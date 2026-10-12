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GOAL
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Vidéo : Al-Nassr retrouve sa santé asiatique lors d'une soirée marquée par les blessures et le brio de Ronaldo

Al Nasr FC vs Neftchi Fargona
Al Nasr FC
Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Ouzbékistan
Portugal

Superbe apparition de l'international

Al-Nassr a retrouvé son équilibre en Ligue des champions d'Asie Elite, en s'imposant face au club ouzbek du Neftchi sur le score de 3-1, lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée, lors d'une rencontre marquée par le brio de Cristiano Ronaldo, mais aussi par des événements palpitants et des blessures qui ont suscité l'inquiétude dans les rangs d'Al-Alami.

Cette victoire offre à Al-Nassr l'occasion de redresser sa trajectoire continentale, après avoir entamé son parcours par une lourde défaite face à Al Ain, aux Émirats arabes unis, sur le score de 0-4 à l'extérieur. Cette fois, le club est revenu pour empocher les trois points grâce aux buts d'Angelo et de Ronaldo, auxquels s'ajoute un but contre son camp inscrit par un défenseur de la formation ouzbèke.

  • Angelo ouvre le score, Ronaldo creuse l'écart

    Al Nassr a entamé la rencontre avec l'ambition claire de plier le match très tôt, mais le club a subi un coup inattendu lorsque le Français Kingsley Coman a quitté la pelouse sur blessure à la 13e minute, obligeant le staff technique à procéder à un changement précoce, avant que l'équipe ne parvienne à imposer progressivement sa supériorité.



    À la 33e minute, Angelo a réussi à ouvrir le score, profitant d'un centre dans la surface de réparation pour envoyer le ballon au fond des filets et offrir l'avantage à Al Nassr.

    Trois minutes avant la fin de la première période, Cristiano Ronaldo s'est illustré pour creuser l'écart, en inscrivant le deuxième but à la 42e minute, plaçant ainsi son équipe dans une position relativement confortable avant la pause.




  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Erreur de Buschl, Nyfitchi de retour : un but contre son camp

    Au retour des vestiaires, Navbahor a réduit l'écart à la 51e minute, Alisher Odilov profitant d'une erreur catastrophique de Nawaf Boushal pour tromper le gardien d'Al Nassr et relancer le suspense, plaçant les locaux sous une pression croissante pour préserver leur avantage.

    La tâche du club ouzbek s'est encore compliquée à la 65e minute, lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge à l'encontre du milieu de terrain Ali Baiev, après une intervention violente sur Mohamed Simakan, défenseur d'Al Nassr. Navbahor a ainsi terminé la rencontre à dix.

    Al Nassr a profité de sa supériorité numérique pour inscrire un troisième but à la 78e minute, Bojan Cegir, défenseur de Navbahor, trompant son propre gardien. Un but qui a permis au club saoudien de conforter son avance et de se rapprocher de la victoire, avant les dernières minutes du match.

  • Des blessures inquiètent Al-Nassr malgré la victoire

    Malgré l'avance d'Al Nassr par trois buts à un, la rencontre n'a pas été exempte d'inquiétudes dans ses rangs, puisque Mohamed Simakan a été contraint de quitter le terrain après s'être blessé lors de l'intervention qui a valu l'exclusion du joueur de Nafciti, et ce après que l'équipe avait déjà perdu les services de Coman très tôt en première période.

    À lire aussi : Vidéo : un but, un hors-jeu et une altercation, Ronaldo héros de trois minutes bouillantes en Asie

    Al Nassr s'offre ainsi une victoire importante qui le remet sur la voie des résultats positifs dans la compétition continentale, en portant son total à trois points, profitant de son efficacité offensive et de la supériorité numérique face à son adversaire.

    Mais le staff technique attendra les résultats des examens médicaux pour déterminer la nature des blessures de Coman et de Simakan, alors que l'équipe espère capitaliser sur ce succès et poursuivre son parcours asiatique de meilleure manière.

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