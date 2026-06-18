Tout indiquait que les Magpies allaient finaliser l’arrivée de ce jeune talent de 22 ans pour renforcer une attaque, seulement neuvième de Premier League la saison passée, et fragilisée par le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Mais Liverpool a finalement remporté la course, et Muñoz devra désormais combler les départs de Mohamed Salah et Federico Chiesa, ainsi que la blessure d’Ekitike.
Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière déjà mouvementée de l’attaquant. Passé par les centres de formation du FC Barcelone et du Real Madrid avant de s’imposer à Osasuna, Muñoz a ainsi obtenu sa première sélection avec la Roja, puis sa place dans la liste pour la Coupe du monde 2026. Son talent attire depuis longtemps l’attention des grands clubs.
Mais qu'est-ce qui le rend si spécial, alors que cette jeune star devient la première recrue de l'ère Andoni Iraola à Liverpool ?