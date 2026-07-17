Venise : transfert record pour Adams en provenance de Séville : accord conclu pour 18 millions plus 5 de primes

Akor Adams à Venise, c'est désormais officiel. L'accord avec Séville est en passe d'être finalisé, à tel point que l'attaquant n'a pas fait le déplacement en Pologne pour le match amical opposant le club andalou au Cracovie. D'après les informations recueillies par notre rédaction, les deux clubs se sont mis d'accord sur un montant de 18 à 19 millions d'euros de base fixe, plus des primes pouvant atteindre un maximum de 23 millions.