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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Victor Muñoz : le nouvel ailier espagnol de Liverpool, recruté pour 40 millions d'euros, est censé combler le vide laissé par Mohamed Salah à Anfield

Analysis
Liverpool
V. Munoz
Espagne
Osasuna
FEATURES

Les supporters de Newcastle ont pu ressentir cette semaine une impression de déjà-vu aussi étrange qu’désagréable. Alors que leur club était fortement pressenti pour recruter un jeune attaquant prometteur durant la période précédant le mercato estival, Liverpool semble avoir réussi, in extremis, à s’immiscer dans le dossier et à leur souffler la vedette… une fois de plus. L’année dernière, c’était Hugo Ekitike ; cette année, c’est Victor Munoz.

Tout indiquait que les Magpies allaient finaliser le recrutement de ce jeune talent de 22 ans pour renforcer une attaque, seulement neuvième de Premier League la saison passée, et fraîchement touchée par le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Finalement, Muñoz devrait combler les départs de Mohamed Salah et de Federico Chiesa, ainsi que l’indisponibilité d’Ekitike, Liverpool ayant remporté la course.

Ce dénouement représente l’épisode le plus récent d’une carrière déjà riche en rebondissements pour le jeune attaquant. Passé par les formations de Barcelone et du Real Madrid avant un transfert à Osasuna qui lui a ouvert les portes de la sélection espagnole et de la Coupe du monde 2026 avec la « Roja », Muñoz a déjà beaucoup vécu, et son talent continue d’attirer l’attention des grands clubs.

Mais qu’est-ce qui le rend si spécial, alors que la jeune star s’apprête à devenir la première recrue de l’ère Andoni Iraola à Liverpool ?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Là où tout a commencé

    Le parcours footballistique de Muñoz est particulièrement impressionnant : il a évolué dans les centres de formation du FC Barcelone et du Real Madrid. Né en Catalogne, il a d’abord intégré La Masia après avoir fait ses débuts au sein du club local de Sant Gabriel. Après seulement trois années au sein du célèbre centre, il rallie à quatorze ans le club local du Damm, doté d’une académie tout aussi prestigieuse ayant révélé Cristian Tello et Gerard Moreno.

    En quête de davantage de temps de jeu et d’un rôle plus central que celui qu’il occupait au Barça, Munoz s’est imposé au Damm, au point d’attirer l’attention du Real Madrid.

    « D’autres clubs s’intéressaient à lui, mais lorsque Madrid s’est manifesté, il n’y avait pas lieu de négocier ; l’affaire était conclue », ont déclaré des représentants de Damm àRelevo.

    Dans la capitale espagnole, il poursuit sa progression et fait ses débuts en équipe première lors des dernières journées de la saison 2024-2025, justement contre le FC Barcelone. Il dispute ensuite un second match de Liga face à Séville, puis prend part à deux rencontres de la Coupe du monde des clubs estivale. Âgé de 22 ans, Muñoz réclame davantage de temps de jeu et un transfert semble sur le point de se concrétiser pour lui offrir cette opportunité.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    La grande percée

    Deux jours avant son anniversaire, Muñoz a officiellement signé un contrat de cinq ans avec Osasuna, pour un transfert estimé à 5 millions d’euros, le Real Madrid se réservant toutefois une option de rachat. Malgré des performances inférieures à celles de la saison 2024-2025 (9^e de Liga, quarts de finale de la Copa del Rey), le club lui a offert le statut de titulaire qu’il recherchait. Le joueur a répondu présent, notamment grâce à deux actions décisives qui ont contribué à éviter la relégation.

    Osasuna a finalement évité la relégation de justesse, grâce à un meilleur goal average particulier dans un trio à égalité de points avec Majorque et Levante. Le but inscrit par Muñoz contre Levante en décembre et sa passe décisive lors du match nul contre Majorque en mars se sont donc avérés décisifs.

    Ces actions représentaient deux de ses huit contributions au marquoir en Liga ; seul Ante Budimir, l’attaquant d’Osasuna auteur de 17 buts, a été directement impliqué dans plus de réalisations. Tout au long d’une saison où il a souvent joué sous douleur, Muñoz a aussi décroché deux titres de Joueur du mois et, en mars, sa première convocation avec l’équipe nationale espagnole. Entré en cours de jeu face à la Serbie, le joueur de 22 ans a même ouvert son compteur buts sous le maillot rouge.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Bien qu’il n’ait disputé que deux matchs internationaux au moment où le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, Muñoz avait suffisamment impressionné pour s’y glisser, figurant parmi les 26 joueurs retenus pour le tournoi.

