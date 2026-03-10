AFP
Victor Osimhen est convaincu que Galatasaray « peut faire mal » à Liverpool à Anfield, alors que l'attaquant vedette rayonne après la victoire au match aller de la Ligue des champions
Les géants européens s'effondrent à Istanbul
Galatasaray s'est assuré un avantage minime mais significatif dans son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, en battant Liverpool 1-0 dans un RAMS Park en effervescence du début à la fin. Les champions turcs ont poursuivi leur formidable série récente contre l'équipe de Premier League, remportant leur troisième victoire consécutive contre les Reds dans une compétition européenne. Ce fut une soirée marquée par la discipline tactique et l'émotion brute, les Lions prouvant qu'ils pouvaient rivaliser avec l'élite du continent.
L'ambiance était déjà à son comble avant le coup d'envoi, les supporters locaux ayant dévoilé une superbe chorégraphie qui a visiblement ému les joueurs. Osimhen a fondu en larmes en voyant cette chorégraphie émouvante dédiée à l'équipe, un moment qui a donné le ton pour une soirée intense et passionnée à Istanbul.
L'hommage émouvant d'Osimhen
S'exprimant après le coup de sifflet final, accompagné de son enfant lors d'une émission d'après-match sur TRT, l'international nigérian s'est confié sur son lien profond avec le club et sur les raisons pour lesquelles cette soirée lui tenait tant à cœur. « Je suis très heureux depuis que je porte ce maillot. Ce maillot est très spécial. Je voulais faire de mon mieux pour ces supporters. J'ai perdu ma mère très jeune. C'est pourquoi c'est très important pour moi », a expliqué l'attaquant en réfléchissant à la signification de ce résultat.
L'ancien joueur de Naples est immédiatement devenu un élément central de l'équipe d'Okan Buruk après son arrivée en provenance de Naples, assumant la responsabilité de mener l'attaque dans la plus prestigieuse compétition de clubs au monde. Sa performance contre la défense de Liverpool a permis à Galatasaray de remporter une victoire serrée, lui assurant une avance à défendre lors du match retour à Merseyside.
Un lien familial au RAMS Park
Osimhen n'a pas tardé à saluer l'esprit collectif qui règne dans les vestiaires et dans les tribunes, soulignant que le succès du club repose sur l'unité. « Nous formons une famille avec les supporters de Galatasaray. Nous avons fait du très bon travail aujourd'hui ».
Il a ajouté : « Je pense que nous pouvons faire mal à Liverpool lors du match retour. Nous avons fait du bon travail jusqu'à présent », a déclaré l'attaquant, clairement convaincu que le travail n'est qu'à moitié fait alors qu'ils visent une place en quarts de finale.
En attendant le match décisif à Anfield
Si une avance de 1-0 est souvent considérée comme un avantage précaire avant de se rendre à Anfield, la confiance qui se dégage du camp de Galatasaray suggère que les joueurs n'ont pas l'intention de se contenter de défendre leur avance. Après avoir réussi à neutraliser les menaces offensives d'Arne Slot en Turquie, le club d'Istanbul se prépare désormais à une bataille tactique en Angleterre, où les buts à l'extérieur et l'efficacité en contre-attaque seront les principales armes de son arsenal pour tenter de terminer le travail.
