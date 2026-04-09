Dans un geste illustrant le respect mutuel entre générations de joueurs, Vitinha a attendu vingt minutes sur la touche pour échanger son maillot avec Trey Nyoni, jeune espoir de Liverpool. Le milieu de terrain du PSG, fidèle à sa promesse faite en pleine rencontre des quarts de finale de la Ligue des champions, a patienté jusqu’à ce que le jeune international de 18 ans termine ses exercices d’après-match avec les remplaçants des Reds. Une séquence filmée par le journaliste Julien Laurens montre l’ancien joueur des Wolves attendant patiemment que les remplaçants de Liverpool terminent leurs exercices de récupération avant d’honorer sa promesse et d’échanger enfin son maillot avec Nyoni.
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VIDÉO : Admirez le beau geste du milieu de terrain du PSG Vitinha, qui a patienté pendant « 20 minutes » pour échanger son maillot avec le jeune joueur de Liverpool Trey Nyoni
Vitinha tient parole
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Une nette domination sur le terrain
Si son fair-play a été salué après la rencontre, Vitinha a été le joueur le plus influent durant les 90 minutes. Le milieu de terrain a dicté le rythme, réussissant 133 passes avec un taux de réussite impressionnant de 96 %. Sa capacité à contrôler le jeu a contraint Liverpool à courir après le ballon une grande partie de la soirée, offrant au PSG les conditions idéales pour s’assurer une victoire 2-0 à l’issue du match aller. Malgré tout, l’entraîneur parisien Luis Enrique a gardé son exigence, estimant « dommage » de ne pas avoir davantage creusé l’écart pour tuer le match. Quoi qu’il en soit, les champions de France aborderont le retour à Anfield avec le statut de grands favoris pour une place en demi-finale.
- Getty Images Sport
Tous les regards sont tournés vers la rencontre retour à Anfield.
Cet échange de maillots atteste de l’estime dont Nyoni jouit même auprès de ses adversaires de haut niveau. Pour Vitinha, ce geste confirme sa réputation de joueur parmi les plus professionnels et les plus humbles du vestiaire parisien. Il cherchera à rééditer sa performance magistrale lorsque les deux équipes se retrouveront sur la pelouse anglaise la semaine prochaine. Le match retour s’annonce d’ores et déjà comme une rencontre à enjeux élevés, où Liverpool devra puiser dans sa fameuse « magie d’Anfield » pour préserver ses rêves européens.