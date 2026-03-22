VIDÉO : Alisha Lehmann inscrit son premier but pour Leicester contre Aston Villa, mais cette défaite plonge les Foxes dans une situation très délicate

Malgré la menace grandissante de la relégation et une équipe décimée, Passmoor refuse de jeter l'éponge. Il affirme avec force que le moral au sein du groupe reste au beau fixe. « La volonté est là, la cohésion est là, la culture est là », a-t-il insisté. « Nous ne baissons pas les bras, nous ne tournons pas le dos à ce combat. Notre destin est toujours entre nos mains. » L'arrivée récente de Lehmann, venue d'Italie, devait apporter une puissance de frappe cruciale à cette lutte pour le maintien, alors qu'elle cherchait à faire taire les sceptiques. À présent, l'équipe doit de toute urgence transformer ses moments prometteurs en points concrets.