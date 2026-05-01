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Victor Osimhen pourrait mettre fin à la « malédiction » du numéro 9 à Chelsea, alors que les Blues cherchent toujours un héritier digne de Didier Drogba
Selon Petit, Osimhen est l’homme de la situation pour régler le problème d’attaquant à Chelsea.
Chelsea peine depuis des années à remplacer l’impact de Drogba, une série d’attaquants de renom n’ayant pas réussi à s’imposer de manière constante à Stamford Bridge. Le maillot n°9 du club est devenu le symbole de ce problème, plusieurs attaquants s’étant révélés incapables de répondre aux attentes liées au poste de buteur à l’ouest de Londres.
Osimhen se positionne aujourd’hui comme l’un des candidats capables de résoudre ce problème de longue date. L’attaquant nigérian conserve une cote élevée en Europe malgré son départ temporaire de l’un des meilleurs championnats du continent. Petit estime qu’Osimhen possède la mentalité nécessaire pour réussir là où d’autres ont échoué et qu’il pourrait enfin mettre fin à la « malédiction » qui semble peser sur le poste de numéro 9 du club.
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La malédiction du maillot floqué du numéro 9 à Chelsea
Petit a souligné à quel point les Blues ont eu du mal à trouver un numéro 9 performant depuis l'ère Drogba. Et la légende française a affirmé qu'Osimhen serait l'homme idéal pour briser ce sort.
« Victor Osimhen s’en sort bien à Galatasaray, mais quand il a quitté Naples, j’espérais qu’il viendrait en Premier League. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi Galatasaray », a-t-il déclaré dans l’émission Andy’s Bet Club.
« Depuis Drogba, je pense qu’il y a une malédiction autour du numéro 9 à Chelsea. Mais Osimhen a une personnalité si forte et un caractère si affirmé qu’il pourrait être l’homme de la situation. »
Selon Petit, Osimhen possède le profil idéal pour s’imposer à Stamford Bridge.
Selon Petit, la personnalité et le style agressif d’Osimhen en font le profil idéal pour répondre aux exigences de la Premier League et aux attentes liées à l’attaquant de pointe de Chelsea.
« Sa façon de jouer sur le terrain est un véritable casse-tête pour les défenseurs », a-t-il ajouté. « Ce joueur est très agressif. Il a quelque chose à prouver. Après avoir quitté la France pour Naples, il a brillé en Italie. Mais il s’est ensuite disputé avec le président de Naples, puis il est parti à Galatasaray. »
« Je suis convaincu qu’Osimhen a encore de nombreuses saisons au plus haut niveau. Son arrivée serait donc un atout majeur pour la Premier League. Il possède le caractère, la personnalité et le parcours requis pour réussir dans ce championnat. »
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Un transfert futur en Premier League demeure une option réaliste.
Bien qu’il n’ait signé son contrat définitif qu’à l’été dernier, l’intérêt pour Victor Osimhen reste vif et les rumeurs d’un futur transfert en Premier League persistent. Chelsea figure parmi les clubs qui surveillent de près sa situation, alors qu’ils cherchent une solution à long terme pour leur attaque.