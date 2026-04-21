Le match s’est débloqué après 15 minutes, lors d’une séquence évoquant le football des années 2000. Ronaldinho, installé à son poste fétiche de meneur de jeu, a ébloui le public en fixant le milieu mexicain Gerardo Torrado avant de le laisser sur place d’un geste de classe. Il a ensuite adressé une passe en profondeur millimétrée à la course d’Adriano.

« L’Imperatore » n’a pas tremblé, prouvant que sa finition reste toujours aussi chirurgicale. Alors que le gardien sortait à sa rencontre, Adriano a exécuté un lob précis qui a flotté jusqu’au fond des filets. Un instant d’excellence technique qui a brièvement réduit au silence les supporters locaux avant qu’ils n’éclatent en applaudissements pour les icônes brésiliennes.



