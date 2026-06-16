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Vidéo : Al-Owais sauve l'Arabie saoudite d'une tempête uruguayenne lors d'une soirée historique

Arabie saoudite vs Uruguay
Arabie saoudite
Uruguay
Coupe du monde
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.

Les Verts créent l'événement à la Coupe du monde aux États-Unis.

Mohamed Al-Owais, le gardien de l’équipe d’Arabie saoudite, a permis aux « Verts » d’arracher un match nul 1-1 face à l’Uruguay lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pendant les 90 minutes, le « Poulpe vert » s’est illustré par plusieurs arrêts décisifs.

Grâce à ce partage, toutes les formations du groupe H totalisent désormais un point : l’Espagne et le Cap-Vert ayant également fait match nul dans l’autre rencontre. Les quatre sélections sont donc à égalité parfaite, l’Uruguay et l’Arabie saoudite ne devançant leurs rivaux que grâce à une meilleure différence de buts.

Les deux prochaines journées s’annoncent donc extrêmement disputées, chaque rencontre revêtant déjà des allures de finale anticipée pour un billet vers les phases à élimination directe.

Abdulelah Al-Omari a ouvert le score pour l’Arabie saoudite à la 41^e minute, avant que Maximiliano Araujo n’égalise à la 80^e.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un début de match prudent

    Le match a commencé prudemment pour les deux équipes, avant que l’Uruguay ne se crée une première occasion dangereuse à la 5e minute, avec une frappe puissante repoussée avec autorité par Mohammed Al-Owais, préservant ainsi ses cages.

    Les Verts ont réagi à la 18e minute par l’intermédiaire de leur capitaine Salim Al-Dossari, qui a tiré depuis l’extérieur de la surface de réparation, mais le ballon est passé loin du but sans vraiment inquiéter le gardien uruguayen.

    Les Uruguayens ont maintenu la pression pour ouvrir le score et ont failli réussir à la 30e minute, lorsque l'un de leurs joueurs a repris de la tête un ballon dangereux depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais Al-Owais a de nouveau brillé en repoussant le danger sous les acclamations du public saoudien.

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  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Al-Omari donne l'avantage aux Verts

    À la 36e minute, l'Arabie saoudite s'est créée une occasion prometteuse après une passe en profondeur millimétrée de Musab Al-Juwair derrière la défense, mais le défenseur Mosquera est intervenu in extremis pour dégager le ballon juste avant qu'il n'atteigne l'attaquant saoudien.

    Deux minutes plus tard, sur corner, Abdulelah Al-Omari expédiait une frappe puissante, mais le gardien uruguayen repoussait le danger et maintenait le score intact.

    Les Saoudiens ne tardent pas à concrétiser leur domination : à la 40^e minute, Abdulelah Al-Omari profite d’une sortie incomplète du gardien sur une précédente tentative dans la surface et pousse le ballon au fond des filets, offrant aux Verts l’avantage au score.




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    Pressing latin

    En seconde période, l’Uruguay a maintenu sa domination, exploitant le repli défensif de l’Arabie saoudite pour préserver son avance et multipliant les incursions offensives en quête d’un égaliseur.

    La plus grosse occasion de la rencontre survient à la 60^e minute : le ballon parvient à Manuel Ogarti à l’entrée de la surface. Ce dernier déclenche une frappe puissante qui passe le gardien Mohammed Al-Owais, mais la frappe heurta le poteau gauche dans un silence de mort, avant de revenir sur le terrain. Les « Verts » échappaient ainsi à l’égalisation et conservaient leur avantage au score.

    Les tentatives uruguayennes se sont multipliées, et Mohammed Al-Owais s’est à nouveau illustré à la 67^e minute en repoussant avec brio un tir puissant du milieu de terrain Federico Valverde, qui avait exploité un espace devant la surface pour envoyer un ballon dangereux vers le but, mais le gardien des Verts a repoussé l’obstacle avec brio, préservant ainsi l’avance de son équipe et confirmant son statut de meilleur joueur du match jusqu’à ce moment.


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    Un match nul surprenant

    À la 80^e minute, l’Uruguay a égalisé face à l’Arabie saoudite. Maximiliano Araújo a repris de manière magistrale un ballon repoussé par le gardien Mohammed Al-Owais dans la surface, avant d’envoyer une frappe puissante qui a fini au fond des filets, malgré le tentative désespérée de la défense.

    Ce succès intervient au terme d’une pression constante exercée par les Uruguayens dans le temps fort de la rencontre, profitant du repli défensif des « Verts » désireux de préserver leur avance.

    Le suspense demeure entier : dans le temps additionnel, Al-Owais maintient son équipe dans le match en repoussant deux tentatives dangereuses de Federico Valverde, et en témoignant d’une réactivité et d’un sang-froid remarquables.





  • Une soirée historique

    Le match Arabie saoudite-Uruguay a marqué une soirée historique pour les « Verts », notamment grâce à Abdulelah Al-Omari, devenu le premier défenseur central à inscrire un but lors d’un match d’ouverture dans l’histoire de la sélection saoudienne.

    Il est également devenu le premier élément des Vert et Blanc à ouvrir le score lors d’un match d’ouverture depuis la rencontre face aux Pays-Bas en 1994.

    Sur le plan statistique, Mohammed Al-Owais a été l’homme du match, repoussant neuf tirs, dont quatre dans la surface de réparation.

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