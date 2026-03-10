Victor Osimhen est assez bon pour les équipes d'élite européennes, mais le buteur de Galatasaray a-t-il déjà raté sa chance de rejoindre un prétendant à la Ligue des champions ?

L'attaquant avait initialement rejoint RAMS Park dans le cadre d'un prêt d'une saison, ce qui laissait supposer que son grand transfert avait simplement été reporté et qu'un club européen de premier plan viendrait le chercher l'été suivant, d'autant plus qu'il avait marqué 37 buts en 41 apparitions pour Gala. Mais une fois de plus, aucun des grands clubs européens ne s'est précipité pour recruter Osimhen, même si sa clause libératoire était passée de 120 millions d'euros (104 millions de livres sterling/138 millions de dollars) à 75 millions d'euros (65 millions de livres sterling/87 millions de dollars). Il a donc décidé de signer un contrat permanent avec Gala, et ce transfert s'est avéré très bénéfique pour les deux parties.
À l'approche du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi contre Liverpool, Osimhen compte autant de buts que Erling Haaland (sept) dans la compétition cette saison, mais les spéculations sur l'avenir de l'attaquant ne se sont jamais vraiment calmées.
Osimhen va-t-il donc être recruté tardivement par l'une des superpuissances traditionnelles de l'Europe cet été ? Ou pourrait-il passer le reste de ses meilleures années à Istanbul ?