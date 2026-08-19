Le journal catalan Mundo Deportivo a dirigé ses flèches vers le Barça, estimant qu'il était loin de son niveau habituel, malgré la victoire obtenue face à Al Ahly.

Le quotidien catalan a titré : « Un Barça loin de son niveau habituel entame le parcours sur sa pelouse », considérant que l'équipe a perdu le rythme de jeu qui la caractérisait sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Mundo Deportivo a pointé du doigt certains joueurs, à l'image de l'ailier espagnol Lamine Yamal, estimant que ses fulgurances en première période sont restées sans effet, ainsi que le latéral français Jules Koundé, qui n'était pas dans sa meilleure forme.

Le journal s'est toutefois attardé sur le retour du Barça au Spotify Camp Nou après environ deux mois et demi, depuis la fin du parcours de l'équipe en Liga au cours du mois de mai dernier.