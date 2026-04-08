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سامي الجابر
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Vidéo : Al-Jaber estime qu’Al-Ahli a été lésé au profit d’Al-Nasr, jugeant l’erreur d’arbitrage inexcusable

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Saudi Pro League
Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Arabie saoudite

La légende du Hilal livre des déclarations tonitruantes

Sami Al-Jaber, légende du club du Hilal, a exprimé son vif mécontentement à l’égard de l’arbitrage de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Fayha, estimant qu’il n’avait pas été équitable.

La rencontre, qui s’est conclue sur le score de 1-1 mercredi soir lors de la 29ᵉ journée du championnat professionnel saoudien Roshen, a été ponctuée de décisions arbitrales controversées.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, notamment le refus de deux penalties en faveur d’Al-Ahli, suscitant la colère du club, de son entraîneur et de ses joueurs.

  • Une injustice flagrante

    Sami Al-Jaber a affirmé lors de son passage dans l’émission saoudienne « Nadina » que si les supporters d’Al-Ahli estiment avoir subi un préjudice, c’est parce que leur équipe aurait été lésée au profit d’Al-Nassr, son grand rival pour le titre.

    Et d’ajouter que l’équipe doit réagir en s’imposant lors de son prochain face-à-face avec Al-Nassr.

    Lire aussi... Vidéo... Al-Shneif : le championnat « s’est envolé » pour Al-Ahli et l’Union, une situation déprimante.

    Sami Al-Jaber rappelle toutefois que le titre reste en jeu : « La compétition n’est pas terminée et chaque équipe peut encore l’emporter ; toutes les options restent ouvertes. »

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  • Responsabilité de l'arbitre

    Sami Al-Jaber a déclaré que la Commission d’arbitrage de la Fédération saoudienne de football doit ouvrir une enquête sur cet incident, surtout après les déclarations de l’Anglais Ivan Toney, qui accuse l’arbitre de plusieurs manquements.

    Il a déclaré : « Au-delà des plaisanteries ou des tweets des supporters, Al-Ahli a subi une injustice et l’arbitre n’a pas fait son travail ; il doit être sanctionné si sa responsabilité est prouvée. »

    Il a ajouté : « L’erreur de l’arbitre sur le penalty est inexcusable et la Fédération saoudienne de football doit trancher cette affaire. »

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    Une concurrence acharnée

    Le match nul de l'Al-Ahli a relancé la course au titre : « Al-Raqi » compte désormais 66 points et occupe la troisième place, à deux longueurs d'Al-Hilal.

    De son côté, Al-Hilal a atomisé Al-Khaloud 6-0 et met désormais la pression sur Al-Nassr, qui sera opposé à Al-Akhdoud samedi prochain.

    L’équipe d’Al-Ahli cède ainsi une place au classement, mais reste en lice à six journées de la conclusion.