La présence de Griezmann a immédiatement dynamisé l’attaque des Lions à l’aube de la reprise du championnat national. Avant de fouler la pelouse et d’inscrire son premier but pour Orlando, l’attaquant expérimenté a exprimé son enthousiasme à l’idée de retrouver Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone, lors du derby de Floride. Griezmann a déclaré : « On m’a beaucoup parlé de ce derby. J’ai regardé le dernier. Ce sera un plaisir de retrouver Messi, ainsi que Rodrigo De Paul, avec qui j’entretiens d’excellentes relations. »