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Venise : l'arrivée de Thierry Correia est officielle. Qui est-il et combien a-t-il coûté ?

Venezia
Mercato
T. Correia

La défense de l'équipe de Giovanni Stroppa est renforcée.

Le Venezia FC se montre très actif en ce début de mercato estival. Le club, fraîchement promu en Serie A, a officiellement enregistré sa huitième recrue et a réalisé aujourd’hui des progrès significatifs dans le dossier du buteur du Sparta Prague, Albion Rrahmani. Mais l’attaque n’est pas la seule priorité de la direction vénitienne, qui a également annoncé l’arrivée du défenseur latéral Thierry Correia.

  • LE COMMUNIQUÉ

    Communiqué officiel du Venezia FC : « Le club arancioneroverde annonce la signature du défenseur Thierry Rendall Correia. Le joueur s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, avec une option de prolongation automatique sous réserve de certaines conditions sportives. »

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  • Qui est Thierry Correia ?

    Formé au Sporting Lisbonne, l’arrière droit portugais Thierry Correia, né en 1999, a d’abord disputé sept matchs avec l’équipe première du club lisboète. À l’été 2019, le joueur, représenté par Jorge Mendes, a été transféré au Valence CF pour 12 millions d’euros. En Espagne, il a totalisé 160 matchs et inscrit deux buts.