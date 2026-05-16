Victoire précieuse sur la pelouse adverse : l’Energie Cottbus emboîte le pas à Osnabrück et accède à la 2^e division, tandis que le Rot-Weiss Essen s’empare de la 3^e place, synonyme de barrages

Energie Cottbus n’avait plus connu la relégation de la deuxième division depuis 2014. Entre 2016 et 2018, puis de 2019 à 2024, le club de Cottbus a même disputé ses matchs en Regionalliga, le quatrième échelon du football allemand.

À Ratisbonne, Jannis Boziaris (28e) a remis les joueurs de Cottbus sur la voie de la 2e division dès la première mi-temps grâce à un superbe tir lointain. Le gardien Marius Funk a repoussé un penalty de Florian Dietz, joueur de Ratisbonne, dans le temps additionnel. Avant Cottbus, le VfL Osnabrück s'était déjà assuré la montée.