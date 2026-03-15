VIDÉO : « À ne pas imiter chez soi » - Arda Güler marque un but spectaculaire depuis sa PROPRE MOITIÉ DE TERRAIN alors que le Real Madrid écrase Elche

L'entraîneur principal Alvaro Arbeloa avait du mal à contenir son enthousiasme lorsqu'il a évoqué ce but lors de la conférence de presse d'après-match. L'ancien défenseur madrilène, qui s'est parfaitement adapté à son nouveau rôle sur le banc, a laissé entendre que ce but était suffisamment unique pour être immortalisé. Ce but a couronné une soirée au cours de laquelle le Real Madrid s'est rapproché à un point du leader, le FC Barcelone.

« Il faut prendre un cadre et l'encadrer. C'est quelque chose d'inhabituel. Merveilleux. J'ai vu tout le monde lever les mains de stupéfaction, moi aussi. Ça vaut le coup d'avoir payé un billet, voire deux ou trois, pour voir ce qu'il a fait », a déclaré Arbeloa aux journalistes en revenant sur le score de 4-1.

Si Guler a fait la une des journaux, Federico Valverde a quant à lui confirmé son excellent état de forme après son triplé en milieu de semaine contre Manchester City. Le milieu de terrain uruguayen a doublé l'avance de Madrid peu avant la mi-temps, trouvant la lucarne d'une frappe chirurgicale après qu'Antonio Rüdiger eut ouvert le score en reprenant un ballon perdu. Les locaux ont gardé le contrôle total du match tout au long de la rencontre, Dean Huijsen ajoutant un troisième but d’une tête puissante sur un centre de Daniel Yanez. Bien qu’un but contre son camp de Manuel Angel ait brièvement redonné un peu d’espoir à Elche, les visiteurs n’ont jamais semblé en mesure de remonter au score.