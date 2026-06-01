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Victor Osimhen va-t-il rejoindre la Premier League ? Les déclarations du sélectionneur nigérian sur le transfert suscitent un vif débat quant à la prochaine destination de l'attaquant de Galatasaray
Le sélectionneur du Nigeria confirme son départ cet été
La course pour s'attacher les services d'Osimhen a repris de plus belle après que le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a confirmé que l'attaquant négociait son départ de Galatasaray. Le joueur de 27 ans a été laissé de côté pour le match amical des Super Eagles contre la Pologne, afin qu'il puisse clarifier son avenir club.
Lors d’une conférence de presse visant à expliquer l’absence de sa star, Chelle a déclaré : « Il nous manque deux joueurs : Victor Osimhen est peut-être sur le point de changer de club, je préfère donc qu’il reste chez lui, car s’il joue sans être à 100 %, ce n’est pas bon. Quant à Lookman, il est très fatigué et l’Atlético [Madrid] nous a demandé de l’excuser. » Ces propos ont immédiatement attiré l’attention de l’élite européenne à l’approche du mercato estival.
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Le rêve de la Premier League et les rumeurs d’un transfert à Manchester United
Si l’intérêt pour Osimhen est général, un transfert en Angleterre est depuis longtemps évoqué comme la destination de prédilection de l’ancien joueur de Lille. Manchester United est souvent cité comme destination probable, et la légende du club Patrice Evra a récemment exhorté les Red Devils à passer à l’action. Si les Red Devils comptent déjà Benjamin Sesko dans leurs rangs, après un transfert estimé à 74 millions de livres (100 millions de dollars) en 2025, l’attrait d’un buteur confirmé comme Osimhen pourrait s’avérer irrésistible. Le Nigérian, menace constante depuis le début de sa carrière, voit son style souvent comparé à celui de la légende de Chelsea, Didier Drogba. Avec Michael Carrick désormais installé durablement aux commandes à Old Trafford, la quête de puissance offensive est plus que jamais d’actualité.
Les retombées amères de l’affaire Napoli et l’intérêt de la Serie A
Un retour en Italie demeure envisageable, malgré l’issue tumultueuse de son passage à Naples. L’attaquant avait révélé les tensions avec les Partenopei, affirmant avoir été traité « comme un chien » après un incident viral sur les réseaux sociaux. Bien qu’il ait guidé le club vers son premier Scudetto en plus de trois décennies, leur relation s’est irrémédiablement dégradée à cause d’une vidéo TikTok approuvée par la direction.
La Juventus et l’AS Rome surveillent donc la situation pour renforcer leurs options offensives. Les Bianconeri admirent l’attaquant depuis plusieurs années et avaient déjà entamé des discussions avec ses représentants avant son départ pour Istanbul. Un retour en Serie A reste toutefois complexe : des clauses de son contrat avec Galatasaray lui interdisent de rejoindre un rival direct de Naples avant fin 2027.
- AFP
Inscrire son nom dans l’histoire d’Istanbul
Si Osimhen venait à quitter Galatasaray cet été, il laisserait derrière lui une empreinte indélébile sur le football turc. Depuis son arrivée chez le géant de la Super Lig en 2024, l’attaquant nigérian s’est imposé comme une véritable révélation : 59 buts marqués et 16 passes décisives en seulement 74 matchs officiels, toutes compétitions confondues, pour deux titres de champion et une Coupe de Turquie.
Son passage à Istanbul lui a permis de retrouver son éclat après un départ tumultueux de Naples, mais le joueur de 27 ans, au sommet de son art, mérite désormais de se mesurer chaque semaine à la Ligue des champions. Que ce soit à Old Trafford, à l’Olimpico ou lors d’un retour à Turin, les prochaines semaines diront où l’un des plus grands talents africains de l’ère moderne passera ses meilleures années.