le match contre Getafe sera le point d’orgue de notre collaboration avec Netflix pour le lancement de “Peaky Blinders : The Immortal Man” », explique le site officiel du club. « D’une part, nos supporters pourront profiter de surprises majeures liées à la famille Shelby dans les heures précédant le coup d’envoi dans la Fan Zone du Riyadh Air Metropolitano. » 

    « D’autre part, notre équipe première arrivera au stade accompagnée de véhicules d’époque et d’un important groupe représentant le gang de la famille Shelby. À la mi-temps, tous les supporters de l’Atleti présents pourront assister à un spectacle surprise sur le terrain, avec un spectacle son et lumière spectaculaire et de nombreux personnages de Peaky Blinders. »

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    L'objectif : terminer parmi les trois premiers

    L'équipe de Diego Simeone affrontera Getafe samedi, avec pour objectif de remporter la victoire afin de s'assurer une place parmi les trois premiers de la Liga cette saison. L'Atleti occupe actuellement la quatrième place du classement avec 54 points en 27 matches, à seulement un point de Villarreal, troisième, qui compte 28 matches disputés.

    Les Rojiblancos se concentreront ensuite sur la scène européenne, où ils affronteront Tottenham lors du match retour des huitièmes de finale – le match aller s'était soldé par une victoire écrasante 5-2 pour l'Atleti.

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