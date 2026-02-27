Goal.com
En direct
USWNT 5 Things 02.27GOAL

Traduit par

Vétérans, recrues, luttes pour les postes et plus encore : cinq éléments clés à retenir avant le match d'ouverture de la SheBelieves Cup entre les États-Unis et l'Argentine

Pour une fois, aucune joueuse non sélectionnée, une réunion entre sœurs entre Alyssa Thompson et Gisele Thompson, et cinq clés pour l'équipe nationale américaine féminine qui affrontera l'Argentine lors du premier match de la SheBelieves Cup 2026.

L'équipe nationale féminine américaine s'apprête à disputer sa 11e SheBelieves Cup, accueillant l'Argentine, le Canada et la Colombie. Ce sera la deuxième participation de l'entraîneuse de l'USWNT, Emma Hayes, à cette compétition annuelle, qui débutera dimanche et se poursuivra jusqu'à samedi prochain. Elle abordera le tournoi, qui se déroulera sur trois sites, avec un bilan de 27 victoires, 3 nuls et 2 défaites à la tête de l'équipe.

Alors que l'équipe nationale américaine se prépare pour sa deuxième série de matchs en début d'année, les enjeux sont d'autant plus importants que les qualifications pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 approchent.

Pour la première fois depuis plus d'un an, toute l'équipe de Hayes aura une expérience en équipe nationale, de la vétérane Lindsey Heaps, qui a disputé 170 matchs internationaux au cours de sa carrière, à la nouvelle venue Riley Jackson, qui enfilera le maillot rouge, blanc et bleu pour la deuxième fois seulement.

L'équipe nationale américaine affrontera d'abord l'Argentine au GEODIS Park de Nashville, dans le Tennessee, dimanche à 17 h (heure de l'Est). Il s'agit de la deuxième participation de l'Argentine à la SheBelieves Cup après avoir terminé quatrième en 2021. Les deux équipes se sont rencontrées à sept reprises, l'équipe nationale américaine remportant les six précédentes, dont une victoire 3-1 à Louisville, dans le Kentucky, il y a deux ans.

Jeudi, la défenseuse de l'équipe américaine Emily Sonnett et la milieu de terrain Sam Coffey ont fait part aux médias de leur enthousiasme et de leur concentration à l'approche du tournoi.

« Nous utilisons ce tournoi comme un test en vue des qualifications pour la Coupe du monde qui auront lieu plus tard dans l'année », a déclaré Coffey. « Nous sommes confrontées à des situations que nous ne rencontrerions pas dans un camp d'entraînement ordinaire : trois matchs à disputer, des délais très courts, des tirs au but en cas d'égalité, la pression mentale liée au tournoi dans son ensemble. L'enjeu est important. Il y a un trophée à remporter. »

Des vétérans aux recrues, en passant par les combinaisons de frères et sœurs sur les ailes et la bataille pour le poste de numéro 9, l'équipe nationale américaine se prépare pour une nouvelle édition de la SheBelieves Cup où les enjeux sont importants.

GOAL analyse cinq éléments clés avant le match d'ouverture contre l'Argentine.

  • Rose Lavelle USWNTGetty Images

    Le trio des super capitaines : Emily Sonnett, Lindsey Heaps et Rose Lavelle

    L'équipe féminine américaine est assurément promise au succès dans ce tournoi, avec son trio de vétérans à sa tête. Heaps, Emily Sonnet et Rose Lavelle totalisent à elles trois 399 sélections. 

    Ces trois joueuses ont une riche histoire au sein de l'équipe nationale américaine et dans le tournoi SheBelieves Cup. 

    Sonnett est la seule joueuse de l'équipe américaine à avoir participé aux 11 éditions de la SheBelieves Cup, depuis le tournoi inaugural en 2016. Heaps a fait partie de l'équipe chaque année, mais n'a pas joué en 2016 en raison d'une blessure. Son dernier but, qui a scellé la victoire 3-1 contre le Japon en 2020, et son but décisif, également contre le Japon, en 2024 pour le titre de la Coupe, resteront dans les annales. 

