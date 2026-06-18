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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Victor Muñoz : l’ailier espagnol, recruté pour 40 millions d’euros, est présenté comme la solution idéale pour remplacer Mohamed Salah à Anfield

Analysis
Liverpool
V. Munoz
Espagne
Osasuna
FEATURES

Les supporters de Newcastle ont pu ressentir cette semaine une sensation familière et désagréable de déjà-vu. Alors que leur club était fortement pressenti pour recruter un jeune attaquant prometteur durant la période précédant le mercato estival, Liverpool s’est faufilé in extremis pour leur souffler la vedette, une nouvelle fois. L’année dernière, c’était Hugo Ekitike ; cette année, c’est Victor Munoz.

Tout indiquait que les Magpies allaient finaliser l’arrivée de ce jeune talent de 22 ans pour renforcer une attaque, seulement neuvième de Premier League la saison passée, et fragilisée par le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Mais Liverpool a finalement remporté la course, et Muñoz devra désormais combler les départs de Mohamed Salah et Federico Chiesa, ainsi que la blessure d’Ekitike.

Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière déjà mouvementée de l’attaquant. Passé par les centres de formation du FC Barcelone et du Real Madrid avant de s’imposer à Osasuna, Muñoz a ainsi obtenu sa première sélection avec la Roja, puis sa place dans la liste pour la Coupe du monde 2026. Son talent attire depuis longtemps l’attention des grands clubs.

Mais qu'est-ce qui le rend si spécial, alors que cette jeune star devient la première recrue de l'ère Andoni Iraola à Liverpool ?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Le berceau du club

    Le parcours footballistique de Munoz est pour le moins impressionnant : il a en effet évolué dans les centres de formation du FC Barcelone et du Real Madrid. Né en Catalogne, il a d'abord intégré La Masia, après avoir fait ses débuts au sein du club local de Sant Gabriel. Il n’y reste que trois ans et, à 14 ans, il rallie le centre de formation réputé du Damm, qui a contribué aux carrières de Cristian Tello et Gerard Moreno.

    En quête de davantage de temps de jeu et d’un rôle plus central que celui qu’il occupait au Barça, il a trouvé au Damm l’exposition recherchée, au point d’attirer l’attention du Real Madrid.

    « D’autres clubs s’intéressaient à lui, mais lorsque Madrid s’est manifesté, il n’y a pas eu de place pour les enchères ; l’affaire était conclue », ont déclaré des représentants de Damm àRelevo.

    À Madrid, il a progressé rapidement et a fait ses débuts en équipe première fin 2024-2025, justement contre le Barça. Il a ensuite pris part à une seconde rencontre de Liga face à Séville, puis à deux matches lors du Mondial des clubs estivale. Âgé de 22 ans, il réclamait davantage de temps de jeu, et un transfert était sur le point de se concrétiser.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    La grande percée

    Deux jours avant son anniversaire, Muñoz a officiellement signé un contrat de cinq ans avec Osasuna, pour un transfert évalué à 5 millions d’euros, le Real Madrid se réservant toutefois une option de rachat. Malgré des performances collectives en retrait par rapport à la saison 2024-2025 (9^e de Liga, quarts de finale de la Copa del Rey), le club lui a offert le temps de jeu qu’il recherchait. Le latéral a répondu présent, se montrant décisif à deux reprises pour préserver l’élite.

    Osasuna a finalement évité la relégation de justesse, grâce à un meilleur bilan des confrontations directes dans un trio à égalité de points avec Majorque et Levante. Ainsi, le but inscrit par Muñoz contre Levante en décembre et sa passe décisive lors du match nul contre Majorque en mars se sont avérés déterminants.

    Ces actions représentaient deux des huit contributions directes de l’ailier au compteur de buts en Liga ; seul Ante Budimir, l’attaquant d’Osasuna auteur de 17 réalisations, a été directement impliqué dans davantage de buts pour le club au cours d’une saison où Muñoz a également joué malgré la douleur pour aider la cause des « Rojillos ». Il a remporté deux titres de « Joueur du mois » et, en mars, a reçu sa première convocation en équipe nationale espagnole senior. Le joueur de 22 ans a même ouvert son compteur buts en sélection en entrant en jeu contre la Serbie.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Comment se déroule la rencontre ?

    Bien qu'il n'ait disputé que deux matchs internationaux au moment où le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, Muñoz avait suffisamment impressionné pour s'y glisser, figurant parmi les 26 joueurs retenus pour le tournoi.

