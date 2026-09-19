L'ancien défenseur de Manchester United a tenu à souligner que le vestiaire reste calme et uni à l'approche du week-end. Balayant les discussions autour d'un moral en berne dans l'effectif d'Unai Emery, Lindelof a déclaré : « Le moral de l'équipe est bon. Nous n'avons pas connu le meilleur début de saison en termes de points et de tout le reste, mais je continue de penser que l'ambiance est bonne et que nous construisons aussi quelque chose de positif.

« Évidemment, ce sera un match difficile, comme absolument tous les matches de Premier League, mais nous avons hâte de relever ce défi et nous pouvons essayer de prendre les trois points. Cela compterait énormément pour nous, et ce serait quelque chose sur quoi nous pourrions continuer à construire. Nous sommes tous très impatients de disputer ce match. Nous n'avons pas obtenu les points que nous voulions, mais il reste encore beaucoup de matches à jouer, et l'ambiance est toujours bonne dans le groupe. »