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Very Bad Trip, acte IV ! Wrexham profite de sa parenthèse à Las Vegas, mais un ex-joueur de Wrexham fixe un objectif à Ryan Reynolds, Rob Mac et Phil Parkinson pour 2026-2027
Ascension fulgurante : rebondissement pour le documentaire Welcome to Wrexham
Une accession record depuis la National League jusqu’au Championship a vu Wrexham entrer dans l’histoire en signant une remontée historique à travers les divisions de l’EFL. Les League One et League Two ont été traversées sans la moindre difficulté.
De nouveaux rebondissements ont alimenté la série documentaire primée « Welcome to Wrexham », et même la campagne 2025-26 s’est jouée jusqu’au bout, une place en play-offs échappant cruellement lors de la dernière journée. L’objectif est de faire au moins encore mieux en 2026-27.
Les performances et les résultats de pré-saison ont été prometteurs, avec des victoires de prestige obtenues face à Manchester United et Leeds, tout en affrontant également le géant de Premier League Liverpool dans le mythique Yankee Stadium de New York.
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Des victimes de prestige en pré-saison : Wrexham a battu Manchester United et Leeds
Il n’y a pas eu de montée à fêter, ni de gueule de bois de Las Vegas à évacuer, et l’ancien des Red Dragons Trundle, qui fait partie de ceux qui gardent un œil sur les superbes cotes des paris football avant la nouvelle saison, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si l’effectif de Phil Parkinson avait profité d’un été plus calme : « Je ne pense pas que les gars le verraient comme ça, je pense qu’ils préféreraient y être encore !
« La progression qu’ils ont connue est incroyable. On voit sans doute que le club a avancé trop vite sur le terrain pour qu’ils puissent suivre en dehors. Ils construisent le nouveau Kop maintenant, qui va être superbe, et le club avance. Tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent est brillant et, si vous regardez ça, ils sont en bonne voie pour atteindre la Premier League. Pour un club comme Wrexham, ce serait incroyable. »
Interrogé sur la confiance que peut apporter le fait d’avoir battu les United de Manchester et de Leeds, Trundle a ajouté : « C’est bien pour la confiance, mais je pense qu’en tant que joueur, on ne tirerait jamais trop d’enseignements des résultats de pré-saison.
« Il s’agirait toujours des performances et de ce sur quoi vous avez travaillé, et de voir où cela en est. Parce que, comme vous le savez, dans les matches de pré-saison, il peut y avoir beaucoup de changements. Mais d’un autre côté, quand vous jouez contre des joueurs de ce niveau, c’est toujours agréable de repartir avec des victoires. Donc je pense qu’ils aborderont la saison avec enthousiasme et impatience. »
Objectif de Wrexham : six places de barragiste en 2026-27
La saison de Wrexham doit débuter vendredi avec un match contre Middlesbrough au premier tour de la Carabao Cup. Ensuite, le 17 août, sa campagne de Championship 2026-2027 se mettra en route avec un derby précoce contre Cardiff.
Birmingham de Tom Brady se dressera sur leur route avant la fin du premier mois de compétition, tandis qu’un autre déplacement dans le sud du pays de Galles verra l’équipe de Parkinson se rendre à Swansea le 5 septembre. Un bon départ est impératif pour bâtir une course à la montée.
Interrogé sur ce qui constituerait une réussite pour Wrexham, avec six places de barragiste à pourvoir cette saison, Trundle a déclaré : « Je pense clairement qu’ils viseront encore les places de barragiste. Quand vous regardez la division, les équipes qui sont également descendues, je pense que cela reste une division relevée et je pense qu’au vu de la situation de Wrexham, je pense clairement qu’ils viseront toujours les places de barragiste.
« Mais avec cette ouverture, avec les deux places supplémentaires aussi, je pense que cela va se jouer jusqu’au bout cette saison. Je pense qu’on ne saura qu’au dernier match de la saison ce qu’il en sera de ces places de barragiste. »
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Mercato estival : quand a lieu la date limite ?
Après avoir beaucoup investi lors des derniers mercatos, afin de s’assurer de rester compétitif tout au long d’une ascension fulgurante, les dépenses ont été quelque peu freinées cet été.
De légers ajustements sont nécessaires, plutôt qu’une refonte de l’effectif, et il est probable qu’il y ait encore des mouvements dans le sens des arrivées et des départs du côté du Racecourse Ground avant le prochain mercato, qui se refermera le 1er septembre.
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