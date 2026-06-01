Victor Osimhen va-t-il rejoindre la Premier League ? Les déclarations du sélectionneur nigérian sur le transfert suscitent un vif débat quant à la prochaine destination de l'attaquant de Galatasaray

La course pour s'attacher les services d'Osimhen a repris de plus belle après que le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a confirmé que l'attaquant négociait son départ de Galatasaray. Le joueur de 27 ans a été laissé de côté pour le match amical des Super Eagles contre la Pologne, afin qu'il puisse clarifier son avenir club.

Lors d’une conférence de presse visant à expliquer l’absence de sa star, Chelle a déclaré : « Il nous manque deux joueurs : Victor Osimhen est peut-être sur le point de changer de club, je préfère donc qu’il reste chez lui, car s’il joue sans être à 100 %, ce n’est pas bon. Quant à Lookman, il est très fatigué et l’Atlético [Madrid] nous a demandé de l’excuser. » Ces propos ont immédiatement attiré l’attention de l’élite européenne à l’approche du mercato estival.



