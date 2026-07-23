VIDÉO : Antoine Griezmann a inscrit un superbe but lors de ses débuts en MLS, contribuant ainsi à la large victoire d’Orlando City face aux San Jose Earthquakes

Griezmann n’a pas tardé à faire ses preuves sur le sol nord-américain. L’attaquant de 35 ans, accueilli en grande pompe à Orlando City, a été aligné d’entrée par l’entraîneur Martín Perelman pour le déplacement au PayPal Park. Un choix payant : l’ancien Madrilène a immédiatement affiché la classe qui caractérise sa carrière au plus haut niveau européen depuis plus de dix ans.

Orlando City avait officialisé son recrutement en mars, avant que l’attaquant ne rejoigne ses nouveaux coéquipiers le 13 juillet. Ce départ met fin à un long parcours en Liga, où il a successivement porté les couleurs de la Real Sociedad, de l’Atlético de Madrid et du FC Barcelone depuis 2009. Au cours de son séjour en Espagne, il a remporté la Supercoupe d’Espagne, la Ligue Europa et la Supercoupe de l’UEFA avec l’Atlético de Madrid, ainsi que la Copa del Rey lors de son passage au FC Barcelone.