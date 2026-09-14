90'+3' - LE BREAK DE LA ROMA, PISILLI ! Mancini repousse l'attaque grenat, Braganca dégage dans les pieds du milieu de terrain italien, qui, d'une frappe puissante du droit, envoie le ballon au fond pour le 2-0.





78' - Braganca, lancé vers le but et en face-à-face avec Svilar, est repris au tout dernier moment par Balerdi.





70' - Molina tente encore sa chance, avec une frappe puissante du droit de l'extérieur de la surface, sur un ballon récupéré par de Roon : Perri capte.





67' - La Roma se fait encore peur, Simeone, servi dans la surface, contrôle d'abord avant de laisser filer le ballon.





58' - Énorme occasion d'égaliser pour le Torino ! Simeone reçoit de Braganca au milieu de la surface, contrôle et frappe, mais Svilar ferme bien l'angle et sauve son but.





55' - Molina tout près du break avec un but exceptionnel ! Une-deux aérien entre Molina et Malen, l'Argentin entre dans la surface et reprend de volée le ballon remis par le Néerlandais, juste au-dessus.





40' - LA ROMA OUVRE LE SCORE, MALEN EN MODE TUEUR ! Dégagement raté de Perri, le ballon arrive à Mancini, qui sert Dybala, bien inspiré pour lancer le Néerlandais. Frappe instantanée, ballon repoussé puis duel avec Comuzzo et le gardien du Torino, mais l'ancien d'Aston Villa est excellent pour frapper au sol et marquer le 1-0. Sixième but dans cette Serie A, vingtième en Italie pour le buteur de la Roma, vingt et un en 25 matches avec la Roma.





35' - Le Torino tente sa chance, avec une belle frappe du droit de Mandragora : Svilar détourne le danger.





21' - Action fulgurante de Lulli, qui déborde sur le flanc droit en semant Vlasic : centre et miracle de Coco, qui devance Malen au tout dernier moment.





12' - Autre danger pour le Torino, avec la Roma qui parvient à une frappe excentrée de Soulé. Perri met en corner.





10' - Occasion pour la Roma : centre tendu d'Hermoso, Malen plonge de la tête et manque le cadre de peu.