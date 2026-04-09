VIDÉO : Admirez le beau geste du milieu de terrain du PSG Vitinha, qui a patienté pendant « 20 minutes » pour échanger son maillot avec le jeune joueur de Liverpool Trey Nyoni

Si son fair-play a été salué après la rencontre, Vitinha a été le joueur le plus influent durant les 90 minutes. Le milieu de terrain a dicté le rythme, réussissant 133 passes avec un taux de réussite impressionnant de 96 %. Sa capacité à contrôler le jeu a contraint Liverpool à courir après le ballon une grande partie de la soirée, offrant au PSG les conditions idéales pour s’assurer une victoire 2-0 à l’issue du match aller. Malgré tout, l’entraîneur parisien Luis Enrique a gardé son exigence, estimant « dommage » de ne pas avoir davantage creusé l’écart pour tuer le match. Quoi qu’il en soit, les champions de France aborderont le retour à Anfield avec le statut de grands favoris pour une place en demi-finale.