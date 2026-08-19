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Victoire poussive, brillance de Hamza et surprise Raphinha : comment la presse espagnole a-t-elle perçu le match entre Al Ahly et le Barça ?

FEATURES
FC Barcelone vs Al Ahly SC
FC Barcelone
Al Ahly SC
Jeux d'amitié des clubs
H. Abdelkarim
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon
Espagne
Égypte
Brésil
Angleterre

Le club catalan a bouclé sa préparation pour la nouvelle saison

L'Égyptien Hamza Abdelkarim et le Brésilien Raphinha, les deux vedettes du Barça, ont été les héros du match amical du Trophée Joan Gamper face à Al Ahly, aux yeux de la presse espagnole.

Hamza Abdelkarim et Raphinha ont inscrit deux buts qui ont permis au Barça de s'imposer face à Al Ahly sur le score de 2-1, lors du match amical qui a opposé les deux équipes, mercredi soir, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, pour le Trophée Joan Gamper.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Victoire poussive

    Le journal catalan Mundo Deportivo a dirigé ses flèches vers le Barça, estimant qu'il était loin de son niveau habituel, malgré la victoire obtenue face à Al Ahly.

    Le quotidien catalan a titré : « Un Barça loin de son niveau habituel entame le parcours sur sa pelouse », considérant que l'équipe a perdu le rythme de jeu qui la caractérisait sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

    Mundo Deportivo a pointé du doigt certains joueurs, à l'image de l'ailier espagnol Lamine Yamal, estimant que ses fulgurances en première période sont restées sans effet, ainsi que le latéral français Jules Koundé, qui n'était pas dans sa meilleure forme.

    Le journal s'est toutefois attardé sur le retour du Barça au Spotify Camp Nou après environ deux mois et demi, depuis la fin du parcours de l'équipe en Liga au cours du mois de mai dernier.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Hamza Abdelkarim, le plus décisif

    En revanche, le journal a fait l'éloge de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, estimant qu'il a été le plus efficace de tous les joueurs du Barça et d'Al Ahly, après avoir marqué un but sur 3 tentatives cadrées.

    C'est ce qu'a également confirmé le journal espagnol « Marca », qui a affirmé dans son compte rendu du match que l'attaquant égyptien a poursuivi sa belle forme lors de la présaison et qu'il a conservé la tête du classement des buteurs du Barça avant le début de la saison, avec son quatrième but.

    Le journal a mis en lumière le refus de Hamza Abdelkarim de célébrer son but face à Al Ahly, le club dans les rangs duquel il a grandi chez les jeunes, avant de rejoindre le Barça en janvier dernier.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Les nouvelles recrues : un départ en fanfare

    Le journal a également salué la manière dont les nouvelles recrues du FC Barcelone se sont illustrées lors du mercato estival actuel, en premier lieu l'Anglais Anthony Gordon et l'Allemand Karim Adeyemi.

    "Marca" a particulièrement salué Gordon, malgré un penalty manqué en fin de match qu'il avait lui-même obtenu, estimant qu'il avait apporté de la vitesse et du mouvement dans la ligne d'attaque, après avoir évolué en pointe.

    Quant à Adeyemi, le journal a considéré qu'il avait montré très tôt la raison pour laquelle Flick l'avait recruté, à savoir sa grande vitesse, qui a semé le danger sur le flanc droit dès son entrée sur le terrain.

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    Raphinha : bien plus qu'un simple brassard

    Quant au quotidien catalan « Sport », il a consacré un article à la première apparition de la star brésilienne Raphinha portant le brassard de capitaine du Barça, après que Flick a décidé de le lui confier pour la nouvelle saison.

    Le journal catalan s'est concentré sur deux points : le premier étant son discours d'avant-match, dans lequel il a affiché son soutien à son coéquipier Ronald Araújo, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés avant le début de la saison.

    « Sport » a estimé que ce discours avait été le plus important pour Raphinha avant son premier match avec le brassard de capitaine, puisqu'il a commencé par parler de ses coéquipiers avant d'évoquer les titres et les trophées, démontrant ainsi qu'il méritait ce brassard.

    Le journal a également considéré que la transformation par Raphinha du penalty qu'il avait lui-même obtenu était nécessaire, afin de conclure ses propos tenus en dehors du terrain par quelque chose de concret sur la pelouse, même s'il a ensuite laissé les tirs suivants à son coéquipier espagnol Lamine Yamal.

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