VIDÉO : Andreas Pereira sabote Memphis Depay alors que son ancien coéquipier de Manchester United glisse et rate un penalty lors du derby Corinthians-Palmeiras.

Depay n'aurait peut-être pas raté son penalty si Pereira n'avait pas fait le malin. Le milieu de terrain de Palmeiras a été surpris en train de gratter le point de penalty avec ses pieds avant que Depay ne s'élance. La commentatrice arbitrale d'ESPN, Renata Ruel, a déclaré que les actions de Pereira méritaient un carton jaune, mais seulement si l'arbitre l'avait remarqué – le VAR ne pouvait pas intervenir.
Heureusement pour Pereira, l'arbitre Raphael Claus n'a pas vu l'incident. Depay a ensuite perdu l'équilibre au moment de frapper le ballon, qui est passé loin du but.