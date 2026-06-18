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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Victor Muñoz : l’ailier espagnol, recruté par Liverpool pour 40 millions d’euros, est censé remplacer Mohamed Salah et combler le vide qu’il laisse à Anfield

Analysis
Liverpool
V. Munoz
Espagne
Osasuna
FEATURES

Les supporters de Newcastle ont pu ressentir cette semaine une impression de déjà-vu aussi étrange que désagréable. Alors que leur club était fortement pressenti pour recruter un jeune attaquant prometteur durant la période précédant le mercato estival, Liverpool s’est faufilé in extremis et leur a une nouvelle fois soufflé la vedette. L’année dernière, c’était Hugo Ekitike ; cette année, c’est Victor Munoz.

Tout indiquait que les Magpies allaient finaliser l’arrivée de ce jeune talent de 22 ans pour renforcer une attaque, seulement neuvième de Premier League la saison passée, et déjà touchée par le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Finalement, Muñoz devra combler les départs de Mohamed Salah et de Federico Chiesa, ainsi que l’absence d’Ekitike, Liverpool ayant remporté la course.

Ce transfert représente l’épisode le plus récent d’une carrière déjà riche en rebondissements pour le jeune attaquant. Passé par les centres de formation de Barcelone et du Real Madrid, puis propulsé sur le devant de la scène par son passage à Osasuna qui lui a valu sa première sélection avec la « Roja » et une place dans la liste pour la Coupe du monde 2026, Muñoz a déjà beaucoup vécu et attire inévitablement les regards des grands clubs.

Mais qu’est-ce qui le rend si spécial, alors que cette jeune star devient la première recrue de l’ère Andoni Iraola à Liverpool ?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Là où tout a commencé

    Le parcours footballistique de Muñoz est particulièrement impressionnant : il a évolué dans les centres de formation du FC Barcelone et du Real Madrid. Né en Catalogne, il a d’abord intégré La Masia après avoir fait ses débuts au sein du club local de Sant Gabriel. Après seulement trois années au sein du célèbre centre, il rallie, à 14 ans, le club local du Damm, dont la formation est également réputée et a révélé des joueurs comme Cristian Tello et Gerard Moreno.

    En quête de davantage de temps de jeu et d’un rôle plus central que celui qu’il occupait au Barça, il s’est imposé au Damm, au point d’attirer l’attention du Real Madrid.

    « D’autres clubs s’intéressaient à lui, mais lorsque Madrid s’est manifesté, il n’y avait pas lieu de négocier ; l’affaire était conclue », ont déclaré des représentants de Damm àRelevo.

    Dans la capitale espagnole, il poursuit sa progression et fait ses débuts en équipe première lors des dernières journées de la saison 2024-2025, justement contre le FC Barcelone. Il enchaîne ensuite une seconde apparition en Liga face à Séville, puis dispute deux matchs lors de la Coupe du monde des clubs estivale. Âgé de presque 22 ans, Muñoz réclame davantage de temps de jeu et un transfert semble sur le point de se concrétiser pour lui offrir cette opportunité.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    La grande percée

    Deux jours avant son anniversaire, Muñoz a officiellement signé un contrat de cinq ans avec Osasuna, pour un transfert s’élevant à 5 millions d’euros, le Real Madrid se réservant toutefois une option de rachat. Malgré des performances inférieures à celles de la saison 2024-2025 (9^e de Liga, quarts de finale de la Copa del Rey), le club lui a offert le temps de jeu qu’il recherchait. L’arrière gauche a répondu présent, notamment grâce à deux actions décisives qui ont contribué à maintenir Osasuna dans l’élite.

    Osasuna a finalement évité la relégation de justesse, grâce à un meilleur goal average particulier dans un trio à égalité de points avec Majorque et Levante. Le but marqué par Muñoz contre Levante en décembre, ainsi que sa passe décisive lors du match nul face à Majorque en mars, se sont révélés décisifs.

    Ces actions représentaient deux de ses huit contributions directes dans les buts de la Liga ; seul Ante Budimir, l’attaquant d’Osasuna auteur de 17 réalisations, a été plus décisif au cours d’une saison où Muñoz a souvent joué sous douleur pour servir la cause des « Rojillos ». L’ailier a raflé deux trophées de Joueur du mois et, en mars, a reçu sa première convocation avec l’équipe nationale espagnole A. Entré en cours de jeu contre la Serbie, le joueur de 22 ans a même ouvert son compteur buts dès sa première sélection.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Comment se porte l’équipe en ce moment ?

