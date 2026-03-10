Goal.com
Victor Osimhen Galatasaray GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Victor Osimhen est assez bon pour les équipes d'élite européennes, mais le buteur de Galatasaray a-t-il déjà raté sa chance de rejoindre un prétendant à la Ligue des champions ?

Cela fait un peu plus de deux ans que Victor Osimhen a révélé qu'il avait pris sa décision quant au club qu'il rejoindrait après Naples. Trois jours plus tard, le président du Partenopei, Aurelio De Laurentiis, révélait que l'attaquant « rejoindrait le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou une équipe de Premier League ». Osimhen a finalement atterri à Istanbul, où il joue pour Galatasaray, le plus grand club de Turquie, mais pas exactement la destination que l'international nigérian avait en tête lorsqu'il a annoncé son intention de quitter Naples.

L'attaquant avait initialement rejoint RAMS Park dans le cadre d'un prêt d'une saison, ce qui laissait supposer que son grand transfert avait simplement été reporté et qu'un club européen de premier plan viendrait le chercher l'été suivant, d'autant plus qu'il avait marqué 37 buts en 41 apparitions pour Gala. Mais une fois de plus, aucun des grands clubs européens ne s'est précipité pour recruter Osimhen, même si sa clause libératoire était passée de 120 millions d'euros (104 millions de livres sterling/138 millions de dollars) à 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/87 millions de dollars). Il a donc décidé de signer un contrat permanent avec Gala, et ce transfert s'est avéré très bénéfique pour les deux parties.

À l'approche du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi contre Liverpool, Osimhen compte autant de buts que Erling Haaland (sept) dans la compétition cette saison, mais les spéculations sur l'avenir de l'attaquant ne se sont jamais vraiment calmées.

Osimhen va-t-il donc être recruté tardivement par l'une des superpuissances traditionnelles de l'Europe cet été ? Ou pourrait-il passer le reste de ses meilleures années à Istanbul ?

  • Udinese Calcio v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport

    « Tous ceux qui sont liés à Naples me font planer »

    Les capacités d'Osimhen n'ont jamais été remises en question depuis qu'il a mené le Nigeria à la victoire lors de la Coupe du monde U17 en 2015 avec 10 buts en sept matchs. Des blessures et des changements constants d'entraîneurs ont peut-être freiné sa progression à Wolfsburg, mais il a été recruté par Lille après un prêt fructueux à Charleroi en 2018-2019 et a attiré l'attention de Jürgen Klopp, alors entraîneur de Liverpool, à la fin de sa première saison en France.

    Cependant, Naples a été le seul club prêt à faire d'Osimhen le joueur africain le plus cher de l'histoire du football en versant à Lille un montant initial de 70 millions d'euros (61 millions de livres sterling/81 millions de dollars) pour l'attaquant en juillet 2020. De nombreux experts ont remis en question ce transfert record pour le club, mais il s'est avéré être un excellent investissement, Osimhen terminant meilleur buteur du championnat et le Partenopei remportant son troisième titre de Serie A, le premier depuis l'époque de Diego Maradona.

    À ce stade, Osimhen était devenu une icône à Naples. Ayant grandi dans une pauvreté extrême à Lagos, les Napolitains l'ont accueilli comme l'un des leurs.

    « L'amour que je reçois est immense », a déclaré Osimhen à BBC Sport Africa. « Le club, la ville, les supporters et tous ceux qui sont liés à Naples me font voler. »

    Malheureusement, l'histoire d'amour entre Osimhen et Naples s'est terminée par un divorce acrimonieux et prolongé.

  • SSC Napoli v Bologna FC - Serie A TIMGetty Images Sport

    « Personne n'a jamais présenté d'excuses publiques. »

    Tout a commencé avec une vidéo TikTok qui se voulait apparemment drôle, mais qui était en réalité tout simplement offensante. Le service des réseaux sociaux de Naples a en effet pris la décision étrange de se moquer d'Osimhen pour avoir raté un penalty lors du match nul 0-0 contre Bologne le 24 septembre 2023.

