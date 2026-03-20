Victor Osimhen et Noa Lang montrent leurs traces de combat après que les attaquants ont dû être hospitalisés à la suite d'un affrontement à Liverpool

Si la soirée d'Osimhen a été douloureuse, ce qui est arrivé à Lang en deuxième mi-temps a été bien pire. L'ailier néerlandais, qui avait remplacé Osimhen à la mi-temps, s'est coincé le pouce dans le panneau publicitaire situé derrière le but d'Alisson. Lang s'est retrouvé avec un pouce partiellement sectionné et a dû subir des soins intensifs prodigués par le personnel médical, y compris les médecins de Liverpool. Il a été évacué du terrain et immédiatement transporté à l'hôpital. Galatasaray a confirmé que Lang avait subi une grave coupure au pouce droit et qu'il devait subir une intervention chirurgicale à Liverpool dans les heures à venir, en présence de son équipe médicale.