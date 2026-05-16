Grâce à une victoire 1-0 (1-0) sur la pelouse du Jahn Regensburg, l’équipe de Claus-Dieter Wollitz a validé son accession à l’étage supérieur lors de la 38^e journée.
Traduit par
Victoire précieuse sur la pelouse adverse : l’Energie Cottbus emboîte le pas à Osnabrück et accède à la 2^e division, tandis que le Rot-Weiss Essen s’empare de la 3^e place, synonyme de barrages
Energie Cottbus n’avait plus connu la relégation de la deuxième division depuis 2014. Entre 2016 et 2018, puis de 2019 à 2024, le club de Cottbus a même disputé ses matchs en Regionalliga, le quatrième échelon du football allemand.
À Ratisbonne, Jannis Boziaris (28e) a remis les joueurs de Cottbus sur la voie de la 2e division dès la première mi-temps grâce à un superbe tir lointain. Le gardien Marius Funk a repoussé un penalty de Florian Dietz, joueur de Ratisbonne, dans le temps additionnel. Avant Cottbus, le VfL Osnabrück s'était déjà assuré la montée.
3e division : Cottbus est le deuxième club à être promu.
Rot-Weiss Essen a sécurisé la 3^e place, qualificative pour les barrages, en battant 3-2 (2-2) le SSV Ulm, déjà condamné à la relégation. Ben Hüning a offert la victoire aux siens dans le temps additionnel. Essen défiera l’avant-dernier de D2 les 22 et 26 mai.
Grâce à ce succès, Essen dépasse le MSV Duisburg au classement. Le promu a dû se contenter d'un match nul 1-1 (0-0) contre le Viktoria Cologne, tandis que le champion de troisième division, Osnabrück, a conclu la saison par une victoire 4-3 (2-0) sur la pelouse du VfB Stuttgart II.