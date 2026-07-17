Akor Adams arrive à Venise avec l’étiquette de « géant » prêt à mener l’attaque d’un club ambitieux, déterminé à ne pas faire de la figuration en Serie A. Arrivé à Séville en janvier 2025 (en provenance de Montpellier où il s’était illustré en enchaînant les buts), ce Nigérian de 26 ans a terminé la saison dernière avec un total de 36 apparitions, 10 buts et 3 passes décisives.
AFP
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Venise : transfert record pour Adams en provenance de Séville : accord conclu pour 18 millions plus 5 de primes
23 MILLIONS D’EUROS
Akor Adams à Venise, c'est désormais officiel. L'accord avec Séville est en passe d'être finalisé, à tel point que l'attaquant n'a pas fait le déplacement en Pologne pour le match amical opposant le club andalou au Cracovie. D'après les informations recueillies par notre rédaction, les deux clubs se sont mis d'accord sur un montant de 18 à 19 millions d'euros de base fixe, plus des primes pouvant atteindre un maximum de 23 millions.
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