Le parcours footballistique de Munoz est pour le moins impressionnant : il a en effet évolué dans les centres de formation du FC Barcelone et du Real Madrid. Né en Catalogne, il a d'abord intégré La Masia, après avoir fait ses débuts au sein du club local de Sant Gabriel. Il n’y reste que trois ans et, à 14 ans, il rallie le centre de formation réputé du Damm, qui a contribué aux carrières de Cristian Tello et Gerard Moreno.

En quête de davantage de temps de jeu et d’un rôle plus central que celui qu’il occupait au Barça, il a trouvé au Damm l’exposition recherchée, au point d’attirer l’attention du Real Madrid.

« D’autres clubs s’intéressaient à lui, mais lorsque Madrid s’est manifesté, il n’y a pas eu de place pour les enchères ; l’affaire était conclue », ont déclaré des représentants de Damm àRelevo.

À Madrid, il a progressé rapidement et a fait ses débuts en équipe première fin 2024-2025, justement contre le Barça. Il a ensuite pris part à une seconde rencontre de Liga face à Séville, puis à deux matches lors du Mondial des clubs estivale. Âgé de 22 ans, il réclamait davantage de temps de jeu, et un transfert était sur le point de se concrétiser.