    « Je pense que c’est un jeune joueur doté d’un formidable potentiel footballistique et il a démontré, avec l’équipe nationale, au plus haut niveau international, qu’il était prêt à rivaliser à ce niveau-là également », a déclaré De La Fuente à propos de Muñoz dans l’émission « Los Desayunos » sur RTVE.

    De l’autre côté de l’Atlantique, l’attention ne s’est pas uniquement portée sur la quête de l’Espagne pour remporter sa première Coupe du monde depuis 2010, car Muñoz devait aussi trancher quant à son avenir. Tout indiquait que Newcastle serait sa prochaine destination, même si Manchester United, le Bayer Leverkusen et, semble-t-il, Barcelone suivaient aussi ce jeune talent prometteur.

    La donne a toutefois changé : Liverpool a activé sa clause libératoire de 40 millions d’euros (34,5 millions de livres / 46 millions de dollars), conduisant Muñoz à opter pour Anfield.

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Principales forces

    Munoz est le genre d’ailier capable de maintenir les supporters en haleine. Incroyablement rapide et doté d’une technique de dribble remarquable, il n’hésite pas à affronter ses adversaires, un style direct qui ravit les tribunes. Polyvalent, il peut évoluer sur les deux ailes ou plus axial, en soutien de l’attaquant.

    Son abattage est également très appréciable. Décrit comme « très humble » par le sélectionneur espagnol De La Fuente, il a fait preuve d’une énergie et d’une éthique de travail exemplaires tout au long de la lutte pour le maintien menée par Osasuna la saison dernière. Certains jeunes attaquants auraient pu se dérober à leurs responsabilités et se replier sur eux-mêmes dans ce genre de situation, mais pas Muñoz : il a joué malgré la douleur pour permettre à son équipe de rester en Liga.

    Ces qualités en font un atout pour la défense haute et le pressing, même si ce style n’a guère été mis en œuvre au sein d’un Osasuna en lutte pour son maintien, qui privilégiait avant tout la solidité défensive.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Des marges de progression subsistent.

    Le principal point à améliorer chez Muñoz est son efficacité devant le but. Ce constat n’a rien d’inédit pour un jeune attaquant et constitue un domaine où il peut encore progresser significativement. Après tout, il n’a disputé qu’une seule saison complète avec l’équipe première. Avec le temps et l’expérience, sa précision s’affinera.

    Lorsqu’il y parviendra, cette amélioration s’harmonisera parfaitement avec ses autres atouts : un jeu direct, une assurance au tir et la capacité de se démarquer de son défenseur pour créer des espaces en vue d’un centre. Il possède ainsi le potentiel pour se muer en une menace bien plus redoutable et efficace dans le dernier tiers du terrain.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Le prochain Anthony Gordon ?

    Sans surprise, compte tenu de l’intérêt de Newcastle, Munoz présente de nombreuses similitudes avec Gordon, l’international anglais qui vient de quitter les Magpies pour rejoindre le Barça. Direct, sûr de lui, il se montre dangereux aussi bien dans le dernier geste que dans la création, même s’il continue de peaufiner son efficacité devant le but. Son intensité de jeu et sa discipline défensive rappellent également Gordon.

    Une fois le ballon récupéré, il évoque même Diogo Jota par la qualité de ses dribbles offensifs et sa capacité à percuter vers l’avant. Sans être un ailier virtuose, il dispose d’un bagage technique, d’une agressivité et d’une énergie qui le rendent redoutablement efficace.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Et maintenant ?

    Munoz espère profiter de la Coupe du monde pour convaincre les supporters de Liverpool de son potentiel. Remplaçant non utilisé lors du match nul inaugural contre le Cap-Vert, le 15 juin, il entend désormais s'imposer au fil de la campagne espagnole.

    Qu’il accumule les minutes ou non, l’exigence de ce groupe lui servira d’école.

    Il a déjà goûté à cette pression au Real Madrid, avec son lot d’aspects négatifs : il avait même désactivé ses réseaux sociaux après avoir manqué une occasion en or lors du Clásico perdu contre Barcelone en mai dernier. Une nouvelle expérience de ce type avec la Roja ne pourra que l’aider avant de rejoindre un autre grand club : Liverpool.

    Un montant de 40 millions d’euros n’est certes pas exorbitant au regard du marché actuel, mais il témoigne de l’estime des Reds pour Muñoz et de l’apport qu’ils attendent de lui dès la saison prochaine, même s’il doit s’insérer dans un effectif tournant sur les ailes.