Vente au rabais de 100 millions de livres chez Man Utd ! Sir Jim Ratcliffe ordonne à plus de huit joueurs de quitter Old Trafford cet été

Selon The Sun, les Red Devils comptent récupérer environ 100 millions de livres sterling (132 millions de dollars) en frais de transfert cet été en se séparant d’une partie importante de l’effectif de l’équipe première. Sous la houlette de Sir Jim Ratcliffe, le club privilégie un modèle financier plus durable, qui passe par le départ des joueurs les mieux payés n’ayant pas su fournir des performances régulières sur le terrain.

En tête de liste figurent plusieurs noms prestigieux, tels que Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, André Onana et Rasmus Hojlund, qui pourraient tous être sur la sellette. Le club espère que la conversion des prêts actuels en transferts définitifs constituera l'essentiel des recettes, visant notamment 64 millions de livres sterling grâce aux départs définitifs de Rashford à Barcelone et de Hojlund à Naples.