    Lavelle figure pour la septième fois dans l'équipe de la SheBelieves Cup. En 2021, elle a non seulement marqué le but décisif lors du match d'ouverture de l'équipe américaine, mais elle a également remporté le titre de MVP. 

    Ces trois joueuses connaissent bien la SheBelieves Cup, la victoire et ce qu'il faut pour non seulement affronter les meilleures adversaires du monde, mais aussi les battre.

    • Publicité
  • Lilly RealeGetty Images

    La puissance des débutants

    Neuf joueuses de l'équipe figureront pour la première fois dans la liste des participantes à la SheBelieves Cup. Il s'agit de Maddie Dahlien, Riley Jackson, Jordyn Bugg, Lilly Reale, Kennedy Wesley, Kate Wiesner, Jameese Joseph, Claudia Dickey et Phallon Tullis-Joyce. Huit d'entre elles ont fait leurs débuts avec l'équipe nationale américaine en 2025 ou 2026 et faisaient partie de l'équipe de janvier, à l'exception de Reale, qui évoluait avec le Gotham FC dans la Coupe des clubs champions féminins de la FIFA. 

    Depuis l'annonce initiale de la composition de l'équipe pour la SheBelieves Cup, la défenseuse Emily Sams a remplacé Bugg et Avery Patterson a remplacé Wiesner. 

    Même avec ces ajustements, l'équipe dispose d'une grande expérience pour aborder ce tournoi. Elle reste équilibrée entre l'expérience et l'énergie des recrues. Douze joueuses de la liste ont 10 sélections ou moins.

  • Alyssa Thompson, Gisele Thompson Angel CityGetty Images

    Réunion des sœurs Thompson

    L'équipe nationale féminine américaine adore les moments entre sœurs. 

    Les Thompson sont la troisième paire de sœurs à représenter les États-Unis. Alyssa Thompson et Gisele Thompson ont été sélectionnées pour la première fois dans la même équipe nationale lors de la SheBelieves Cup l'année dernière. À l'époque, les deux sœurs jouaient pour le club Angel City FC de la National Women's Soccer League. Aujourd'hui, Alyssa Thompson, la sœur aînée, joue pour Chelsea. 

    Gisele joue en défense latérale et Alyssa en attaque. Les sœurs ont disputé deux matchs ensemble en équipe nationale et ont joué trois matchs au total. Elles ont débuté ensemble contre l'Australie et le Brésil lors de la SheBelieves Cup de l'année dernière.

  • Emily Fox USWNT 2022Getty Images

    Bataille extérieure arrière

    L'équipe nationale américaine féminine regorge d'arrières latérales, de Reale, élue jeune joueuse de l'année par l'US Soccer, à Avery Patterson, ancienne attaquante reconvertie en arrière latérale. Sans oublier Gisele Thompson et Emily Sams. Il y a aussi Tara Rudd et Kennedy Wesley, qui pourraient également occuper le poste d'arrière latérale si nécessaire. 

    Connaissant le style de jeu de l'équipe américaine, axé sur l'attaque avec des ailiers rapides, il sera intéressant de voir comment se présentera le poste d'arrière latérale gauche. Il y a de fortes chances que Hayes essaie plusieurs variantes afin de consolider sa défense à quatre avant les qualifications. 

  • Jaedyn Shaw USWNTGetty Images

    Affrontement direct

    Bien qu'il n'y ait pas de numéro 9 évident dans l'effectif pour le moment, sans Sophia Wilson et Catarina Macario, certaines joueuses peuvent prétendre à ce poste. Ally Sentnor, Jaedyn Shaw et Jameese Joseph ont déjà occupé ce rôle et ont démontré qu'elles pouvaient non seulement conserver le ballon sous pression, mais aussi marquer dans le dernier tiers. 

    Sur les ailes, on peut choisir entre Alyssa Thompson, Trinity Rodman, Emma Sears et Maddie Dahlien. Cela signifie que Hayes disposera toujours d'une grande vitesse, d'un excellent service et d'une magie du un contre un des deux côtés du terrain. 

SheBelieves Cup
Etats-Unis crest
Etats-Unis
USA
Argentine crest
Argentine
ARG
0