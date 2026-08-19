Quant au quotidien catalan « Sport », il a consacré un article à la première apparition de la star brésilienne Raphinha portant le brassard de capitaine du Barça, après que Flick a décidé de le lui confier pour la nouvelle saison.
Le journal catalan s'est concentré sur deux points : le premier étant son discours d'avant-match, dans lequel il a affiché son soutien à son coéquipier Ronald Araújo, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés avant le début de la saison.
« Sport » a estimé que ce discours avait été le plus important pour Raphinha avant son premier match avec le brassard de capitaine, puisqu'il a commencé par parler de ses coéquipiers avant d'évoquer les titres et les trophées, démontrant ainsi qu'il méritait ce brassard.
Le journal a également considéré que la transformation par Raphinha du penalty qu'il avait lui-même obtenu était nécessaire, afin de conclure ses propos tenus en dehors du terrain par quelque chose de concret sur la pelouse, même s'il a ensuite laissé les tirs suivants à son coéquipier espagnol Lamine Yamal.