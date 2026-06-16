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VIDÉO : Alisha Lehmann exécute un salto arrière parfait dans une piscine tropicale. L’ex-star du WSL savoure des vacances ensoleillées en Jamaïque aux côtés de son compagnon Montel McKenzie, joueur de la Baller League
Plongez dans la chaleur jamaïcaine
Sur Instagram, où elle documente ses vacances, Lehmann a diffusé une vidéo impressionnante illustrant ses qualités athlétiques. On y voit l’ex-attaquante de la Juventus et de Côme exécuter avec précision un salto arrière depuis une plate-forme avant de plonger dans une piscine tropicale en Jamaïque. Son compagnon, McKenzie, l’a suivie dans cette figure. Le couple savoure une pause bien méritée, partageant avec ses abonnés des séances d’entraînement et des selfies pris sur le bord de l’eau. Pour l’attaquante, cette pause tropicale contraste avec la saison nationale qu’elle vient de clôturer, lui permettant de recharger ses batteries avant d’envisager la suite de sa carrière.
Destins croisés sur la pelouse
Alors que l’attaquante suisse cherche à se remettre d’une saison difficile, McKenzie savoure la gloire ultime. Elle a récemment brandi le trophée de la Baller League UK après la victoire 5-2 de son équipe lors d’un final palpitant. De leur côté, les Foxes de Leicester City ont vécu une relégation dévastatrice de la Women’s Super League, battus 2-1 aux tirs au but par Charlton Athletic. Arrivée en provenance du club italien de Côme en janvier 2026, Lehmann n’a disputé que neuf matchs sous ses nouvelles couleurs, mais a tout de même surpris en remportant le titre de « Joueuse de la saison » décerné par les supporters. Interrogée sur ce soutien, la championne avait confié : « Naturellement, cela vous donne un coup de pouce, comme si un membre de votre famille ou un ami vous regardait jouer. »
Surmonter une saison nationale extrêmement difficile
Ces derniers mois ont été extrêmement éprouvants pour l’attaquante, qui a dû surmonter de nombreux obstacles physiques et psychologiques après son transfert très médiatisé cet hiver. Reconnaissant les profondes difficultés qu’elle a rencontrées au sein du club des Midlands après son départ d’Italie, la joueuse de 27 ans s’est confiée à son immense communauté de fans en ligne sur le poids émotionnel de cette expérience. Revenant sur cette période éprouvante, la star des réseaux sociaux a confié : « Cela a été l’une des années les plus difficiles de ma carrière de footballeuse. J’ai dû faire face à de nombreux défis, revers, blessures et moments qui m’ont mise à l’épreuve, tant sur le terrain qu’en dehors. Ça n’a pas toujours été facile, et il y a eu des moments où j’ai dû me battre pour surmonter des situations auxquelles je ne m’attendais pas. »
- Getty Images Sport
Se préparer aux défis de la saison à venir
Prochainement, la star internationale devra choisir : rester à Leicester pour lutter vers la montée en Premier League ou partir vers un nouveau défi. Alors qu’elle aborde un tournant majeur de sa carrière, son attention se porte pour l’instant sur une préparation physique et mentale intensive. Prête à relever les défis à venir, elle a déclaré avec assurance : « J’ai hâte que la saison prochaine commence. Je serai prête, en meilleure forme, plus forte et plus motivée que jamais. Ce n’est que le début. »