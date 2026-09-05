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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : Al-Ittihad s'impose dans le Clasico face à Al-Nassr et offre un précieux cadeau à Al-Hilal

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Un clásico explosif

Al-Ittihad a remporté le classico de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, après une victoire palpitante sur son hôte Al-Nassr sur le score de 2-1, dans un match marqué par une nette supériorité d'Al-Ittihad durant la première période, avant qu'Al-Nassr ne se réveille en seconde mi-temps à la recherche d'un retour, sans parvenir toutefois à égaliser.

Avec ce résultat, le total de points d'Al-Nassr reste bloqué à 12 unités à la deuxième place du classement de la Roshn League, derrière le leader Al-Hilal avec 3 points de retard, ce dernier ayant porté son total à 15 points, tandis qu'Al-Ittihad atteint la barre des 11 points pour remonter à la quatrième place, faisant d'Al-Hilal le grand bénéficiaire du résultat de ce classico.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un départ canon pour Al-Ittihad

    Al-Ittihad a entamé la rencontre avec une grande agressivité offensive, imposant un pressing intense à Al-Nassr sur l'ensemble du terrain, ce qui a placé les joueurs de « l'équipe mondiale » sous une pression continue, notamment lors de leurs tentatives de ressortir le ballon depuis leur camp.

    Al-Nassr a manifestement souffert dans la phase de construction et de relance, sous le pressing intense d'Al-Ittihad, ce qui a offert aux joueurs de ce dernier un net avantage durant les premières minutes du Classico.

    Al-Ittihad n'a eu besoin que de 4 minutes pour traduire sa supériorité par un premier but, le Nigérian George Ilenikhena étant parvenu à faire trembler les filets d'Al-Nassr, offrant ainsi à son équipe un départ idéal dans ce sommet.

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  • Elenikhina continue de briller

    Al-Ittihad a maintenu son pressing offensif avec force et intensité après le premier but, continuant de chercher à doubler la mise, jusqu'à ce qu'Elenikhina parvienne à inscrire un deuxième but à la 15e minute.

    Mais la joie d'Al-Ittihad n'a pas été complète, l'arbitre ayant refusé le but pour hors-jeu, laissant Al-Nassr mené d'un but malgré la nette domination persistante d'Al-Ittihad.

    Quelques minutes plus tard, Elenikhina a réitéré sa tentative, et cette fois elle est parvenue à inscrire le deuxième but de façon régulière à la 22e minute, offrant à Al-Ittihad un nouvel avantage et confirmant son éclatante prestation durant le Clasico.

  • Al-Nassr retrouve son équilibre et réduit l'écart

    À la demi-heure de jeu, Al-Nassr a commencé à corriger les erreurs apparues en début de rencontre et a progressivement réussi à se libérer du pressing d'Al-Ittihad, atteignant mieux les zones offensives.

    Al-Alami a lutté pour revenir dans le match, avant de parvenir à réduire l'écart à la 36e minute par l'intermédiaire d'Angelo, dont la frappe puissante est venue nicher au fond des filets d'Al-Ittihad, ramenant Al-Nassr dans la partie avant la fin de la première mi-temps.

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  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pression d'Al-Nassr et résistance d'Al-Ittihad

    Dès le coup d'envoi de la seconde période, Al-Nassr est apparu sous un tout autre visage. L'équipe a entamé la mi-temps avec une grande intensité et un pressing féroce, à la recherche de l'égalisation, profitant de l'élan offensif sur lequel elle avait terminé la première période.

    En face, Al-Ittihad s'est replié pour défendre son avantage, ses joueurs faisant preuve d'un immense courage face au pressing d'Al-Nassr, tandis que la défense de l'équipe et son gardien serbe Predrag Rajkovic ont porté le plus gros du fardeau durant ces minutes.

    À lire également : Vidéo : le remplaçant d'En-Nesyri enflamme le Clasico et récompense l'entraîneur d'Al-Ittihad

    Al-Nassr a bien failli égaliser à la 55e minute, lorsque Cristiano Ronaldo a décoché une frappe puissante en direction du but d'Al-Ittihad, mais Rajkovic était au rendez-vous et a repoussé le ballon avec brio, préservant ainsi l'avance de son équipe.

    Le pressing d'Al-Nassr ne s'est pas arrêté là, et Rajkovic a de nouveau brillé à la 60e minute en détournant une puissante tête de Mohamed Simakan, le gardien serbe continuant de protéger le but d'Al-Ittihad face aux tentatives successives d'Al-Nassr.

    Il faut porter au crédit de Rajkovic sa grande concentration en seconde période, ainsi que la maîtrise avec laquelle il a protégé le but d'Al-Ittihad, repoussant plus d'une occasion dangereuse et contribuant à maintenir son équipe devant malgré le fort pressing offensif d'Al-Nassr.

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