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Giovanni StroppaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Venise, c'est officiel : 36 joueurs participent au stage de préparation

Venezia
G. Stroppa
Serie A

La liste des joueurs convoqués par Stroppa pour le stage de préparation

Le Venezia FC a officiellement lancé la saison 2026/27 par son traditionnel stage d’été à Falcade, dans les Dolomites bellunaises. Pendant cette préparation, le groupe effectuera deux séances d’entraînement quotidiennes pour poser les bases physiques et tactiques en vue du nouveau championnat.


Selon le site officiel du club, 36 joueurs ont pris la route ce matin pour rejoindre le stage, tandis que Yeboah, fraîchement revenu de la Coupe du monde, les rejoindra ultérieurement. Le groupe quittera Falcade le samedi 25 juillet.


  • LE GROUPE

    Gardiens :

    Matteo Grandi, Alessio Pozzi, Filip Stankovic.


    Défenseurs :

    Armel Bella Kotchap, Thierry Correia, Bartol Franjic, Alejando Gomes Furtado, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Junior Ligue, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Michael Venturi.


    Milieux de terrain :

    Toma Basic, Lorenzo Berardi, Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Marko Farji, Thorir Helgason, Nunzio Lella, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez.


    Attaquants :

    Andrea Adorante, Antonio Casas, Saad El Haddad, Daniel Fila, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, Mohamed Malang Touré.




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