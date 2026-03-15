Le moment fort de la soirée s'est produit à la 88e minute du match, lorsque Guler, qui venait de remplacer Vinicius Junior, a remarqué que le gardien d'Elche, Matias Dituro, s'était éloigné considérablement de sa ligne de but. Faisant preuve d'une vision du jeu bien supérieure à ses 21 ans, le meneur de jeu a envoyé un lob parfaitement dosé depuis une distance de 68,6 mètres, qui a survolé le gardien en retrait pour finir au fond des filets.
Traduit par
VIDÉO : « À ne pas imiter chez soi » - Arda Güler marque un but spectaculaire depuis sa PROPRE MOITIÉ DE TERRAIN alors que le Real Madrid écrase Elche
L'exploit de Guler à la ligne médiane
Regardez la vidéo
Arbeloa perd la tête face au lob de Güler
L'entraîneur principal Alvaro Arbeloa avait du mal à contenir son enthousiasme lorsqu'il a évoqué ce but lors de la conférence de presse d'après-match. L'ancien défenseur madrilène, qui s'est parfaitement adapté à son nouveau rôle sur le banc, a laissé entendre que ce but était suffisamment unique pour être immortalisé. Ce but a couronné une soirée au cours de laquelle le Real Madrid s'est rapproché à un point du leader, le FC Barcelone.
« Il faut prendre un cadre et l'encadrer. C'est quelque chose d'inhabituel. Merveilleux. J'ai vu tout le monde lever les mains de stupéfaction, moi aussi. Ça vaut le coup d'avoir payé un billet, voire deux ou trois, pour voir ce qu'il a fait », a déclaré Arbeloa aux journalistes en revenant sur le score de 4-1.
Si Guler a fait la une des journaux, Federico Valverde a quant à lui confirmé son excellent état de forme après son triplé en milieu de semaine contre Manchester City. Le milieu de terrain uruguayen a doublé l'avance de Madrid peu avant la mi-temps, trouvant la lucarne d'une frappe chirurgicale après qu'Antonio Rüdiger eut ouvert le score en reprenant un ballon perdu. Les locaux ont gardé le contrôle total du match tout au long de la rencontre, Dean Huijsen ajoutant un troisième but d’une tête puissante sur un centre de Daniel Yanez. Bien qu’un but contre son camp de Manuel Angel ait brièvement redonné un peu d’espoir à Elche, les visiteurs n’ont jamais semblé en mesure de remonter au score.
- Getty Images Sport
Préparation pour le match décisif contre Manchester City
Cette victoire constitue une préparation idéale avant le déplacement de mardi à l'Etihad Stadium. Les Blancos disposent d'une avance confortable de 3-0 face à Manchester City dans leur double confrontation des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et la nature de la victoire contre Elche a permis à Arbeloa de faire tourner son effectif. Des joueurs clés comme Valverde, qui a inscrit son cinquième but en trois matches, ont été remplacés tôt dans la rencontre afin de ménager leurs forces. Cependant, l’entraîneur reste prudent face au défi qui les attend en Angleterre, malgré leur bonne dynamique en championnat. « Ça va être très difficile ; ils vont nous pousser à bout et nous allons devoir souffrir. Nous avons une bonne avance, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous savons d’après les années précédentes que lorsqu’ils sont en feu, ils écrasent n’importe qui », a averti Arbeloa.