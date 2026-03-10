Victor Osimhen est assez bon pour les équipes d'élite européennes, mais le buteur de Galatasaray a-t-il déjà raté sa chance de rejoindre un prétendant à la Ligue des champions ?

Tout a commencé avec une vidéo TikTok qui se voulait apparemment drôle, mais qui était en réalité tout simplement offensante. Le service des réseaux sociaux de Naples a en effet pris la décision étrange de se moquer d'Osimhen pour avoir raté un penalty lors du match nul 0-0 contre Bologne le 24 septembre 2023.

« Je suis désolé pour les fans, d'autant plus que je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé auparavant », a révélé l'attaquant dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport le mois dernier. « Certains d'entre eux sont même venus chez moi pour me demander des explications. Je leur ai demandé de se mettre à ma place. Après que Naples ait publié cette vidéo sur TikTok, quelque chose s'est brisé.

Tout le monde peut rater un penalty, et tout le monde peut être moqué pour cela. Naples ne l'a fait qu'à moi, et avec certaines insinuations également. J'ai été victime d'insultes racistes, et j'ai pris ma décision. Je voulais partir. J'ai supprimé les photos de moi portant le maillot de Naples de mon compte Instagram, et ils en ont profité pour monter les supporters contre moi. Et dire que, pour moi, ma fille est plus napolitaine que nigériane.

Personne ne s'est jamais excusé publiquement pour ce qui s'est passé. Après cette fameuse vidéo, Edoardo De Laurentiis m'a appelé plusieurs fois. C'est tout. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient selon lesquelles j'arrivais en retard à l'entraînement et que je me disputais avec mes coéquipiers. Ce sont tous des mensonges. Je suis désolé pour les supporters, mais je les comprends et je les admire : ils soutiennent le club, quoi qu'il arrive. Pour eux, Naples passe avant tout. »

Osimhen a également été profondément déçu par l'attitude du Napoli lors des négociations de transfert au cours de l'été 2025, et en particulier par l'échec d'un transfert proposé à Al-Ahli, qui s'est retiré de la table des négociations après que le club de Serie A aurait augmenté son prix demandé à la dernière minute.

« Nous avions conclu un accord à l'amiable, mais l'autre partie n'a pas pleinement respecté ses engagements », a-t-il déclaré. « Ils ont essayé de m'envoyer jouer n'importe où, mais ils m'ont traité comme un chien. Va ici, va là, fais ceci, fais cela. J'ai travaillé très dur pour construire ma carrière et je ne pouvais pas accepter ce genre de traitement. Je ne suis pas une marionnette. »