Les Red Devils ont dominé tout au long du match, s'assurant une avance confortable de 5-1 grâce à Gabriel, qui s'est illustré tout au long de la rencontre. Son premier but de l'après-midi a été un véritable exploit technique, puisqu'il a tiré à 25 mètres du but et que le ballon a été dévié. Le ballon a effectué une trajectoire spectaculaire dans les airs, effleurant la barre transversale avant de finir sa course au fond des filets, marquant le début d'une performance individuelle exceptionnelle. Si son premier but était une démonstration de technique habile, son deuxième était un chef-d'œuvre d'habileté individuelle et de puissance brute. Le jeune joueur a battu deux défenseurs grâce à son talent avant de tirer dans la lucarne à environ 25 mètres. Cette séquence semblait tout droit sortie d'un best-of de Ronaldo, combinant un jeu de jambes agile pour échapper aux défenseurs et une finition dévastatrice qui s'est envolée dans la lucarne. L'audace même de tenter ce tir à une telle distance, après un dribble réussi, en disait long sur sa confiance en lui.
VIDÉO : À la manière de Cristiano Ronaldo ! JJ Gabriel, le jeune prodige de Manchester United, marque un but individuel INCROYABLE lors d'un match des moins de 18 ans
Un moment de génie individuel
Se battre pour conserver un talent générationnel
L'ascension fulgurante de Gabriel n'est pas passée inaperçue auprès des géants du football européen, et Manchester United a dû lutter pour conserver ses services. La situation a atteint son paroxysme l'année dernière lorsque ses représentants ont laissé entendre que son avenir pourrait se trouver ailleurs qu'à Manchester, ce qui a suscité une vive inquiétude au sein de la hiérarchie du club. Les enjeux n'auraient pas pu être plus importants lors de ces négociations, d'autant plus que les rivaux les plus proches de Manchester United rôdaient. Manchester City figurait parmi les équipes sérieusement intéressées par sa signature l'été dernier, Barcelone étant également connu pour son admiration.
Le chemin vers les débuts en Premier League
Alors que la saison touche à sa fin, la question reste de savoir si Gabriel aura l'occasion de jouer avant la fin de la campagne. Manchester United vise une place en Ligue des champions la saison prochaine et ne pourra peut-être pas se permettre de faire débuter Gabriel en Premier League cette saison, compte tenu de la férocité de la bataille pour les places européennes. Si les supporters sont impatients de voir le jeune joueur de 15 ans sur la grande scène, le staff technique privilégiera probablement son développement physique à long terme plutôt que de l'exposer prématurément aux rigueurs du football de haut niveau.