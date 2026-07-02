Le Venezia FC se montre très actif en ce début de mercato estival. Le club, fraîchement promu en Serie A, a officiellement enregistré sa huitième recrue et a réalisé aujourd’hui des progrès significatifs dans le dossier du buteur du Sparta Prague, Albion Rrahmani. Mais l’attaque n’est pas la seule priorité de la direction vénitienne, qui a également annoncé l’arrivée du défenseur latéral Thierry Correia.
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Venise : l'arrivée de Thierry Correia est officielle. Qui est-il et combien a-t-il coûté ?
LE COMMUNIQUÉ
Communiqué officiel du Venezia FC : « Le club arancioneroverde annonce la signature du défenseur Thierry Rendall Correia. Le joueur s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, avec une option de prolongation automatique sous réserve de certaines conditions sportives. »
Qui est Thierry Correia ?
Formé au Sporting Lisbonne, l’arrière droit portugais Thierry Correia, né en 1999, a d’abord disputé sept matchs avec l’équipe première du club lisboète. À l’été 2019, le joueur, représenté par Jorge Mendes, a été transféré au Valence CF pour 12 millions d’euros. En Espagne, il a totalisé 160 matchs et inscrit deux buts.