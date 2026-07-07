Osimhen a réalisé une saison phénoménale avec Galatasaray, jouant un rôle crucial dans la conquête du titre de Super Lig par le club. Il a terminé l’exercice avec 22 buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, consolidant ainsi son statut d’attaquant parmi les plus efficaces du football européen. Naturellement, ces chiffres impressionnants ont suscité d’intenses spéculations quant à son avenir immédiat, de nombreux clubs de haut niveau suivant de près la situation.

Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea figurent parmi les clubs qui le courtisent. Pourtant, certains observateurs estiment qu’un départ vers la Catalogne ne serait pas forcément le choix le plus judicieux pour l’attaquant nigérian, malgré les rumeurs persistantes à l’approche du mercato estival.