    Bien qu’il n’ait disputé que deux matchs internationaux au moment où le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, Muñoz avait suffisamment impressionné pour s’y glisser, figurant parmi les 26 joueurs retenus pour le tournoi.

    « Je pense que c’est un jeune joueur doté d’un formidable potentiel footballistique et il a démontré, avec l’équipe nationale, au plus haut niveau international, qu’il était prêt à rivaliser à ce niveau-là également », a déclaré De La Fuente à propos de Muñoz dans l’émission « Los Desayunos » sur RTVE.

    De l’autre côté de l’Atlantique, l’attention ne s’est pas uniquement portée sur la quête de l’Espagne pour remporter sa première Coupe du monde depuis 2010, car Muñoz devait aussi trancher quant à son avenir. Tout indiquait que Newcastle serait sa prochaine destination, même si Manchester United, le Bayer Leverkusen et, semble-t-il, Barcelone suivaient également ce jeune talent prometteur.

    Toutefois, la donne a changé : Liverpool a activé sa clause libératoire de 40 millions d’euros (34,5 millions de livres / 46 millions de dollars), conduisant Muñoz à opter pour Anfield.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Principaux atouts

    Munoz est le type d’ailier qui maintient les supporters en haleine. Incroyablement rapide et doté d’une technique de dribble remarquable, il n’hésite pas à se lancer dans des duels, et son jeu direct enthousiasme les spectateurs en tribune. Polyvalent, il peut évoluer sur les deux ailes ou, plus central, dans un rôle de deuxième attaquant.

    Son abattage est également très appréciable. Décrit comme « très humble » par le sélectionneur espagnol De La Fuente, il a fait preuve d’une énergie et d’une éthique de travail exemplaires tout au long de la lutte pour le maintien d’Osasuna la saison dernière. À l’inverse de certains jeunes attaquants qui se dérobent sous la pression, Muñoz a serré les dents pour aider son équipe à rester en Liga.

    Ces qualités en font un atout précieux pour le pressing haut et le travail défensif, même si ce aspect de son jeu a peu été mis en valeur au sein d’un Osasuna en lutte pour son maintien, qui privilégiait d’autres priorités tactiques.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Il reste des marges de progression.

    Le principal point à faire progresser chez Muñoz est son efficacité devant le but. Ce constat n’a rien d’inhabituel pour un jeune attaquant et constitue un domaine où il peut encore gagner en régularité. Après tout, il n’a disputé qu’une saison complète avec l’équipe première. Avec le temps et l’expérience, sa précision devrait s’affiner.

    Lorsque ce réglage sera effectué, il s’intégrera parfaitement à ses autres atouts : un jeu direct, une confiance affirmée dans la conclusion des actions et la capacité de se libérer de son défenseur pour créer des espaces en vue d’un centre. Le potentiel est réel pour qu’il devienne une menace bien plus redoutable et efficace dans le dernier tiers.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    Le prochain sur la liste… Anthony Gordon ?

    Sans surprise, étant donné l’intérêt de Newcastle, Munoz présente de nombreuses similitudes avec Gordon, l’international anglais fraîchement parti pour le Barça. Direct, confiant et capable de créer ou de conclure, il peaufine encore son efficacité devant le but. Son volume de jeu et sa discipline défensive rappellent également le profil de Gordon.

    Une fois le ballon récupéré, il évoque le regretté Diogo Jota par son agressivité dans le dribble et sa capacité à percuter vers l’avant. Sans être un ailier flamboyant, il dispose d’un bagage technique, d’une intensité et d’une énergie qui le rendent redoutable.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Quelle est la prochaine étape ?

    Munoz espère profiter de la Coupe du monde avec l’Espagne pour démontrer aux supporters de Liverpool l’étendue de son talent. Remplaçant lors du match nul inaugural face au Cap-Vert le 15 juin, il n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer sous le maillot des champions d’Europe en titre.

    Qu’il joue beaucoup ou peu, l’exigence de ce groupe lui sera extrêmement formatrice.

    Il a déjà goûté à cette pression au Real Madrid, y compris à sa face cachée : après avoir manqué une occasion en or lors du Clásico perdu contre Barcelone en mai dernier, il avait même désactivé ses réseaux sociaux. Une nouvelle expérience de ce type avec l’Espagne ne pourra que l’enrichir davantage avant de franchir le pas et de défendre les couleurs d’un autre grand club : Liverpool.

    Un montant de 40 millions d’euros n’est certes pas exorbitant à l’échelle du marché actuel, mais il souligne l’ampleur des attentes des Reds et impose à Muñoz de peser dès la saison prochaine, même s’il doit s’insérer dans un effectif tournant au poste d’ailier.