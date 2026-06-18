Tout indiquait que les Magpies allaient finaliser le recrutement de ce jeune talent de 22 ans pour renforcer une attaque, seulement neuvième de Premier League la saison passée, et fraîchement touchée par le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Finalement, Muñoz devrait combler les départs de Mohamed Salah et de Federico Chiesa, ainsi que l’indisponibilité d’Ekitike, Liverpool ayant remporté la course.

Ce dénouement représente l’épisode le plus récent d’une carrière déjà riche en rebondissements pour le jeune attaquant. Passé par les formations de Barcelone et du Real Madrid avant un transfert à Osasuna qui lui a ouvert les portes de la sélection espagnole et de la Coupe du monde 2026 avec la « Roja », Muñoz a déjà beaucoup vécu, et son talent continue d’attirer l’attention des grands clubs.

Mais qu’est-ce qui le rend si spécial, alors que la jeune star s’apprête à devenir la première recrue de l’ère Andoni Iraola à Liverpool ?