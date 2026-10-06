Montella a fermement défendu sa position et le développement de son équipe après une courte défaite face à l'Italie. Ce résultat laisse la Turquie sans le moindre point après quatre matches dans le groupe 1 de la Ligue des nations, une statistique qui a accru la pression sur l'ancien attaquant de la Roma. Cependant, Montella s'est empressé de balayer les suggestions selon lesquelles il devrait se retirer, mettant plutôt en avant la nature compétitive de leurs récentes performances.

« Frustration ? Je ne sais pas si frustration est le bon terme, nous avons certainement fait un bon match. Nous avons joué à armes égales et peut-être avons-nous même fait un peu plus. Nous avons encaissé trois buts uniquement sur des épisodes, et ce n'est pas la première fois. En tant qu'entraîneur, je suis satisfait de l'attitude et de la personnalité des garçons », a-t-il déclaré à SportMediaset.