Venise, c'est officiel : 36 joueurs participent au stage de préparation

Le Venezia FC a officiellement lancé la saison 2026/27 par son traditionnel stage d’été à Falcade, dans les Dolomites bellunaises. Pendant cette préparation, le groupe effectuera deux séances d’entraînement quotidiennes pour poser les bases physiques et tactiques en vue du nouveau championnat.





Selon le site officiel du club, 36 joueurs ont pris la route ce matin pour rejoindre le stage, tandis que Yeboah, fraîchement revenu de la Coupe du monde, les rejoindra ultérieurement. Le groupe quittera Falcade le samedi 25 juillet.



