Al-Ittihad a remporté le classico de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, après une victoire palpitante sur son hôte Al-Nassr sur le score de 2-1, dans un match marqué par une nette supériorité d'Al-Ittihad durant la première période, avant qu'Al-Nassr ne se réveille en seconde mi-temps à la recherche d'un retour, sans parvenir toutefois à égaliser.

Avec ce résultat, le total de points d'Al-Nassr reste bloqué à 12 unités à la deuxième place du classement de la Roshn League, derrière le leader Al-Hilal avec 3 points de retard, ce dernier ayant porté son total à 15 points, tandis qu'Al-Ittihad atteint la barre des 11 points pour remonter à la quatrième place, faisant d'Al-Hilal le grand bénéficiaire du résultat de ce classico.