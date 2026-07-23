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VIDÉO : Antoine Griezmann a inscrit un superbe but lors de ses débuts en MLS, contribuant ainsi à la large victoire d’Orlando City face aux San Jose Earthquakes
Un début de rêve pour l'icône française
Griezmann n’a pas tardé à faire ses preuves sur le sol nord-américain. L’attaquant de 35 ans, accueilli en grande pompe à Orlando City, a été aligné d’entrée par l’entraîneur Martín Perelman pour le déplacement au PayPal Park. Un choix payant : l’ancien Madrilène a immédiatement affiché la classe qui caractérise sa carrière au plus haut niveau européen depuis plus de dix ans.
Orlando City avait officialisé son recrutement en mars, avant que l’attaquant ne rejoigne ses nouveaux coéquipiers le 13 juillet. Ce départ met fin à un long parcours en Liga, où il a successivement porté les couleurs de la Real Sociedad, de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone depuis 2009. Au cours de son séjour en Espagne, il a remporté la Supercoupe d’Espagne, la Ligue Europa et la Supercoupe de l’UEFA avec l’Atlético de Madrid, ainsi que la Copa del Rey lors de son passage au FC Barcelone.
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Un triple century réalisé avec panache
Si l’objectif premier d’Orlando City restait de remporter les trois points, la rencontre revêtait une importance personnelle considérable pour le champion du monde. Le but inscrit par Griezmann à la 48^e minute n’était pas seulement son premier en MLS, il marquait aussi une étape majeure : son 300^e but en club au cours de sa carrière illustre. L’attaquant chevronné a réalisé un moment de génie qui a mis en évidence sa classe intacte : il a contrôlé le ballon dans la surface, s’est habilement débarrassé de son défenseur grâce à une feinte fulgurante, puis a calmement glissé le ballon au fond des filets du gardien de San José pour porter le score à 3-0 en faveur de son équipe.
Ce succès statistique s’inscrit dans la lignée de sa dernière saison à l’Atlético Madrid, où il a disputé 56 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 14 buts et délivré huit passes décisives. Son 300e but en club, étape symbolique majeure, se répartit entre quatre clubs : 212 réalisations pour l’Atlético Madrid, 52 pour la Real Sociedad, 35 pour le FC Barcelone et désormais la première sous les couleurs d’Orlando City.
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Les joueurs de second plan d'Orlando City brillent
Même si Griezmann fera naturellement la une de tous les journaux, les Lions ont livré une performance collective impressionnante. Le défenseur slovène David Brekalo, le Colombien Iván Angulo et le Paraguayen Braian Ojeda ont scellé la victoire écrasante face aux San Jose Earthquakes, co-leaders de la Conférence Ouest aux côtés des Vancouver Whitecaps. Cette diversité offensive réjouira Perelman, car elle prouve qu'Orlando n'est pas uniquement tributaire de sa nouvelle star pour produire le rendement offensif nécessaire aux larges succès.
Ce succès revêt une importance cruciale pour les ambitions d’Orlando City cette saison. Ces trois points leur permettent de remonter au classement alors qu’ils visent une place en séries éliminatoires. Grâce à ce succès, Orlando City pointe à la dixième place de la Conférence Est, avec 17 points, à seulement deux unités des places de barrages, actuellement occupées par le DC United. Après un début de saison laborieux, l’arrivée de Griezmann semble avoir apporté l’étincelle nécessaire à une éventuelle remontée en fin de saison.
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