Vidéo : Al-Owais sauve l'Arabie saoudite d'une tempête uruguayenne lors d'une soirée historique

Mohamed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a permis aux « Verts » d’arracher un match nul 1-1 face à l’Uruguay lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pendant les 90 minutes, le « Poulpe vert » s’est illustré par plusieurs arrêts décisifs.

Grâce à ce partage, toutes les formations du groupe H totalisent désormais un point : l’Espagne et le Cap-Vert ayant également fait match nul dans l’autre rencontre. Les quatre sélections sont donc à égalité parfaite, l’Uruguay et l’Arabie saoudite ne devançant leurs rivaux que grâce à une meilleure différence de buts.

Les deux prochaines journées s’annoncent donc extrêmement disputées, chaque rencontre revêtant déjà des allures de finale anticipée pour un billet vers les phases à élimination directe.

Abdulelah Al-Omari a ouvert le score pour l’Arabie saoudite à la 41^e minute, avant que Maximiliano Araujo n’égalise à la 80^e.