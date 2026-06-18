Victor Muñoz : l’ailier espagnol, recruté par Liverpool pour 40 millions d’euros, est censé remplacer Mohamed Salah et combler le vide qu’il laisse à Anfield

Tout indiquait que les Magpies allaient finaliser l’arrivée de ce jeune talent de 22 ans pour renforcer une attaque, seulement neuvième de Premier League la saison passée, et déjà touchée par le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Finalement, Muñoz devra combler les départs de Mohamed Salah et de Federico Chiesa, ainsi que l’absence d’Ekitike, Liverpool ayant remporté la course.

Ce transfert représente l’épisode le plus récent d’une carrière déjà riche en rebondissements pour le jeune attaquant. Passé par les centres de formation de Barcelone et du Real Madrid, puis propulsé sur le devant de la scène par son passage à Osasuna qui lui a valu sa première sélection avec la « Roja » et une place dans la liste pour la Coupe du monde 2026, Muñoz a déjà beaucoup vécu et attire inévitablement les regards des grands clubs.

Mais qu’est-ce qui le rend si spécial, alors que cette jeune star devient la première recrue de l’ère Andoni Iraola à Liverpool ?