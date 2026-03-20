AFP
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Victor Osimhen et Noa Lang montrent leurs traces de combat après que les attaquants ont dû être hospitalisés à la suite d'un affrontement à Liverpool
Osimhen se fracture l'avant-bras
La soirée d'Osimhen s'est terminée avant même d'avoir commencé. L'attaquant nigérian est entré en collision avec Ibrahima Konaté lors d'un duel aérien en première mi-temps, le défenseur de Liverpool atterrissant lourdement sur le bras d'Osimhen. Bien qu'il souffrît visiblement et que son bras ait été bandé sur le terrain, le joueur de 25 ans a serré les dents et a tenu jusqu'à la fin de la première mi-temps. Cependant, les examens effectués à la mi-temps ont confirmé la gravité de la blessure, et il n'a pas été aligné en deuxième mi-temps. Galatasaray a ensuite confirmé dans un communiqué officiel que les examens médicaux avaient révélé une fracture de l'avant-bras droit d'Osimhen.
- Getty Images Sport
La blessure de Lang aggrave la situation déjà difficile de Galatasaray
Si la soirée d'Osimhen a été douloureuse, ce qui est arrivé à Lang en deuxième mi-temps a été bien pire. L'ailier néerlandais, qui avait remplacé Osimhen à la mi-temps, s'est coincé le pouce dans le panneau publicitaire situé derrière le but d'Alisson. Lang s'est retrouvé avec un pouce partiellement sectionné et a dû subir des soins intensifs prodigués par le personnel médical, y compris les médecins de Liverpool. Il a été évacué du terrain et immédiatement transporté à l'hôpital. Galatasaray a confirmé que Lang avait subi une grave coupure au pouce droit et qu'il devait subir une intervention chirurgicale à Liverpool dans les heures à venir, en présence de son équipe médicale.
Une publication Instagram qui met de bonne humeur
Malgré la gravité de leurs blessures respectives, les deux joueurs ont semblé trouver un peu d'humour dans leur malheur commun. Sur une story Instagram de Lang, on voit Osimhen sourire lors d'un appel vidéo tandis que les deux joueurs montrent leurs membres bandés. On ne sait toujours pas combien de temps le duo sera indisponible, mais les supporters de Galatasaray peuvent être rassurés : les deux joueurs semblent en pleine forme. instagram/noano/
Liverpool s'offre une chance de se qualifier pour la Ligue des champions
Ce double coup dur a ajouté une note amère à une élimination européenne déjà humiliante. Liverpool a renversé la situation après sa défaite 1-0 au match aller en s'imposant 4-0 lors du match retour. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch et Mohamed Salah ont tous marqué à Anfield lors d'une rencontre largement à sens unique. Arne Slot a reconnu que la perte d'Osimhen avait eu un impact significatif sur le match, admettant que cela avait considérablement facilité la tâche de son équipe. Galatasaray occupe actuellement la tête de la Super Lig turque et va désormais recentrer ses efforts sur le championnat national, même si l'absence potentielle à long terme de deux attaquants clés reste un coup dur pour ses aspirations au titre.
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