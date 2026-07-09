L'attaquant chevronné a marqué le début de sa nouvelle aventure aux États-Unis par une performance époustouflante, alors qu'Orlando a écrasé les Tampa Bay Rowdies 6-0 lors d'un match amical disputé à l'Inter&Co Stadium. Le joueur de 35 ans, arrivé fin juin, a été aligné d’entrée par l’entraîneur par intérim Martin Perelman. Griezmann a ouvert le score pour son équipe à la 32e minute d’un tir à ras de terre précis, avant de délivrer une superbe passe décisive pour le but d’Ivan Angulo à la 61e minute.
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VIDÉO : Antoine Griezmann a ouvert son compteur buts dès ses débuts avec Orlando City et se prépare déjà pour le choc attendu contre Lionel Messi en MLS
Griezmann fait ses débuts
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L'attaquant attend avec impatience le derby.
La présence de Griezmann a immédiatement dynamisé l’attaque des Lions à l’aube de la reprise du championnat national. Avant de fouler la pelouse et d’inscrire son premier but pour Orlando, l’attaquant expérimenté a exprimé son enthousiasme à l’idée de retrouver Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone, lors du derby de Floride. Griezmann a déclaré : « On m’a beaucoup parlé de ce derby. J’ai regardé le dernier. Ce sera un plaisir de retrouver Messi, ainsi que Rodrigo De Paul, avec qui j’entretiens d’excellentes relations. »
- Getty Images Sport
L’entraînement de Dallas aura lieu avant la reprise
Orlando se rendra au FC Dallas la semaine prochaine pour un nouveau match amical. Cette rencontre de préparation s’avérera cruciale pour l’entraîneur Perelman, qui pourra peaufiner ses tactiques et optimiser la condition physique de la superstar française. Le véritable test de cette équipe étoilée n’interviendra toutefois qu’à la reprise officielle de la saison régulière de la MLS, le 22 juillet, avec un déplacement sur la pelouse de San José.
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