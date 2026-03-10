Galatasaray s'est assuré un avantage minime mais significatif dans son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, en battant Liverpool 1-0 dans un RAMS Park en effervescence du début à la fin. Les champions turcs ont poursuivi leur formidable série récente contre l'équipe de Premier League, remportant leur troisième victoire consécutive contre les Reds dans une compétition européenne. Ce fut une soirée marquée par la discipline tactique et l'émotion brute, les Lions prouvant qu'ils pouvaient rivaliser avec l'élite du continent.

L'ambiance était déjà à son comble avant le coup d'envoi, les supporters locaux ayant dévoilé une superbe chorégraphie qui a visiblement ému les joueurs. Osimhen a fondu en larmes en voyant cette chorégraphie émouvante dédiée à l'équipe, un moment qui a donné le ton pour une soirée intense et passionnée à Istanbul.