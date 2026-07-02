Selon Sky Sport, le transfert en provenance du Sparta Prague devrait se finaliser sur la base d’une indemnité fixe de 7,5 millions d’euros, à laquelle s’ajouteraient 2 millions d’euros supplémentaires et des bonus. Les deux clubs sont en contact permanent pour aplanir les dernières divergences concernant le pourcentage sur une future revente, et, si tout se passe comme prévu, Rrahmani pourrait se rendre à Venise ce week-end pour passer la visite médicale et signer son contrat.