VIDÉO : Alisha Lehmann exécute un salto arrière parfait dans une piscine tropicale. L’ex-star du WSL savoure des vacances ensoleillées en Jamaïque aux côtés de son compagnon Montel McKenzie, joueur de la Baller League

Ces derniers mois ont été extrêmement éprouvants pour l’attaquante, qui a dû surmonter de nombreux obstacles physiques et psychologiques après son transfert très médiatisé cet hiver. Reconnaissant les profondes difficultés qu’elle a rencontrées au sein du club des Midlands après son départ d’Italie, la joueuse de 27 ans s’est confiée à son immense communauté de fans en ligne sur le poids émotionnel de cette expérience. Revenant sur cette période éprouvante, la star des réseaux sociaux a confié : « Cela a été l’une des années les plus difficiles de ma carrière de footballeuse. J’ai dû faire face à de nombreux défis, revers, blessures et moments qui m’ont mise à l’épreuve, tant sur le terrain qu’en dehors. Ça n’a pas toujours été facile, et il y a eu des moments où j’ai dû me battre pour surmonter des situations auxquelles je ne m’attendais pas. »