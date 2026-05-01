Chelsea peine depuis des années à remplacer l’impact de Drogba, une série d’attaquants de renom n’ayant pas réussi à s’imposer de manière constante à Stamford Bridge. Le maillot n°9 du club est devenu le symbole de ce problème, plusieurs attaquants s’étant révélés incapables de répondre aux attentes liées au poste de buteur à l’ouest de Londres.

Osimhen se positionne aujourd’hui comme l’un des candidats capables de résoudre ce problème de longue date. L’attaquant nigérian conserve une cote élevée en Europe malgré son départ temporaire de l’un des meilleurs championnats du continent. Petit estime qu’Osimhen possède la mentalité nécessaire pour réussir là où d’autres ont échoué et qu’il pourrait enfin mettre fin à la « malédiction » qui semble peser sur le poste de numéro 9 du club.