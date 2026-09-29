La décision de Palmer de se retirer pour des raisons de « gestion de la charge » n’a pas suscité une sympathie unanime, provoquant une fracture nette entre les attentes des entraîneurs et la défense du bien-être des joueurs. Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, qui cherche à intégrer des joueurs clés dans son nouveau dispositif tactique, a exprimé son irritation face à la situation. Dans une réponse ferme à l’absence du joueur, Tuchel a déclaré que l’attaquant « manque trop d’occasions » de s’imposer au sein du groupe anglais.

Répondant directement aux critiques visant ceux qui se retirent, Molango a souligné que l’usure physique relevait de la science plutôt que de la volonté. « Ils adorent jouer pour l’Angleterre. Ils adorent jouer pour leur équipe nationale. Mais malheureusement, votre corps vous impose une limite. On ne peut pas tricher avec la biologie », a-t-il déclaré.

L’argument reste le même : si l’industrie continue d’ignorer ces signaux d’alerte, la qualité du produit en souffrira inévitablement. « Est-ce vraiment le football que nous voulons ? », a demandé Molango. « Est-ce le football où ceux qui nous font rêver ne peuvent tout simplement pas être performants ? Pour moi, c’est très inquiétant. »