Goal.com
En direct
Depay-PereiraGetty/GOAL/TNT Sports
James Westwood

VIDÉO : Andreas Pereira sabote Memphis Depay alors que son ancien coéquipier de Manchester United glisse et rate un penalty lors du derby Corinthians-Palmeiras.

Memphis Depay a glissé et raté un penalty lors du derby entre Corinthians et Palmeiras dans le championnat Paulista A1 dimanche, après un acte de sabotage de la part de son ancien coéquipier de Manchester United, Andreas Pereira. Depay a manqué l'occasion d'ouvrir le score sur penalty en première mi-temps, et Corinthians a fini par s'incliner 1-0, Jose Manuel Lopez marquant le but de la victoire pour Palmeiras à la 84e minute.

  • L'acte de sabotage de Pereira reste impuni

    Depay n'aurait peut-être pas raté son penalty si Pereira n'avait pas fait le malin. Le milieu de terrain de Palmeiras a été surpris en train de gratter le point de penalty avec ses pieds avant que Depay ne s'élance. La commentatrice arbitrale d'ESPN, Renata Ruel, a déclaré que les actions de Pereira méritaient un carton jaune, mais seulement si l'arbitre l'avait remarqué – le VAR ne pouvait pas intervenir.

    Heureusement pour Pereira, l'arbitre Raphael Claus n'a pas vu l'incident. Depay a ensuite perdu l'équilibre au moment de frapper le ballon, qui est passé loin du but.

    • Publicité

  • Regardez Pereira rater son penalty et Depay manquer son tir.

  • « Je n'ai jamais commis d'erreur dans toute ma carrière. »

    Depay s'est exprimé sur les réseaux sociaux après le match, soulignant les tactiques déloyales de Pereira avant de lancer un appel à ses supporters. « Le résultat d'hier soir ne reflète pas le déroulement du match. Nous avons montré pendant la majeure partie du match que nous en voulions plus qu'eux, mais malheureusement, nous n'avons pas été assez efficaces », a-t-il écrit sur Instagram.

    « L'incident du penalty laisse un goût amer, car je n'ai jamais commis d'erreur de toute ma carrière. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. J'assume ma responsabilité. Je garde la tête haute et je crois en mon équipe. Avec le soutien des supporters, nous remporterons bientôt d'autres trophées. Allons de l'avant. »

    Il s'agissait toutefois du deuxième penalty manqué de Depay depuis son arrivée au Corinthians. La saison dernière, il avait été humilié lorsque son tir à la Panenka contre Mirassol avait été arrêté par le gardien.

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour Depay et Pereira ?

    Depay et Pereira ont joué ensemble à Manchester United entre 2015 et 2017, aidant le club à remporter la FA Cup, l'Europa League et la League Cup. Pereira est resté à Old Trafford jusqu'en 2022, mais Depay a quitté le club pour Lyon à l'été 2017 après avoir perdu la confiance de José Mourinho, alors entraîneur des Red Devils. Il a ensuite joué pour Barcelone et l'Atlético Madrid, avant de rejoindre Corinthians en 2024.

    Il devrait faire son retour sur le terrain jeudi, lorsque Corinthians affrontera Red Bull Bragantino dans le championnat brésilien de Serie A, tandis que Pereira et Palmeiras se rendront à Internacional le lendemain.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

0