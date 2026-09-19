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Victor Lindelof savoure le test « difficile » de Tottenham alors qu’Aston Villa cherche à relancer sa campagne de Premier League
Lindelof relève le défi londonien
Lindelof insiste sur le fait qu’il est prêt pour un match difficile au Tottenham Hotspur Stadium, même si Villa occupe la 19e place du classement avec seulement un point en quatre matches. Le défenseur suédois est déterminé à provoquer un redressement face à une équipe de Tottenham qui est elle aussi en difficulté, actuellement 17e avec seulement deux points. Sa confiance s’appuie sur de bons souvenirs de la saison dernière, lorsque Villa a remporté ses deux déplacements à Tottenham en Premier League et en FA Cup.
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Le défenseur central suédois affiche son optimisme
L'ancien défenseur de Manchester United a tenu à souligner que le vestiaire reste calme et uni à l'approche du week-end. Balayant les discussions autour d'un moral en berne dans l'effectif d'Unai Emery, Lindelof a déclaré : « Le moral de l'équipe est bon. Nous n'avons pas connu le meilleur début de saison en termes de points et de tout le reste, mais je continue de penser que l'ambiance est bonne et que nous construisons aussi quelque chose de positif.
« Évidemment, ce sera un match difficile, comme absolument tous les matches de Premier League, mais nous avons hâte de relever ce défi et nous pouvons essayer de prendre les trois points. Cela compterait énormément pour nous, et ce serait quelque chose sur quoi nous pourrions continuer à construire. Nous sommes tous très impatients de disputer ce match. Nous n'avons pas obtenu les points que nous voulions, mais il reste encore beaucoup de matches à jouer, et l'ambiance est toujours bonne dans le groupe. »
Le pedigree européen élève les standards
Se retrouver dans la zone de relégation semble anormal pour une équipe de Villa qui s’est qualifiée pour l’Europe lors de quatre saisons consécutives. Le capitaine de la Suède voit en réalité la forte pression extérieure comme un signe positif, preuve que le club est désormais jugé selon des standards bien plus élevés.
Évoquant les grandes attentes autour de Villa actuellement, Lindelof a ajouté : « La pression et la responsabilité doivent toujours être là, et nous voulons toujours aborder chaque match avec l’état d’esprit de tenter de le gagner. Cela ne doit pas changer, et je pense que c’est aussi une bonne chose.
« Nous avons réalisé de bonnes performances, et cela signifie que les gens nous considèrent comme une bonne équipe qui doit rivaliser chaque semaine, essayer d’être au sommet et gagner des matches. Je pense que c’est une bonne chose pour ce club et pour cet effectif également. »
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Le duel du bas de tableau met la détermination à l’épreuve
Le choc de ce week-end dans la capitale offre aux deux équipes en difficulté une occasion en or de lancer leur campagne et de laisser la zone de relégation derrière elles. Entre les engagements nationaux et continentaux, Emery ne peut pas se permettre de laisser filer des points dans ce calendrier chargé. Repartir de Londres avec les trois points remonterait immédiatement le moral dans le vestiaire et aiderait Aston Villa à retrouver sa forme en Premier League.
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