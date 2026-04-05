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Vente au rabais de 100 millions de livres chez Man Utd ! Sir Jim Ratcliffe ordonne à plus de huit joueurs de quitter Old Trafford cet été
Ratcliffe réclame une manne de 100 millions de livres sterling
Selon The Sun, les Red Devils comptent récupérer environ 100 millions de livres sterling (132 millions de dollars) en frais de transfert cet été en se séparant d’une partie importante de l’effectif de l’équipe première. Sous la houlette de Sir Jim Ratcliffe, le club privilégie un modèle financier plus durable, qui passe par le départ des joueurs les mieux payés n’ayant pas su fournir des performances régulières sur le terrain.
En tête de liste figurent plusieurs noms prestigieux, tels que Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, André Onana et Rasmus Hojlund, qui pourraient tous être sur la sellette. Le club espère que la conversion des prêts actuels en transferts définitifs constituera l'essentiel des recettes, visant notamment 64 millions de livres sterling grâce aux départs définitifs de Rashford à Barcelone et de Hojlund à Naples.
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Réduire considérablement la masse salariale
Au-delà des frais de transfert, l'objectif principal est de réduire la masse salariale de plus d'un million de livres sterling par semaine afin de donner au club une plus grande marge de manœuvre dans le cadre des règles de rentabilité et de viabilité. Cette stratégie de recrutement marque une rupture avec la tendance de l'ancienne direction à conserver ses joueurs trop longtemps, Ratcliffe cherchant à moderniser l'approche financière du club.
Le milieu de terrain vétéran Casemiro, qui touche actuellement la somme astronomique de 350 000 livres sterling par semaine, fait partie des joueurs sur le départ, aux côtés de Jadon Sancho et Tyrell Malacia. Le départ de ce trio en tant qu'agents libres est considéré comme une nécessité pour permettre à United de rester compétitif sur le marché des jeunes talents d'élite.
À la recherche d'Anderson
Les fonds récoltés grâce à cette vente massive sont déjà affectés à des cibles précises, Elliot Anderson, de Nottingham Forest, apparaissant comme une priorité. Manchester United doit faire face à une rude concurrence de la part de son rival local, Manchester City, pour s'attacher les services de l'international anglais, dont la valeur est actuellement estimée à 100 millions de livres sterling par son club après une saison impressionnante au City Ground. Manchester United est déterminé à recruter l'international anglais avant qu'il ne se lance sur la scène mondiale lors de la prochaine Coupe du monde. À Old Trafford, on craint fortement que son prix ne s'envole encore davantage s'il brille sous les couleurs de l'équipe de Thomas Tuchel en Amérique du Nord, ce qui explique la volonté pressante de conclure l'affaire dès le début du mercato.
- AFP
Réorganiser le cœur du milieu de terrain
Le milieu de terrain reste le secteur qui préoccupe le plus Ratcliffe et le service de recrutement. Avec le départ confirmé de Casemiro et les difficultés d’Ugarte à s’adapter à la Premier League depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain, les Red Devils ont désespérément besoin de sang neuf et de joueurs de qualité confirmée au cœur du terrain. Cette vague de départs intervient alors que le club cherche à construire son équipe autour de Kobbie Mainoo, jeune prodige issu du centre de formation, tout en envisageant des options plus abordables pour compléter l’effectif. Cependant, pour que ces projets ambitieux se concrétisent, le club doit d'abord réussir à gérer le départ de ses stars indésirables, faisant de cet été un tournant décisif de l'ère INEOS.