VIDÉO : Andreas Pereira sabote Memphis Depay alors que son ancien coéquipier de Manchester United glisse et rate un penalty lors du derby Corinthians-Palmeiras.

Depay s'est exprimé sur les réseaux sociaux après le match, soulignant les tactiques déloyales de Pereira avant de lancer un appel à ses supporters. « Le résultat d'hier soir ne reflète pas le déroulement du match. Nous avons montré pendant la majeure partie du match que nous en voulions plus qu'eux, mais malheureusement, nous n'avons pas été assez efficaces », a-t-il écrit sur Instagram.

« L'incident du penalty laisse un goût amer, car je n'ai jamais commis d'erreur de toute ma carrière. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. J'assume ma responsabilité. Je garde la tête haute et je crois en mon équipe. Avec le soutien des supporters, nous remporterons bientôt d'autres trophées. Allons de l'avant. »

Il s'agissait toutefois du deuxième penalty manqué de Depay depuis son arrivée au Corinthians. La saison dernière, il avait été humilié lorsque son tir à la Panenka contre Mirassol avait été arrêté par le gardien.