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Alvino Hanafi
Traduit par

Vicario furieux ! Le gardien de la Juventus s’en prend à ses coéquipiers après la lourde défaite face à la Lazio à Turin

Juventus FC
G. Vicario
Juventus FC vs Lazio Rome
Lazio Rome
Serie A

Le gardien de la Juventus Guglielmo Vicario a livré une analyse sans détour après la défaite 3-0 de son équipe à domicile face à la Lazio. Le portier italien a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune excuse pour ne pas être à la hauteur des attentes élevées du club.

  • Vicario impuissant, la Lazio punit le manque de réalisme de la Juventus

    Le gardien de la Juventus Guglielmo Vicario a vécu une soirée difficile lors de la défaite 3-0 à domicile face à la Lazio, pour la 7e journée de Serie A. Malgré de longues phases de possession, la Juventus s’est montrée inefficace devant le but, tandis que la Lazio a fait preuve de réalisme à l’Allianz Stadium.

    Oliver Provstgaard a ouvert le score de la tête avant que Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru ne scellent la victoire des visiteurs.

    Ce résultat laisse la Juventus en quête de solutions après plusieurs occasions prometteuses non concrétisées.

  • imago-sport-1084757989.jpgABACAPRESS

    Un gardien de but fustige une prestation en deçà des exigences du club

    Après le match, Vicario a refusé de chercher des excuses à la prestation décevante de son équipe à Turin. « Il n’y a absolument aucune excuse derrière laquelle se retrancher », a-t-il déclaré sans détour.

    « Nous devons avoir pleinement conscience de l’histoire de ce club et des attentes qui l’accompagnent. »

    « Aujourd’hui, nous n’avons pas été au niveau exigé et nous devons analyser notre performance, individuellement et collectivement », a ajouté le gardien.

  • La Juventus punie pour son manque de réalisme malgré sa pression en seconde période

    La Juventus a eu des occasions d’égaliser en début de seconde période, lorsque le remplaçant Nick Woltemade et Randal Kolo Muani sont passés près du but. Mais la Lazio a surpris les locaux en contre-attaque pour doubler son avance contre le cours du jeu.

    Vicario a reconnu que l’équipe devait améliorer de toute urgence son efficacité dans les deux surfaces.

    « Nous devons trouver des solutions pour gagner des matches, et je suis le premier à reconnaître que ce que nous faisons actuellement n’est pas suffisant », a admis Vicario.

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  • imago-sport-1084742348.jpgNicolo Campo

    La Juventus réclame une remise en question immédiate avant son prochain test

    Cette lourde défaite oblige la Juventus à se remettre en question pour tenter de relancer sa saison en championnat.

    Vicario a appelé ses coéquipiers à examiner attentivement leurs erreurs avant leur retour en Serie A.

    « Nous devons examiner de près tout ce qui n’a pas fonctionné ce soir et l’analyser », a conclu Vicario, alors que l’équipe se prépare pour ses prochains matches.

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