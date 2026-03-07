VIDÉO : À la manière de Cristiano Ronaldo ! JJ Gabriel, le jeune prodige de Manchester United, marque un but individuel INCROYABLE lors d'un match des moins de 18 ans

Les Red Devils ont dominé tout au long du match, s'assurant une avance confortable de 5-1 grâce à Gabriel, qui s'est illustré tout au long de la rencontre. Son premier but de l'après-midi a été un véritable exploit technique, puisqu'il a tiré à 25 mètres du but et que le ballon a été dévié. Le ballon a effectué une trajectoire spectaculaire dans les airs, effleurant la barre transversale avant de finir sa course au fond des filets, marquant le début d'une performance individuelle exceptionnelle. Si son premier but était une démonstration de technique habile, son deuxième était un chef-d'œuvre d'habileté individuelle et de puissance brute. Le jeune joueur a battu deux défenseurs grâce à son talent avant de tirer dans la lucarne à environ 25 mètres. Cette séquence semblait tout droit sortie d'un best-of de Ronaldo, combinant un jeu de jambes agile pour échapper aux défenseurs et une finition dévastatrice qui s'est envolée dans la lucarne. L'audace même de tenter ce tir à une telle distance, après un dribble réussi, en disait long sur sa confiance en lui.