Vidéo... Al-Ahly retrouve son éclat et détrône provisoirement Al-Hilal de la deuxième place du championnat

L'équipe d'Al-Ahly a maintenu la pression sur Damac après avoir inscrit deux buts en début de match, cherchant à creuser l'écart et à exploiter les occasions pour consolider son avance précoce. La première occasion dangereuse est survenue à la 11e minute par l'intermédiaire du Brésilien Galino, qui a décoché un tir puissant depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais le ballon est passé à côté du but, gâchant ainsi une occasion certaine de marquer le troisième but.

Tony est revenu à la 16e minute pour menacer le but de Damac d'un tir fulgurant, qui a failli assurer une avance confortable à son équipe, mais l'intervention du gardien a empêché le but, laissant Al-Ahli dominer le match sur le plan offensif.

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À la 28e minute, c'était au tour d'Enzo Milot de s'infiltrer dans la surface de réparation et de tirer un ballon dangereux qui a été repoussé par le gardien, confirmant ainsi la grande domination d'Al-Ahli sur le déroulement du match et la poursuite de la pression sur la défense de Damac, alors que l'équipe cherchait à marquer le troisième but avant la fin de la première mi-temps.

La seule occasion dangereuse de Dhamk face à Al-Ahli en première mi-temps remonte à la 22e minute, lorsque Valentin a tiré avec puissance, mais Édouard Mendy a repoussé le ballon.