Vérone-Fiorentina, De Gea : « Tous mes arrêts sont dédiés à mon père, qui est à l'hôpital »

Élu meilleur joueur du match, De Gea a eu une pensée particulière après la rencontre : « Tous mes arrêts sont dédiés à mon père qui est à l'hôpital », a-t-il déclaré au micro de DAZN. « Nous n'avons pas livré notre meilleur match de la saison, mais il nous est parfois arrivé de récolter moins que ce que nous méritions, et aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit ; c'est ça, le football. Aujourd’hui, nous étions concentrés sur ce match car nous n’avons encore rien fait pour assurer notre maintien, puis il y aura l’Europe qui nous donnera un nouvel élan : Crystal Palace est une équipe qui, comme toutes les équipes de Premier League, attaque beaucoup et joue sur un petit terrain, ils sont forts mais nous allons essayer de faire de notre mieux. »