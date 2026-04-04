Le maintien de la Fiorentina repose également entre les mains de David De Gea, l'ancien gardien espagnol de Manchester United qui, au cours d'une saison extrêmement difficile pour les Viola, a permis à l'équipe de Vanoli de rester à flot ces derniers mois du championnat. Même lors du déplacement à Vérone, un match décisif pour éviter la relégation, le gardien de 35 ans a réalisé des arrêts décisifs pour le résultat final : la Fiorentina s'est imposée 1-0, grâce au but décisif de Nicolò Fagioli à un peu plus de dix minutes de la fin du match. La rencontre s'est terminée à dix contre dix, avec un carton rouge de chaque côté, Suslov pour les Gialloblù et Gudmundsson pour les visiteurs.
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Vérone-Fiorentina, De Gea : « Tous mes arrêts sont dédiés à mon père, qui est à l'hôpital »
LA DÉDICACE DE DE GEA
Élu meilleur joueur du match, De Gea a eu une pensée particulière après la rencontre : « Tous mes arrêts sont dédiés à mon père qui est à l'hôpital », a-t-il déclaré au micro de DAZN. « Nous n'avons pas livré notre meilleur match de la saison, mais il nous est parfois arrivé de récolter moins que ce que nous méritions, et aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit ; c'est ça, le football. Aujourd’hui, nous étions concentrés sur ce match car nous n’avons encore rien fait pour assurer notre maintien, puis il y aura l’Europe qui nous donnera un nouvel élan : Crystal Palace est une équipe qui, comme toutes les équipes de Premier League, attaque beaucoup et joue sur un petit terrain, ils sont forts mais nous allons essayer de faire de notre mieux. »
LE CLASSEMENT DE LA FIORENTINA
Grâce à sa victoire contre Vérone, la Fiorentina enchaîne un quatrième match de championnat sans défaite ; ce sont même six matchs si l'on compte les deux rencontres des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre Rakow. En Serie A, les Viola comptent désormais cinq points d'avance sur la zone de relégation, la troisième place est occupée par Lecce avec 27 points, mais qui compte un match en moins (il jouera demain contre l'Atalanta), et l'équipe de Vanoli totalise 32 points après avoir dépassé Cagliari grâce aux trois points remportés contre les Gialloblù et en profitant de la défaite de l'équipe de Pisacane à Reggio Emilia face à Sassuolo.