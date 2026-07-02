Venise : l'arrivée de Thierry Correia est officielle. Qui est-il et combien a-t-il coûté ?

Le Venezia FC se montre très actif en ce début de mercato estival. Le club, fraîchement promu en Serie A, a officiellement enregistré sa huitième recrue et a réalisé aujourd’hui des progrès significatifs dans le dossier du buteur du Sparta Prague, Albion Rrahmani. Mais l’attaque n’est pas la seule priorité de la direction vénitienne, qui a également annoncé l’arrivée du défenseur latéral Thierry Correia.