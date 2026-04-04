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Vidéo... Al-Ahly retrouve son éclat et détrône provisoirement Al-Hilal de la deuxième place du championnat

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Al-Raqi renoue avec la victoire

L'équipe d'Al-Ahli Jeddah a remporté une victoire confortable face à son adversaire Dhamk, sur le score de 3-0, ce samedi soir, lors du match disputé dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen pour la saison 2025-2026, consolidant ainsi sa position dans la course aux premières places du classement et confirmant sa supériorité technique devant son public.

Grâce à cette victoire, « Al-Raqi » porte son total à 65 points, se hissant provisoirement à la deuxième place du classement de la Ligue Roshen, avec un point d'avance sur Al-Hilal, avant le match du « Za'im » contre Al-Taawoun, ce soir dans le cadre de la même journée.

Les trois buts de l'Al-Ahli face à Damac ont été inscrits par Dhari Al-Anzi (4e), Ivan Toni (6e) et Matheus Gonçalves (56e).

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un choc précoce

    Al-Ahly a rapidement pris l'avantage sur ses adversaires en marquant deux buts en six minutes grâce à la brillante performance de son ailier brésilien, Wenderson Galeno.

    Après seulement 4 minutes, Galino s'est élancé à toute vitesse sur le côté gauche et a adressé une passe précise vers le second poteau, dans l'espace libre, pour son coéquipier anglais Ivan Tony qui a tiré directement au but, avant que Dhari Al-Anzi ne reprenne le ballon et ne le propulse dans les filets de l'équipe visiteuse.

    De la même manière, Galino s'est à nouveau échappé moins de deux minutes plus tard et a adressé une passe similaire, permettant à Tony d'en profiter et de la convertir avec brio en un deuxième but, confirmant ainsi la supériorité de son équipe en un temps record.

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  • Une pression constante

    L'équipe d'Al-Ahly a maintenu la pression sur Damac après avoir inscrit deux buts en début de match, cherchant à creuser l'écart et à exploiter les occasions pour consolider son avance précoce. La première occasion dangereuse est survenue à la 11e minute par l'intermédiaire du Brésilien Galino, qui a décoché un tir puissant depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais le ballon est passé à côté du but, gâchant ainsi une occasion certaine de marquer le troisième but.

    Tony est revenu à la 16e minute pour menacer le but de Damac d'un tir fulgurant, qui a failli assurer une avance confortable à son équipe, mais l'intervention du gardien a empêché le but, laissant Al-Ahli dominer le match sur le plan offensif.

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    À la 28e minute, c'était au tour d'Enzo Milot de s'infiltrer dans la surface de réparation et de tirer un ballon dangereux qui a été repoussé par le gardien, confirmant ainsi la grande domination d'Al-Ahli sur le déroulement du match et la poursuite de la pression sur la défense de Damac, alors que l'équipe cherchait à marquer le troisième but avant la fin de la première mi-temps.

    La seule occasion dangereuse de Dhamk face à Al-Ahli en première mi-temps remonte à la 22e minute, lorsque Valentin a tiré avec puissance, mais Édouard Mendy a repoussé le ballon.

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une blessure inattendue

    À la 52e minute de la seconde mi-temps, l'Al-Ahly a subi un coup dur avec la blessure de son défenseur brésilien Roger Ibáñez, qui s'est effondré au sol sans avoir été touché.

    Ibanez semblait souffrir d'une élongation musculaire, puisqu'il a demandé à son entraîneur allemand, Matthias Jaissle, de le remplacer, ce qui a conduit ce dernier à faire entrer le jeune joueur Mohamed Bakr.

  • Troisième coup

    Al-Ahly a consolidé son avance en inscrivant un troisième but grâce à son joueur brésilien Gonçalves, qui a reçu une passe magistrale de Tony dans la surface de réparation à la 56e minute de la seconde mi-temps.

    Gonçalves a réussi à contrôler le ballon puis à le frapper, celui-ci a rebondi sur les défenseurs adverses avant de finir au fond des filets, tandis que l'adversaire continuait d'afficher une défense de fer.



  • Une offensive incessante et un retour aux victoires

    Al-Ahly a poursuivi son offensive incessante contre Damac et a failli marquer un quatrième but sur une frappe puissante d'Ivan Toni à la 65e minute, mais le ballon est passé juste à côté du poteau gauche.

    Galinho a ensuite envoyé un tir puissant qui est passé tout près du poteau gauche du gardien de Damac (71e), puis Enzo Milot est revenu menacer l'adversaire d'un tir surprise, mais le ballon est passé loin du but à la 87e minute.

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    Grâce à cette victoire, Al-Ahli a renoué avec la victoire après avoir trébuché lors de la dernière journée face à Al-Qadsia, quatrième du classement, sur le score de 2-3 à l'extérieur.

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