    « Je suis désolé pour les fans, d'autant plus que je n'ai jamais parlé de ce qui s'était passé auparavant », a révélé l'attaquant dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport le mois dernier. « Certains d'entre eux sont même venus chez moi pour me demander des explications. Je leur ai demandé de se mettre à ma place. Après que Naples ait publié cette vidéo sur TikTok, quelque chose s'est brisé.

    Tout le monde peut rater un penalty, et tout le monde peut être moqué pour cela. Naples ne l'a fait qu'à moi, et avec certaines insinuations également. J'ai été victime d'insultes racistes, et j'ai pris ma décision. Je voulais partir. J'ai supprimé les photos de moi portant le maillot de Naples de mon compte Instagram, et ils en ont profité pour monter les supporters contre moi. Et dire que, pour moi, ma fille est plus napolitaine que nigériane.

    Personne ne s'est jamais excusé publiquement pour ce qui s'est passé. Après cette fameuse vidéo, Edoardo De Laurentiis m'a appelé plusieurs fois. C'est tout. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient selon lesquelles j'arrivais en retard à l'entraînement et que je me disputais avec mes coéquipiers. Ce sont tous des mensonges. Je suis désolé pour les supporters, mais je les comprends et je les admire : ils soutiennent le club, quoi qu'il arrive. Pour eux, Naples passe avant tout. »

    Osimhen a également été profondément déçu par l'attitude du Napoli lors des négociations de transfert au cours de l'été 2025, et en particulier par l'échec d'un transfert proposé à Al-Ahli, qui s'est retiré de la table des négociations après que le club de Serie A aurait augmenté son prix demandé à la dernière minute.

    « Nous avions conclu un accord à l'amiable, mais l'autre partie n'a pas pleinement respecté ses engagements », a-t-il déclaré. « Ils ont essayé de m'envoyer jouer n'importe où, mais ils m'ont traité comme un chien. Va ici, va là, fais ceci, fais cela. J'ai travaillé très dur pour construire ma carrière et je ne pouvais pas accepter ce genre de traitement. Je ne suis pas une marionnette. »

  • Galatasaray-Istanbul-vs.-Liverpool-FC-UEFA-Champions-LeagueAFP

    Réservations des clubs anglais

    Il ne faut toutefois pas oublier que les espoirs d'Osimhen d'être transféré dans l'un des plus grands clubs européens ont également été compromis par ses exigences salariales exorbitantes.

    Comme l'a déclaré Ben Jacobs, expert du marché des transferts, àGOAL, « Chelsea était l'un des clubs intéressés par la signature d'Osimhen en 2024, mais il fallait qu'il s'intègre dans leur structure salariale basée sur des primes. Il ne s'agissait donc pas seulement d'une question de chiffre, mais aussi d'Osimhen acceptant une baisse de salaire si, par exemple, Chelsea ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions. Il n'était pas prêt à le faire, donc les finances ont certainement joué un rôle dans l'échec de son transfert en Premier League. »

    Jacobs a également déclaré qu'en Angleterre, certains pensaient qu'Osimhen pourrait avoir une influence perturbatrice dans les vestiaires.

    « Personne ne dit qu'Osimhen est un mauvais élément, mais les grands clubs de Premier League recherchaient un joueur qui s'intégrerait parfaitement dans une équipe composée d'autres talents de haut niveau et de grandes stars, et, en fin de compte, le sentiment était qu'Osimhen n'avait peut-être pas le bon caractère à cet égard », a ajouté Jacobs.

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    « Le club et la ville que j'aime »

    L'impression qu'Osimhen est un joueur difficile à gérer persiste. En fait, elle a probablement été renforcée par sa dispute sur le terrain avec son coéquipier nigérian Ademola Lookman lors de la Coupe d'Afrique des nations.

    Osimhen semblait même frustré après la remarquable victoire 5-2 de Gala contre la Juventus lors du match aller des barrages de la Ligue des champions le mois dernier, donnant l'impression que le numéro 9 était contrarié de ne pas avoir marqué à Istanbul. Pourtant, Osimhen insiste sur le fait qu'il n'est pas du tout perturbé à Istanbul et qu'il est en fait reconnaissant de la façon dont les choses se sont déroulées pour lui.

