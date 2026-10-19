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Vicario furieux ! Le gardien de la Juventus s’en prend à ses coéquipiers après la lourde défaite face à la Lazio à Turin
Vicario impuissant, la Lazio punit le manque de réalisme de la Juventus
Le gardien de la Juventus Guglielmo Vicario a vécu une soirée difficile lors de la défaite 3-0 à domicile face à la Lazio, pour la 7e journée de Serie A. Malgré de longues phases de possession, la Juventus s’est montrée inefficace devant le but, tandis que la Lazio a fait preuve de réalisme à l’Allianz Stadium.
Oliver Provstgaard a ouvert le score de la tête avant que Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru ne scellent la victoire des visiteurs.
Ce résultat laisse la Juventus en quête de solutions après plusieurs occasions prometteuses non concrétisées.
- ABACAPRESS
Un gardien de but fustige une prestation en deçà des exigences du club
Après le match, Vicario a refusé de chercher des excuses à la prestation décevante de son équipe à Turin. « Il n’y a absolument aucune excuse derrière laquelle se retrancher », a-t-il déclaré sans détour.
« Nous devons avoir pleinement conscience de l’histoire de ce club et des attentes qui l’accompagnent. »
« Aujourd’hui, nous n’avons pas été au niveau exigé et nous devons analyser notre performance, individuellement et collectivement », a ajouté le gardien.
La Juventus punie pour son manque de réalisme malgré sa pression en seconde période
La Juventus a eu des occasions d’égaliser en début de seconde période, lorsque le remplaçant Nick Woltemade et Randal Kolo Muani sont passés près du but. Mais la Lazio a surpris les locaux en contre-attaque pour doubler son avance contre le cours du jeu.
Vicario a reconnu que l’équipe devait améliorer de toute urgence son efficacité dans les deux surfaces.
« Nous devons trouver des solutions pour gagner des matches, et je suis le premier à reconnaître que ce que nous faisons actuellement n’est pas suffisant », a admis Vicario.
- Nicolo Campo
La Juventus réclame une remise en question immédiate avant son prochain test
Cette lourde défaite oblige la Juventus à se remettre en question pour tenter de relancer sa saison en championnat.
Vicario a appelé ses coéquipiers à examiner attentivement leurs erreurs avant leur retour en Serie A.
« Nous devons examiner de près tout ce qui n’a pas fonctionné ce soir et l’analyser », a conclu Vicario, alors que l’équipe se prépare pour ses prochains matches.
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