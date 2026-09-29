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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

« Victime du calendrier » : Cole Palmer pointé du doigt alors que le patron de la PFA fustige un système du football « malade » qui en demande trop aux joueurs

C. Palmer
Chelsea
Premier League

Maheta Molango, directeur général de la Professional Footballers' Association, a lancé une attaque virulente contre l’état actuel du calendrier mondial du football, qualifiant les exigences de l’industrie de « malsaines ». Le dirigeant syndical a désigné la star de Chelsea Cole Palmer comme un exemple majeur d’un joueur abandonné par un système qui privilégie la croissance commerciale au détriment du bien-être des athlètes.

  • Le point de rupture des athlètes d’élite

    Le débat autour de l’épuisement des joueurs a franchi un nouveau cap cette semaine, à la suite d’une vague de forfaits très médiatisés en sélection. Molango, directeur général de la PFA, s’est appuyé sur le cas de Palmer, de Chelsea, pour mettre en lumière ce qu’il décrit comme un environnement insoutenable de « survie du plus apte ».

    Palmer faisait partie des cinq internationaux anglais très en vue qui ont renoncé à figurer dans la dernière liste de Thomas Tuchel. Le patron de la PFA a exprimé sa profonde inquiétude face au fait que les joueurs soient désormais contraints de choisir entre leur santé physique à long terme et la fierté de représenter leur pays, estimant que le volume même des matches a poussé le football d’élite vers un précipice dangereux où la biologie ne peut plus être ignorée.

  • The PFA Awards 2026 - ShowGetty Images Entertainment

    Molango accuse le calendrier du football

    La frustration de Molango était évidente lorsqu’il s’est adressé au sommet de la performance de la Fifpro à Londres, où il a remis en question l’intégrité fondamentale d’une industrie qui voit ses plus grandes stars incapables d’honorer leurs obligations internationales. « Quand l’Angleterre voit cinq joueurs contraints de se retirer alors que le moment dont un joueur est le plus fier est une convocation en équipe nationale, on se demande simplement ce qui ne va pas dans cette industrie », a déclaré Molango.

    Il a en outre souligné la pression spécifique pesant sur les jeunes talents, en notant que « Vous voyez des gens comme Palmer, quelqu’un qui aurait joué quatre étés consécutifs d’affilée s’il était allé à la Coupe du monde, et vous vous demandez pourquoi il est absent ? Il est absent parce qu’il est victime du calendrier et c’est quelque chose qui doit absolument faire retentir l’alarme. »

  • Tuchel et les frictions autour de la gestion de la charge

    La décision de Palmer de se retirer pour des raisons de « gestion de la charge » n’a pas suscité une sympathie unanime, provoquant une fracture nette entre les attentes des entraîneurs et la défense du bien-être des joueurs. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, qui cherche à intégrer des joueurs clés dans son nouveau dispositif tactique, a exprimé son irritation face à la situation. Dans une réponse ferme à l’absence du joueur, Tuchel a déclaré que l’attaquant « manque trop d’occasions » de s’imposer au sein du groupe anglais.

    Répondant directement aux critiques visant ceux qui se retirent, Molango a souligné que l’usure physique relevait de la science plutôt que de la volonté. « Ils adorent jouer pour l’Angleterre. Ils adorent jouer pour leur équipe nationale. Mais malheureusement, votre corps vous impose une limite. On ne peut pas tricher avec la biologie », a-t-il déclaré.

    L’argument reste le même : si l’industrie continue d’ignorer ces signaux d’alerte, la qualité du produit en souffrira inévitablement. « Est-ce vraiment le football que nous voulons ? », a demandé Molango. « Est-ce le football où ceux qui nous font rêver ne peuvent tout simplement pas être performants ? Pour moi, c’est très inquiétant. »

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    Un appel à une refonte de la réglementation

    Pour lutter contre l’épuisement auquel sont confrontés les joueurs de haut niveau, Molango a proposé des changements majeurs du calendrier annuel, notamment une pause estivale obligatoire de trois semaines, suivie d’une période de remise en condition de trois semaines.

    « Ce que nous avons vu au cours des dernières années, c’est un système malade, défaillant, parce qu’il tourne en fin de compte autour de l’obtention de votes et de la consolidation du pouvoir », a déclaré Molango, suggérant que les intérêts politiques au sein des instances dirigeantes du football prennent le pas sur la santé des athlètes qui génèrent les revenus.

    Sans accord collectif pour protéger ce temps de récupération, le syndicat avertit que le cycle de l’épuisement professionnel ne fera qu’empirer à mesure que de nouvelles compétitions de clubs et internationales s’ajoutent au programme.


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