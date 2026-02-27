Vétérans, recrues, luttes pour les postes et plus encore : cinq éléments clés à retenir avant le match d'ouverture de la SheBelieves Cup entre les États-Unis et l'Argentine

L'équipe nationale féminine américaine s'apprête à disputer sa 11e SheBelieves Cup, accueillant l'Argentine, le Canada et la Colombie. Ce sera la deuxième participation de l'entraîneuse de l'USWNT, Emma Hayes, à cette compétition annuelle, qui débutera dimanche et se poursuivra jusqu'à samedi prochain. Elle abordera le tournoi, qui se déroulera sur trois sites, avec un bilan de 27 victoires, 3 nuls et 2 défaites à la tête de l'équipe.

Alors que l'équipe nationale américaine se prépare pour sa deuxième série de matchs en début d'année, les enjeux sont d'autant plus importants que les qualifications pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 approchent.

Pour la première fois depuis plus d'un an, toute l'équipe de Hayes aura une expérience en équipe nationale, de la vétérane Lindsey Heaps, qui a disputé 170 matchs internationaux au cours de sa carrière, à la nouvelle venue Riley Jackson, qui enfilera le maillot rouge, blanc et bleu pour la deuxième fois seulement.

L'équipe nationale américaine affrontera d'abord l'Argentine au GEODIS Park de Nashville, dans le Tennessee, dimanche à 17 h (heure de l'Est). Il s'agit de la deuxième participation de l'Argentine à la SheBelieves Cup après avoir terminé quatrième en 2021. Les deux équipes se sont rencontrées à sept reprises, l'équipe nationale américaine remportant les six précédentes, dont une victoire 3-1 à Louisville, dans le Kentucky, il y a deux ans.

Jeudi, la défenseuse de l'équipe américaine Emily Sonnett et la milieu de terrain Sam Coffey ont fait part aux médias de leur enthousiasme et de leur concentration à l'approche du tournoi.

« Nous utilisons ce tournoi comme un test en vue des qualifications pour la Coupe du monde qui auront lieu plus tard dans l'année », a déclaré Coffey. « Nous sommes confrontées à des situations que nous ne rencontrerions pas dans un camp d'entraînement ordinaire : trois matchs à disputer, des délais très courts, des tirs au but en cas d'égalité, la pression mentale liée au tournoi dans son ensemble. L'enjeu est important. Il y a un trophée à remporter. »

Des vétérans aux recrues, en passant par les combinaisons de frères et sœurs sur les ailes et la bataille pour le poste de numéro 9, l'équipe nationale américaine se prépare pour une nouvelle édition de la SheBelieves Cup où les enjeux sont importants.

GOAL analyse cinq éléments clés avant le match d'ouverture contre l'Argentine.