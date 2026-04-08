Vidéo : Al-Jaber estime qu’Al-Ahli a été lésé au profit d’Al-Nasr, jugeant l’erreur d’arbitrage inexcusable

Sami Al-Jaber, légende du club du Hilal, a exprimé son vif mécontentement à l’égard de l’arbitrage de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Fayha, estimant qu’il n’avait pas été équitable.

La rencontre, qui s’est conclue sur le score de 1-1 mercredi soir lors de la 29ᵉ journée du championnat professionnel saoudien Roshen, a été ponctuée de décisions arbitrales controversées.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, notamment le refus de deux penalties en faveur d’Al-Ahli, suscitant la colère du club, de son entraîneur et de ses joueurs.