    « J'ai trouvé un club et une ville que j'aime, alors c'était peut-être un coup de chance », a-t-il déclaré à propos de son transfert à Galatasaray, qui lui verse un salaire annuel fixe de 15 millions d'euros (13 millions de livres sterling/17 millions de dollars) par saison, pouvant atteindre 21 millions d'euros (18 millions de livres sterling/24 millions de dollars) nets si certains objectifs sont atteints. 

    « Dès que vous arrivez à Istanbul, vous comprenez pourquoi tous ceux qui ont joué ici sont tombés amoureux de l'équipe et des gens. Je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable. »

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    « J'ai prouvé que tout le monde avait tort »

    Sans surprise, le Gala est tout aussi séduit par Osimhen que lui l'est par le club.

    « Lorsque nous l'avons acheté, beaucoup ont parlé d'un investissement fou », a souligné le vice-président Abdullah Kavukcu. « Je pense que Victor a prouvé que tout le monde avait tort, étant donné que sa valeur a doublé. Nous savons qu'il est l'un des meilleurs avant-centres au monde et nous voulons atteindre de grands objectifs ensemble.

    Avec Naples, l'achat d'Osimhen a été compliqué, mais c'est normal quand on parle de sommes aussi élevées : De Laurentiis avait fixé le prix et, lorsque nous nous sommes manifestés, il voulait être sûr que nous serions en mesure de payer toute cette somme. Avoir réussi est une grande fierté, car nous avons montré à tout le monde la puissance de notre club. »

    Gala a certainement attiré l'attention du reste de l'Europe en faisant preuve de sa puissance financière lors du mercato estival. En plus de signer Osimhen, le club a également recruté les agents libres de renom Ilkay Gundogan et Leroy Sane avec des salaires élevés, dépensé plus de 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars) pour le défenseur ivoirien Wilfried Singo, et 27,5 millions d'euros supplémentaires (24 millions de livres sterling/32 millions de dollars) pour le gardien de but turc Ugurcan Cakir, soulignant ainsi l'ambition du club de devenir un acteur majeur de la Ligue des champions.

    « Cela nous prendra quelques années, mais le projet est bien engagé », a déclaré Kavukcu. « Nos fans sont répartis dans le monde entier et à Istanbul, on s'installe rapidement. Lorsque nous présentons notre projet aux joueurs, il leur est difficile de refuser de jouer pour nous. »

  • Besiktas-vs-Galatasaray-SK-25th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    Les rumeurs ne disparaîtront pas

    Et pourtant, malgré toutes les belles paroles qu'Osimhen et Gala échangent à leur sujet, les rumeurs de transfert ne font que s'intensifier. La semaine dernière encore, leBayern Munich l'aurait identifié comme un remplaçant potentiel pour Harry Kane, tandis qu'en Espagne, des rumeurs circulent selon lesquelles Barcelone le considérerait comme une alternative possible à Julian Alvarez s'il ne parvenait pas à convaincre l'Atlético Madrid de se séparer de l'Argentin.

    Le problème, c'est que même si Kavukcu a tout à fait le droit d'affirmer que la valeur d'Osimhen a doublé depuis son arrivée, aucun club européen ne va payer 150 millions d'euros pour un joueur qu'il ne voulait pas payer la moitié de ce prix l'été dernier.

    Car rien n'a vraiment changé entre-temps. Osimhen continue de marquer des buts, mais il reste considéré comme un joueur au caractère explosif et au passé mouvementé en matière de blessures. C'est évidemment un footballeur fantastique. Il le sait aussi. Et il est clair qu'il sauterait sur l'occasion de rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. Il a même admis après la victoire de Gala en barrage contre la Juventus que ce serait un « privilège » de représenter les Bianconeri. 

    Mais là encore, aucune équipe italienne n'a les moyens de s'offrir Osimhen et, à 27 ans, il est beaucoup plus loin de rejoindre le Real Madrid, le PSG ou un club de Premier League qu'il ne l'était il y a deux ans.

    Ainsi, même s'il pourrait bien rappeler une nouvelle fois son talent de classe mondiale mardi contre Liverpool, on commence vraiment à avoir l'impression que sa chance de représenter un véritable prétendant à la Ligue des champions est déjà passée.

