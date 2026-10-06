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Vicenzo Montella, défiant, balaie les craintes d’un licenciement à la tête de la Turquie après le crève-cœur en Ligue des nations contre l’Italie
Montella reste ferme malgré une série sans le moindre point
Montella a fermement défendu sa position et le développement de son équipe après une courte défaite face à l'Italie. Ce résultat laisse la Turquie sans le moindre point après quatre matches dans le groupe 1 de la Ligue des nations, une statistique qui a accru la pression sur l'ancien attaquant de la Roma. Cependant, Montella s'est empressé de balayer les suggestions selon lesquelles il devrait se retirer, mettant plutôt en avant la nature compétitive de leurs récentes performances.
« Frustration ? Je ne sais pas si frustration est le bon terme, nous avons certainement fait un bon match. Nous avons joué à armes égales et peut-être avons-nous même fait un peu plus. Nous avons encaissé trois buts uniquement sur des épisodes, et ce n'est pas la première fois. En tant qu'entraîneur, je suis satisfait de l'attitude et de la personnalité des garçons », a-t-il déclaré à SportMediaset.
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Grandir à travers l’adversité de l’élite
Le technicien italien ne considère pas la mauvaise passe actuelle de son équipe comme un échec, mais comme une phase de croissance nécessaire face aux meilleures équipes d'Europe. Il voit ces rencontres compliquées contre une opposition d'élite comme un test indispensable pour un groupe qui cherche à s'adapter au plus haut niveau du football. Tout en reconnaissant des erreurs dans la prise de décision en fin de match et le placement défensif, il a souligné que ce sont de petits détails qui font basculer les matches à ce niveau.
« Je peux leur reprocher de ne pas avoir fait le bon choix à la fin, ou de ne pas avoir fermé l'accès à la surface de réparation, mais c'est le football à ce niveau. Je suis sûr que les joueurs vont acquérir une énorme expérience à ce niveau de jeu, parce que le moindre incident peut conduire à un but, et c'est cela qui détermine le résultat, tout comme cela détermine souvent le jugement », a-t-il ajouté.
L’écart de 350 millions d’euros
Montella a souligné l’écart important sur les plans financier et de l’expérience entre la Turquie, en pleine construction, et des puissances établies comme l’Italie. Pour illustrer son propos sur cette disparité de moyens, Montella a mis en avant la qualité des remplaçants que l’Italie a pu faire entrer pour gérer la fin du match. Il a estimé qu’il était injuste de blâmer ses joueurs alors qu’ils se mesurent à des effectifs valorisés à plusieurs centaines de millions d’euros de plus que le leur.
« Si je regarde les changements de l’Italie, avec Calafiori, Esposito et Tonali, c’est probablement une valeur totale de 350 millions qui est entrée sur le terrain. En ce sens, je ne pense que ce soit la faute de qui que ce soit, encore moins de mes joueurs, qui ont tenu tête, tant sur le plan tactique que technique, à une équipe de ce niveau », a-t-il déclaré.
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Engagement envers le projet turc
Alors que les spéculations s’intensifient concernant son avenir sur le banc, Montella a été interrogé directement sur ses projets. Le sélectionneur n’a pas caché son désir de poursuivre son travail, soulignant qu’il reste totalement engagé dans sa fonction et dans la vision qu’il a mise en place depuis sa prise de fonctions. Il estime que la stabilité est essentielle si la Turquie veut, à terme, combler l’écart avec les nations d’élite du football européen et devenir un habitué des grandes compétitions.
« Ce n’est pas qu’ils ne fonctionnent pas, nous sommes simplement à un nouveau niveau pour nous. Le football est parfois très simple : il vous manque des joueurs importants qui changent le niveau de l’équipe. Nous avons décidé de poursuivre sur une voie, et nous qualifier pour le prochain Championnat d’Europe est aussi important pour nous », a conclu Montella.
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