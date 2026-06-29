Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Vidéo : Ancelotti peut souffler… Une « piqûre » fatale sauve le Brésil d’un coup de poignard des Samouraïs

Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
C. Ancelotti
G. Martinelli
Carlos Henrique Casemiro
Brésil
Japon
É.-U.
Italie

Le « code japonais » met les magiciens du football à rude épreuve

Dans une fin de match irrésistible, la Seleção a renversé la vapeur face au Japon, menant jusqu’alors au score. Elle a finalement arraché la victoire in extremis grâce à un but de l’attaquant Gabriel Martinelli à la 96^e minute, offrant aux « Samba » leur billet pour les huitièmes de finale lors de l’un des matchs les plus palpitants de la Coupe du monde 2026.

Bien organisée, la sélection japonaise a longtemps contenu les offensives brésiliennes, notamment en première période. Sous la conduite de Carlo Ancelotti, les Auriverde ont ensuite réagi avec orgueil pour préserver leur rêve de conquérir un premier titre mondial depuis 2002.

  • Une solidité à la japonaise et une ouverture fulgurante

    À la mi-temps de leur match des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, le Japon mène 1-0 face au Brésil grâce à un but de Kaishu Sano.

    À la 29^e minute, il a surpris la « Seleção » qui n’avait pas réussi à percer l’organisation défensive nippone durant cette période. Lancé en contre-attaque, il a déboulé jusqu’à la limite de la surface avant d’enrouler sa frappe dans le coin inférieur droit des filets d’Alisson.

    Une réalisation née d’une passe décisive de Ritsu Doan, qui a stupéfié les tribunes brésiliennes, convaincues de la supériorité annoncée de leur équipe.

    • Publicité

  • Esprit samouraï : une performance défensive de premier plan

    Le Japon n'a pas seulement ouvert le score en première période ; il a aussi livré une prestation défensive de haut vol, le gardien Zion Suzuki repoussant trois tentatives dangereuses : celles de Vinícius Júnior (34^e), de Matheus Cunha (38^e) et de Lucas Paquetá (14^e).

    De leur côté, les attaquants brésiliens ont buté sur un bloc défensif compact, orchestré par Shogo Taniguchi et Takehiro Tomiyasu, qui ont réduit les espaces et empêché leurs adversaires d’entrer aisément dans la surface.

  • Casemiro déchiffre le code japonais

    La seconde période s’ouvre par un changement contraint pour le Brésil : Lucas Paquetá, touché, cède sa place à Endrick juste avant la mi-temps (45^e). Le début de acte est prudent, mais Bruno Guimarães teste rapidement Zion Suzuki d’une tête à la 52^e, bien repoussée par le gardien japonais.

    Dès la 53^e, Endrick manque une occasion en or en tirant au ras du poteau droit après un centre de Vinícius. Sur l’action suivante, Casemiro place une tête à bout portant, mais le ballon est repoussé par un défenseur.

    Le but égalisateur est finalement intervenu à la 56^e minute : bien servi par Gabriel Magalhães, Casemiro a placé une tête puissante au centre des filets pour son premier but du tournoi.


  • Une pression intense exercée par le Brésil

    Le Brésil a maintenu la pression pour décrocher la victoire : à la 58^e minute, Vinícius a frappé depuis le côté gauche, mais le gardien japonais a de nouveau brillé en repoussant le ballon, qui a heurté le poteau avant de sortir. Matheus Cunha manquait ensuite une occasion depuis l'extérieur de la surface avant d'être remplacé par Gabriel Martinelli (66^e).

    De son côté, le Japon a maintenu sa menace en contres : Ayase Ueda a frappé depuis le côté gauche à la 64^e minute, mais Alisson a repoussé le ballon, Les Japonais ont également effectué plusieurs remplacements : Yukinari Sugaawara a pris la place de Ritsu Doan, Shoto Machino celle de Junya Ito, puis Tanaka a remplacé Daichi Kamada à la 78^e minute. avant que Junosuke Suzuki n’écope d’un carton jaune à la 84^e pour un tacle appuyé sur Danilo.

  • Une frappe fatale… Martinelli accomplit l'exploit

    Alors que tout le monde s'attendait à un match nul et à des prolongations, l'attaque brésilienne s'est déchaînée à la 90^e+3 : le Brésil a obtenu un corner tiré par Bruno Guimarães, sur lequel Fabinho a tenté une tête, mais le ballon est passé au-dessus.

    La pression brésilienne s’est maintenue jusqu’à la 90^e+6, lorsque Bruno Guimarães a adressé une passe astucieuse à Gabriel Martinelli, qui a tiré du pied droit depuis le centre de la surface dans le coin inférieur droit, inscrivant ainsi le but de la victoire et provoquant l’explosion de joie dans les tribunes du stade de Houston.

    Grâce à ce succès, la Seleção affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match à venir entre la Norvège et la Côte d’Ivoire.

    À lire également :

    Un revirement surprenant… Casillas prend Mourinho au dépourvu

    Mbappé et Vinícius en alerte : une guerre cachée au Real Madrid

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
team-logo
À déterminer
À déterminer