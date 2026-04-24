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Verdict de l'appel de Lisandro Martinez : Manchester United connaît enfin le nombre de matches que le défenseur argentin manquera pour avoir tiré les cheveux de l'attaquant de Leeds, Dominic Calvert-Lewin
La FA rejette l'appel de Manchester United concernant l'expulsion de Martinez
La FA a confirmé que Martinez devra purger l’intégralité de sa suspension de trois matches après le rejet de l’appel interjeté par Manchester United contre cette expulsion jugée injustifiée. L’instance dirigeante a estimé que l’arbitre n’avait pas commis d’« erreur manifeste et flagrante » en expulsant l’Argentin pour un incident au cours duquel il avait tiré les cheveux de l’attaquant de Leeds, Calvert-Lewin.
La commission disciplinaire a par ailleurs jugé la sanction « appropriée », rappelant qu’un tel comportement « ne doit pas être toléré et doit être découragé » dans le football professionnel. Après avoir déjà manqué la victoire 1-0 contre Chelsea, Martinez devra encore regarder depuis le banc la réception de Brentford puis le derby très médiatisé du Nord-Ouest face à Liverpool.
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Carrick a quitté le terrain furieux.
Carrick n’a pas caché sa frustration après la décision, ayant auparavant qualifié le carton rouge initial d’« un des pires » qu’il ait jamais vus. Malgré sa vive opposition à la sévérité de l’arbitrage moderne, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a toutefois admis qu’il n’avait d’autre choix que d’accepter le caractère définitif de cette décision.
« Nous sommes évidemment déçus », a déclaré Carrick, cité par ESPN. « Nous n’étions pas d’accord avec cette décision. Je pense que mes sentiments après le match étaient assez évidents, et je les ressens toujours. Mais je ne souhaite pas m’étendre davantage là-dessus. C’est ainsi. Nous avons été pénalisés par certaines décisions et, au final, nous devons les accepter et tourner la page, qu’elles nous conviennent ou non. »
La crise défensive s’aggrave pour l’entraîneur par intérim
La confirmation de la suspension de Martinez aggrave la crise d’effectifs de Manchester United dans l’axe de la défense. La participation de Matthijs de Ligt reste incertaine, le Néerlandais n’ayant pas encore joué sous les ordres de Carrick, tandis que Leny Yoro se remet toujours d’une blessure musculaire contractée à l’entraînement. En revanche, Harry Maguire, suspendu pour les deux dernières rencontres, fait son retour dans le groupe et devrait retrouver une place de titulaire contre Brentford.
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La date de retour de Martinez
L’international argentin ne pourra pas reprendre la compétition avant le déplacement des Red Devils à Sunderland, le 9 mai. Il devra donc se contenter de suivre depuis les tribunes les efforts de ses coéquipiers pour venir à bout de Brentford puis relever le défi de taille face à Liverpool.
D’ici là, la principale mission de Carrick sera de gérer la charge de travail de ses défenseurs encore disponibles, tout en guettant des nouvelles encourageantes sur l’état de santé de De Ligt. Alors que la course aux places européennes entre dans sa phase décisive, la capacité de United à rester solide malgré l’absence de ses piliers défensifs sera déterminante pour les dernières semaines de la saison 2025-2026.