Verdict de l'appel de Lisandro Martinez : Manchester United connaît enfin le nombre de matches que le défenseur argentin manquera pour avoir tiré les cheveux de l'attaquant de Leeds, Dominic Calvert-Lewin

La FA a confirmé que Martinez devra purger l’intégralité de sa suspension de trois matches après le rejet de l’appel interjeté par Manchester United contre cette expulsion jugée injustifiée. L’instance dirigeante a estimé que l’arbitre n’avait pas commis d’« erreur manifeste et flagrante » en expulsant l’Argentin pour un incident au cours duquel il avait tiré les cheveux de l’attaquant de Leeds, Calvert-Lewin.

La commission disciplinaire a par ailleurs jugé la sanction « appropriée », rappelant qu’un tel comportement « ne doit pas être toléré et doit être découragé » dans le football professionnel. Après avoir déjà manqué la victoire 1-0 contre Chelsea, Martinez devra encore regarder depuis le banc la réception de Brentford puis le derby très médiatisé du Nord-Ouest face à Liverpool.