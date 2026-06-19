Vérone : Baroni est désormais officiel après la résiliation de son contrat avec Turin

Dans un communiqué officiel, le Torino Football Club annonce avoir résilié « d’un commun accord » le contrat de l’entraîneur Marco Baroni, et lui souhaite « bon vent » pour la suite de sa carrière.





Après l’intermède de Roberto D’Aversa, nommé suite au départ de Baroni, c’est désormais Ignazio Abate qui prend les commandes de l’équipe piemontaise.





De son côté, Baroni fait son retour à Vérone, comme l’indique le site officiel de l’Hellas : « L’Hellas Vérone FC annonce avoir confié, à compter du 1^(er) juillet, la direction technique de l’équipe première à Marco Baroni, qui s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2028, avec une option jusqu’en 2029.





Né à Florence le 11 septembre 1963, le technicien retrouve le banc des Gialloblù après y avoir assuré le maintien et terminé à la 13e place lors de l’exercice 2023-2024. Il avait déjà côtoyé le club en 2002-2003 comme adjoint d’Alberto Malesani.



