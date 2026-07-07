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Victor Osimhen explique pourquoi son transfert au FC Barcelone n'aura jamais lieu : l'attaquant nigérian exclut tout départ de Galatasaray vers le Camp Nou
Le succès de Galatasaray alimente les rumeurs de transfert
Osimhen a réalisé une saison phénoménale avec Galatasaray, jouant un rôle crucial dans la conquête du titre de Super Lig par le club. Il a terminé l’exercice avec 22 buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, consolidant ainsi son statut d’attaquant parmi les plus efficaces du football européen. Naturellement, ces chiffres impressionnants ont suscité d’intenses spéculations quant à son avenir immédiat, de nombreux clubs de haut niveau suivant de près la situation.
Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea figurent parmi les clubs qui le courtisent. Pourtant, certains observateurs estiment qu’un départ vers la Catalogne ne serait pas forcément le choix le plus judicieux pour l’attaquant nigérian, malgré les rumeurs persistantes à l’approche du mercato estival.
- AFP
Dursun s’interroge sur sa place au Barça
L'ancien attaquant de Fenerbahçe, Serdar Dursun, a exprimé des réserves sur la capacité d'Osimhen à s'imposer au FC Barcelone. Invité de l'émission « Cup Diary » diffusée sur Spor Smart, il a reconnu le talent indéniable de l'international nigérian tout en pointant du doigt ses lacunes techniques.
« Je ne pense pas qu’Osimhen puisse jouer au FC Barcelone. C’est un joueur talentueux, mais sa technique n’est pas au point », a-t-il déclaré à Fanatik. Selon lui, le club catalan possède une philosophie spécifique qui exige un contrôle du ballon exceptionnel et une grande maîtrise des passes, des qualités que l’international nigérian ne possède pas, d’après ses propos. Une critique sévère qui souligne une lacune perçue dans l’arsenal offensif autrement impressionnant de l’attaquant.
Des solutions de remplacement se dessinent pour les clubs catalans
Les déclarations de Dursun concordent avec les dernières tendances du marché des transferts : le FC Barcelone aurait tourné son attention vers d’autres cibles. Selon les dernières informations, le club catalan s’intéresserait de près à l’attaquant argentin Julián Álvarez, plutôt que d’engager des fonds importants pour Osimhen. Barcelone privilégie depuis toujours des joueurs capables de s’insérer dans son jeu de possession, ce qui explique ce recentrage sur Álvarez.
Si Osimhen demeure un attaquant très courtisé, les interrogations sur son jeu technique pourraient refroidir les clubs aux exigences tactiques similaires. Le Nigérian doit donc explorer d’autres pistes, car son passage à Galatasaray semble toucher à sa fin.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Osimhen ?
Osimhen devrait clarifier son avenir dans les semaines à venir, alors que la préparation d'avant-saison pour la campagne 2026-2027 débute officiellement. Un transfert à Barcelone semblant de plus en plus improbable, Osimhen devrait entamer des discussions avec d'autres clubs intéressés, tels que Chelsea ou le Paris Saint-Germain. Galatasaray va devoir se battre pour conserver son attaquant vedette face à un intérêt international qui ne cesse de croître.
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