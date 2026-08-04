Il n’y a pas eu de montée à fêter, ni de gueule de bois de Las Vegas à évacuer, et l’ancien des Red Dragons Trundle, qui fait partie de ceux qui gardent un œil sur les superbes cotes des paris football avant la nouvelle saison, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si l’effectif de Phil Parkinson avait profité d’un été plus calme : « Je ne pense pas que les gars le verraient comme ça, je pense qu’ils préféreraient y être encore !

« La progression qu’ils ont connue est incroyable. On voit sans doute que le club a avancé trop vite sur le terrain pour qu’ils puissent suivre en dehors. Ils construisent le nouveau Kop maintenant, qui va être superbe, et le club avance. Tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent est brillant et, si vous regardez ça, ils sont en bonne voie pour atteindre la Premier League. Pour un club comme Wrexham, ce serait incroyable. »

Interrogé sur la confiance que peut apporter le fait d’avoir battu les United de Manchester et de Leeds, Trundle a ajouté : « C’est bien pour la confiance, mais je pense qu’en tant que joueur, on ne tirerait jamais trop d’enseignements des résultats de pré-saison.

« Il s’agirait toujours des performances et de ce sur quoi vous avez travaillé, et de voir où cela en est. Parce que, comme vous le savez, dans les matches de pré-saison, il peut y avoir beaucoup de changements. Mais d’un autre côté, quand vous jouez contre des joueurs de ce niveau, c’est toujours agréable de repartir avec des victoires. Donc je pense qu’ils aborderont la saison avec enthousiasme et impatience. »