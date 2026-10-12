Vidéo : Al-Nassr retrouve sa santé asiatique lors d'une soirée marquée par les blessures et le brio de Ronaldo

Al-Nassr a retrouvé son équilibre en Ligue des champions d'Asie Elite, en s'imposant face au club ouzbek du Neftchi sur le score de 3-1, lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée, lors d'une rencontre marquée par le brio de Cristiano Ronaldo, mais aussi par des événements palpitants et des blessures qui ont suscité l'inquiétude dans les rangs d'Al-Alami.

Cette victoire offre à Al-Nassr l'occasion de redresser sa trajectoire continentale, après avoir entamé son parcours par une lourde défaite face à Al Ain, aux Émirats arabes unis, sur le score de 0-4 à l'extérieur. Cette fois, le club est revenu pour empocher les trois points grâce aux buts d'Angelo et de Ronaldo, auxquels s'ajoute un but contre son camp inscrit par un défenseur de la formation ouzbèke.