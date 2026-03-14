VIDÉO : Antoine Griezmann incarne Tommy Shelby ! Pourquoi les stars de l'Atlético Madrid se sont déguisées en personnages de « Peaky Blinders » avant leur match de Liga contre Getafe

Le monde du football espagnol et celui des séries britanniques à l'ambiance sombre se sont rencontrés lorsque l'Atlético a annoncé un partenariat stratégique avec Netflix pour promouvoir le film à venir, « Peaky Blinders : The Immortal Man ». Le stade Riyadh Air Metropolitano s'est transformé en scène cinématographique avant la rencontre contre Getafe, mêlant le « courage et le cœur » des Colchoneros à l'ambition impitoyable de la famille Shelby.

Dans le cadre de cette initiative marketing unique, les chaînes officielles du club ont diffusé un court-métrage viral mettant en scène les stars de l'équipe première, totalement immergées dans l'esthétique du début du XXe siècle. Cette collaboration vise à combler le fossé entre le sport mondial et le divertissement haut de gamme, en utilisant les capacités techniques du stade pour offrir aux supporters locaux une expérience de match unique en son genre.