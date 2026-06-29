Vidéo : Ancelotti peut souffler… Une « piqûre » fatale sauve le Brésil d’un coup de poignard des Samouraïs

Dans une fin de match irrésistible, la Seleção a renversé la vapeur face au Japon, menant jusqu’alors au score. Elle a finalement arraché la victoire in extremis grâce à un but de l’attaquant Gabriel Martinelli à la 96^e minute, offrant aux « Samba » leur billet pour les huitièmes de finale lors de l’un des matchs les plus palpitants de la Coupe du monde 2026.

Bien organisée, la sélection japonaise a longtemps contenu les offensives brésiliennes, notamment en première période. Sous la conduite de Carlo Ancelotti, les Auriverde ont ensuite réagi avec orgueil pour préserver leur rêve de conquérir un premier titre mondial depuis 2002.