    « Je pense que c’est un jeune joueur doté d’un formidable potentiel footballistique et il a démontré, avec l’équipe nationale, au plus haut niveau international, qu’il était prêt à rivaliser à ce niveau-là également », a déclaré De la Fuente à propos de Muñoz dans l’émission « Los Desayunos » sur RTVE.

    De l’autre côté de l’Atlantique, l’attention ne s’est pas uniquement portée sur la quête de l’Espagne pour remporter sa première Coupe du monde depuis 2010, car Muñoz devait aussi trancher quant à son avenir. Tout indiquait que Newcastle serait sa prochaine destination, alors que Manchester United, le Bayer Leverkusen et, semble-t-il, Barcelone suivaient également ce jeune talent prometteur.

    Toutefois, la donne a changé : selon les informations révélées mercredi soir, Liverpool aurait activé sa clause libératoire de 40 millions d’euros (34,5 millions de livres sterling / 46 millions de dollars) et Muñoz aurait bel et bien opté pour Anfield.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Principaux atouts

    Munoz est le type d’ailier qui maintient les supporters en haleine. Incroyablement rapide et doté d’une technique de dribble remarquable, il ne recule pas devant les duels, et son style direct ravit les spectateurs en tribune. Polyvalent, il peut évoluer sur les deux ailes ou, plus central, dans un rôle de deuxième attaquant.

    Son abattage est également très appréciable. Décrit comme « très humble » par le sélectionneur espagnol De La Fuente, il a fait preuve d’une énergie et d’une éthique de travail exemplaires tout au long de la lutte pour le maintien menée par Osasuna la saison dernière. À l’inverse de certains jeunes attaquants qui se dérobent sous la pression, Muñoz a joué malgré la douleur pour permettre à son équipe de rester en Liga.

    Ces qualités en font un atout précieux pour le pressing haut et le travail défensif, même si ce aspect de son jeu a peu été mis en valeur au sein d’un Osasuna en lutte pour son maintien, qui privilégiait d’autres priorités tactiques.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Il reste des marges de progression.

    Le principal point à faire progresser chez Muñoz est son efficacité devant le but. Ce constat n’a rien d’inédit pour un jeune attaquant et constitue un axe de progression évident. Il n’a pour l’instant disputé qu’une seule saison complète avec l’équipe première, et on peut s’attendre à une amélioration naturelle de sa précision avec le temps et l’expérience.

    Lorsque ce point sera amélioré, il s’intégrera parfaitement à ses autres atouts : un jeu direct, une confiance affirmée dans la conclusion des actions et une capacité à se démarquer pour créer de l’espace en vue d’un centre. Munoz possède ainsi le potentiel pour se muer en une menace bien plus redoutable et efficace dans le dernier tiers.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Le prochain… Anthony Gordon ?

    Sans surprise, étant donné l’intérêt de Newcastle, Munoz présente de nombreuses similitudes avec Gordon, l’international anglais qui vient de quitter les Magpies pour rejoindre le Barça. Direct et sûr de lui, il se montre dangereux aussi bien dans le dernier geste que dans la création, même s’il continue de peaufiner son efficacité devant le but. Son volume de jeu défensif rappelle également Gordon, joueur discipliné dans l’effort.

    Une fois le ballon récupéré, il rappelle le regretté Diogo Jota par son agressivité dans le dribble et sa capacité à percuter vers l’avant. Sans être un ailier flamboyant, il dispose d’un bagage technique, d’une intensité et d’une énergie qui lui permettent d’être redoutablement efficace.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Et maintenant ?

    Munoz espère profiter de la Coupe du monde avec l’Espagne pour se mettre en évidence aux yeux des supporters de Liverpool. Remplaçant non utilisé lors du match nul inaugural face au Cap-Vert, le 15 juin, il sait que chaque minute sur le terrain peut compter.

    Qu’il joue beaucoup ou non, cette compétition sera une expérience précieuse pour le jeune homme de 22 ans, futur pensionnaire de Premier League, car l’environnement à haute pression des grands rendez-vous ne manquera pas de l’enrichir.

    Il a déjà goûté à cette pression au Real Madrid, y compris à sa face sombre, qui l’avait poussé à désactiver ses réseaux sociaux après avoir manqué une occasion en or lors du Clásico perdu contre Barcelone en mai dernier. Une nouvelle expérience de ce type avec l’Espagne ne pourra que l’enrichir davantage avant de franchir le pas et de défendre les couleurs d’un autre grand club : Liverpool.

    Un montant de 40 millions d’euros n’est certes pas exorbitant à l’échelle du marché actuel, mais il souligne l’ampleur des attentes des Reds et impose à Muñoz de peser statistiquement dès la saison prochaine, même s’il évolue au sein d’un effectif tournant sur les ailes.