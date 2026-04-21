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Yosua Arya

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VIDÉO : Adriano et Kaká inscrivent deux buts splendides, tandis que Ronaldinho dicte le jeu lors du match exhibition entre les légendes du Brésil et du Mexique

Brésil
Ronaldinho
Kaka
Mexico
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Les légendes brésiliennes Ronaldinho, Adriano et Kaká ont offert un véritable show lors d’un match amical de gala face au Mexique. Malgré plusieurs buts d’anthologie signés par les icônes de la Seleção, les hôtes ont inversé la tendance lors d’une seconde période de feu.

  • Le trio emblématique renoue avec son passé glorieux

    Le match s’est débloqué après 15 minutes, lors d’une séquence évoquant le football des années 2000. Ronaldinho, installé à son poste fétiche de meneur de jeu, a ébloui le public en fixant le milieu mexicain Gerardo Torrado avant de le laisser sur place d’un geste de classe. Il a ensuite adressé une passe en profondeur millimétrée à la course d’Adriano.

    « L’Imperatore » n’a pas tremblé, prouvant que sa finition reste toujours aussi chirurgicale. Alors que le gardien sortait à sa rencontre, Adriano a exécuté un lob précis qui a flotté jusqu’au fond des filets. Un instant d’excellence technique qui a brièvement réduit au silence les supporters locaux avant qu’ils n’éclatent en applaudissements pour les icônes brésiliennes.


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  • Kaka double l'écart grâce à une action solitaire

    La qualité individuelle du Brésil s’est de nouveau illustrée lorsque l’ancienne star de l’AC Milan et du Real Madrid, Kaká, a pris la lumière. Après avoir reçu le ballon sur l’aile gauche, le vainqueur du Ballon d’Or s’est engagé vers la défense mexicaine avec la grâce qui a marqué ses plus belles années. Il a aisément effacé deux adversaires avant de décocher une frappe puissante et rasante vers l’angle inférieur du but.

    Après son but, Kaká a célébré en mimant un tir au panier, rendant hommage à la légende brésilienne du basket Oscar Schmidt, dit « Mão Santa ». Cette célébration a renforcé l’atmosphère festive, soulignant la camaraderie entre anciens professionnels avant que le Mexique ne lance une remontée pleine d’énergie.




  • Les légendes mexicaines effectuent une remontada

    L’équipe locale a immédiatement réduit le score par l’intermédiaire de Luis Hernández. L’attaquant expérimenté a exploité une rare perte de concentration de la défense pour battre Julio César, ravivant ainsi l’enthousiasme des tribunes et transformant ce match amical en un véritable duel. Le renversement de situation a ensuite été orchestré par Oribe Peralta, joueur redouté par le Brésil depuis longtemps.

    Célèbre pour son doublé en finale des Jeux olympiques 2012, il a d’abord égalisé d’une tête puissante juste avant la mi-temps, puis il a achevé le renversement en lobant le gardien remplaçant Heurelho Gomes en seconde période, offrant ainsi une victoire 3-2 aux siens.