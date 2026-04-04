Vidéo... Al-Ahly retrouve son éclat et détrône provisoirement Al-Hilal de la deuxième place du championnat

L'équipe d'Al-Ahli Jeddah a remporté une victoire confortable face à son adversaire Dhamk, sur le score de 3-0, ce samedi soir, lors du match disputé dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen pour la saison 2025-2026, consolidant ainsi sa position dans la course aux premières places du classement et confirmant sa supériorité technique devant son public.
Grâce à cette victoire, « Al-Raqi » porte son total à 65 points, se hissant provisoirement à la deuxième place du classement de la Ligue Roshen, avec un point d'avance sur Al-Hilal, avant le match du « Za'im » contre Al-Taawoun, ce soir dans le cadre de la même journée.
Les trois buts de l'Al-Ahli face à Damac ont été inscrits par Dhari Al-Anzi (4e), Ivan Toni (6e) et Matheus Gonçalves (56e).