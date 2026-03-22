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VIDÉO : Alisha Lehmann inscrit son premier but pour Leicester contre Aston Villa, mais cette défaite plonge les Foxes dans une situation très délicate
Une défaite déchirante pour les Foxes
Les Foxes restent à trois points de la 12e place, en bas du classement, avec seulement neuf points, tandis que les visiteurs occupent confortablement la huitième place avec 20 points. Lehmann, qui a récemment répondu à ses détracteurs après avoir quitté Côme pour Leicester, a donné l'avantage 1-0 aux locaux grâce à un but à la 38e minute. Cependant, Villa a réagi en deuxième mi-temps pour s'imposer 2-1, grâce à un but égalisateur d'Anna Patten à la 47e minute et à un but décisif de Kirsty Hanson à la 84e minute.
Problèmes offensifs et blessures
L'incapacité de Leicester à maintenir une pression offensive a été un problème récurrent cette saison. L'équipe n'a inscrit que neuf buts en championnat, le plus faible total de la division, et n'a jamais réussi à marquer plus d'un but lors d'un même match. Le manager Rick Passmoor a vu ses plans tactiques sérieusement compromis par les blessures, qui l'ont privé de joueuses clés telles que Denny Draper, Noémie Mouchon et Jutta Rantala. Ce manque de profondeur était flagrant, l'équipe n'ayant réussi qu'un seul tir durant toute la seconde mi-temps et n'ayant enregistré que quatre touches de balle dans la surface de réparation adverse.
Passmoor reste imperturbable malgré la pression
Malgré la menace grandissante de la relégation et une équipe décimée, Passmoor refuse de jeter l'éponge. Il affirme avec force que le moral au sein du groupe reste au beau fixe. « La volonté est là, la cohésion est là, la culture est là », a-t-il insisté. « Nous ne baissons pas les bras, nous ne tournons pas le dos à ce combat. Notre destin est toujours entre nos mains. » L'arrivée récente de Lehmann, venue d'Italie, devait apporter une puissance de frappe cruciale à cette lutte pour le maintien, alors qu'elle cherchait à faire taire les sceptiques. À présent, l'équipe doit de toute urgence transformer ses moments prometteurs en points concrets.
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Quelle est la prochaine étape pour Leicester City ?
À seulement cinq journées de la fin, le chemin vers le maintien s'annonce extrêmement difficile. Les Foxes ont désespérément besoin de retrouver une certaine régularité et une solidité défensive. Ils disputeront la semaine prochaine un match décisif à domicile contre Brighton, avant d'entamer deux déplacements délicats à Londres (contre London City) et à Everton. De plus, ils ont encore un match en retard contre Arsenal, qui s'annonce exigeant, et doivent accueillir Chelsea, l'un des prétendants au titre. Pour éviter des barrages de relégation à haut risque contre une équipe de Championship, l'équipe doit immédiatement redresser la barre. Un seul résultat positif pourrait apporter la confiance et l'élan nécessaires pour surmonter ce calendrier de fin de saison éprouvant et assurer le maintien en première division.
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