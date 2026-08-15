Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-KSA-NASSR-FATEHAFP
GOAL

Traduit par

Vidéo : Al-Nassr entame la défense de son titre par un triplé fracassant contre Al-Fateh

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Al Alami s'impose

Al-Nassr a entamé de manière idéale sa campagne de défense du titre en Roshn Saudi League, après avoir signé une victoire méritée face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro, ce samedi soir, lors de la première journée de la compétition, envoyant ainsi un message précoce à ses concurrents quant à sa volonté de poursuivre sa domination sur le championnat.

Al-Nassr a livré une prestation solide pour son premier match officiel sous la houlette de son entraîneur australien Ange Postecoglou, qui a réussi à conduire l'équipe à la victoire et à empocher les trois premiers points.

Cela est intervenu après une performance remarquable des nouvelles recrues, à commencer par le Portugais João Félix et le Brésilien Ângelo Gabriel, avant que Samu Costa n'ajoute le troisième but après être entré en jeu comme remplaçant.

  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Le gardien d'Al-Fateh brille et tient tête à Al-Nassr

    Al-Nassr a entamé la rencontre avec un pressing offensif marqué, mais Walid Al-Anzi, le gardien d'Al-Fateh, était au rendez-vous : à la 13e minute, il a repoussé une frappe dangereuse de João Félix, empêchant les hommes au maillot jaune de trouver le chemin des filets prématurément.

    Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

    Al-Anzi est revenu offrir l'une des actions marquantes du match à peine une minute plus tard, en sauvant une occasion dangereuse d'Al-Nassr à trois reprises : après une nouvelle frappe de Félix repoussée par le gardien, le ballon est revenu devant Angelo qui a tiré à son tour, mais Al-Anzi a de nouveau réussi à l'écarter.

    À lire aussi : au cœur d'Al-Hilal, une défense légendaire sauve Malcom des rumeurs de départ

    Al-Fateh a répliqué par une tentative dangereuse à la 17e minute par l'intermédiaire du Slovaque Lukáš Haraslín, dont la frappe puissante est passée à côté du poteau gauche, avant qu'Al-Nassr ne revienne presser à nouveau et que Félix ne place une tête à la 23e minute au-dessus de la transversale.

    • Publicité
  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Angelo et Felix enflamment la première mi-temps

    Al-Nassr a continué d'imposer sa menace offensive jusqu'à la 37e minute, qui a vu le premier but inscrit par le Brésilien Angelo Gabriel, après qu'il a exploité de manière idéale un centre de Sadio Mané et déclenché une frappe surpuissante qui est venue se loger dans les filets d'Al-Fateh.

    Le but d'Angelo a constitué un moment historique, car il s'agissait du tout premier but officiel d'Al-Nassr sous la direction d'Ange Postecoglou, permettant à l'entraîneur australien d'entamer son ère avec « Al-Alami » de la meilleure des manières.

    Et à peine 3 minutes plus tard, João Félix est revenu doubler l'avance d'Al-Nassr d'un superbe but, après avoir déjoué la défense d'Al-Fateh et réussi à passer plus d'un joueur, avant de frapper le ballon avec puissance au fond des filets, confirmant que le nouvel arrivant portugais sera l'une des principales armes offensives de l'équipe cette saison.

  • Al-Anzi repousse, puis Samu Costa scelle le sort de la rencontre

    En seconde période, Al-Fateh a tenté de revenir dans le match, mais Al-Nassr a conservé son avantage, tandis que Walid Al-Anzi poursuivait son récital et repoussait, à la 63e minute, une frappe dangereuse du Sénégalais Sadio Mané, empêchant ainsi le troisième but et préservant les espoirs de retour de son équipe.

    Mais Postecoglou a lancé la nouvelle recrue Samu Costa à la 66e minute à la place de João Félix, et le joueur portugais n'a pas eu besoin de plus de 7 minutes pour laisser son empreinte : à la 73e minute, il a réussi à inscrire le troisième but d'Al-Nassr d'une frappe surpuissante qui a secoué les filets d'Al-Fateh.

    Avec cette victoire, Al-Nassr a récolté ses 3 premiers points dans la défense de son titre en Roshn Saudi League et a signé un début fort sous la direction de Postecoglou, tandis que les nouvelles recrues ont attiré tous les regards par une performance offensive prometteuse, au moment où le gardien d'Al-Fateh, Walid Al-Anzi, a prouvé qu'il était l'une des principales vedettes du match, malgré la défaite de son équipe sur le score de trois buts à zéro.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fath crest
Al Fath
ALF