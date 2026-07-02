Après avoir finalisé le transfert de Michael Svoboda à Brighton, Venise s’apprête à boucler sa huitième recrue de l’été 2026. Après avoir finalisé les signatures en tant que joueurs libres de Toma Basic et Thorir Helgason, ainsi que les acquisitions de Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman et Armel Bella-Kotchap, le club, fraîchement promu en Serie A, s’apprête à boucler l’arrivée d’un nouvel avant-centre.
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Venise : le huitième renfort est en vue ; les discussions avec le Sparta Prague pour Albion Rrahmani entrent dans les détails
Qui est Rrahmani ?
Selon Sky Sport, les négociations avec le Sparta Prague concernant l'attaquant kosovar Albion Rrahmani, né en 2000, en sont aux derniers détails. Lors de l’exercice écoulé en République tchèque, l’avant-centre a pris part à 49 rencontres et trouvé le chemin des filets à 16 reprises, dont une fois en Ligue Europa Conférence. Il totalise par ailleurs 25 sélections avec la sélection kosovare, ponctuées de 7 réalisations.
LES CHIFFRES DE L'OPÉRATION
Selon Sky Sport, le transfert en provenance du Sparta Prague devrait se finaliser sur la base d’une indemnité fixe de 7,5 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient 2 millions d’euros supplémentaires et des bonus. Les deux clubs sont en contact permanent pour aplanir les dernières divergences concernant le pourcentage sur une future revente, et, si tout se passe comme prévu, Rrahmani pourrait se rendre à Venise ce week-end pour passer la visite médicale et signer son contrat.