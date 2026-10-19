Le gardien de la Juventus Guglielmo Vicario a vécu une soirée difficile lors de la défaite 3-0 à domicile face à la Lazio, pour la 7e journée de Serie A. Malgré de longues phases de possession, la Juventus s’est montrée inefficace devant le but, tandis que la Lazio a fait preuve de réalisme à l’Allianz Stadium.

Oliver Provstgaard a ouvert le score de la tête avant que Gustav Isaksen et Fisayo Dele-Bashiru ne scellent la victoire des visiteurs.

Ce résultat laisse la Juventus en quête de solutions après plusieurs occasions prometteuses non concrétisées.