L'ancien attaquant d'Everton a été officiellement présenté aux médias vendredi soir, après avoir finalisé son transfert au Camp Nou. Newcastle l'avait laissé sur le banc lors de ses quatre derniers matchs de la saison, semble-t-il pour le préserver en vue de ce déménagement estival très attendu. Ce montant substantiel permet au club de Premier League de respecter les règles financières tout en offrant à Gordon le transfert de ses rêves à l'étranger, juste avant la prochaine Coupe du monde.
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VIDÉO : Anthony Gordon s'exprime couramment en espagnol lors de sa présentation à Barcelone et révèle qu'il s'est entraîné « tous les jours » à Newcastle
L'ailier anglais s'engage en Liga
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Gordon a prononcé un discours impeccable en espagnol lors de sa conférence de presse d’ouverture :
Il s'est également adressé en catalan à ses supporters tout en signant des autographes.
Un rêve d’enfance inspire des cours de langue
L’attaquant a révélé avoir préparé son arrivée linguistique plusieurs années à l’avance, expliquant : « Je voulais parler espagnol car, enfant, je rêvais de jouer pour le Barça. À Newcastle, mon kinésithérapeute et moi évoquions chaque jour mon objectif de porter un jour le maillot blaugrana ; c’est pourquoi j’ai appris l’espagnol. »
Gordon a par ailleurs ravi les supporters locaux en déclarant, dans un catalan courant : « Estic molt feliç », soit « Je suis très heureux ».
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Cap sur la Coupe du monde avant l'aventure espagnole
L'attaquant devra rapidement se concentrer sur ses obligations internationales, puisqu'il rejoint la sélection anglaise pour le tournoi en Amérique du Nord. Une fois la trêve estivale terminée, il devra relever le défi de taille de s'intégrer au système tactique exigeant du FC Barcelone, sous le regard attentif des médias. S'adapter aux rigueurs tactiques de la Liga constituera un véritable test pour l'ailier, qui cherchera à reproduire ses performances prolifiques en sélection anglaise, où il a inscrit 17 buts.