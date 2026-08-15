Al-Nassr a entamé de manière idéale sa campagne de défense du titre en Roshn Saudi League, après avoir signé une victoire méritée face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro, ce samedi soir, lors de la première journée de la compétition, envoyant ainsi un message précoce à ses concurrents quant à sa volonté de poursuivre sa domination sur le championnat.

Al-Nassr a livré une prestation solide pour son premier match officiel sous la houlette de son entraîneur australien Ange Postecoglou, qui a réussi à conduire l'équipe à la victoire et à empocher les trois premiers points.

Cela est intervenu après une performance remarquable des nouvelles recrues, à commencer par le Portugais João Félix et le Brésilien Ângelo Gabriel, avant que Samu Costa n'ajoute le troisième but après être entré en jeu comme remplaçant.