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Venise assure sa montée, Palerme est une énigme : qui sera promu en Serie A ?

Calendriers, classement et ce qu'en disent les bookmakers sur la lutte pour la montée en Serie B

Après seulement sept journées de Serie B, les premiers résultats commencent à se dessiner et la situation en tête du classement commence à se préciser. À l'issue de la dernière journée en milieu de semaine de la saison 25/26, Venise semble avoir mis le cap sur un retour en Serie A après seulement un an en Serie B. Giovanni Stroppa pourrait bien confirmer son statut de « magicien » des promotions et, après la Cremonese, ramener les Lagunari au sommet du football italien. Après un début desaison en dents de scie, Venise a trouvé ses marques et, depuis novembre, n’a perdu qu’un seul match (contre Modène) lors de ses vingt dernières rencontres de Serie B. Les Lagunaires sont en tête du classement avec trois points d’avance, mais le match décisif de samedi contre la deuxième force du championnat, Monza, sera crucial.


L'équipe de Bianco, tout comme Venise, veut revenir immédiatement en Serie A en misant sur la soif de revanche de Cutrone et le retour au but de Petagna, auteur de 3 buts lors des 3 derniers matchs. Frosinone reste accroché au train de la promotion directe, à deux points de Monza, et c'est l'équipe qui a passé le plus de journées en tête du classement cette saison. Les hommes d'Alvini ont connu un petit passage à vide ces derniers temps, mais cela n'entame en rien la fabuleuse saison qu'ils ont construite sans aucun transfert cet été.


Si les trois équipes de tête filent en tête, on ne peut pas en dire autant de celle qui, en août, semblait être la principale candidate au retour tant attendu en Serie A, Palerme. Non seulement grâce à l'arrivée d'un entraîneur expert en promotions en Serie A comme Inzaghi, mais aussi grâce à la campagne de recrutement menée cet été par le City Group. Les Rosanero restent à distance de sécurité des équipes qu'ils devront affronter en demi-finales des barrages, mais le manque de régularité au niveau des résultats mine peu à peu leurs chances de rattraper le retard pour une promotion directe. Après la défaite sans appel 3-0 subie face à Monza, ils n'ont obtenu qu'un match nul à domicile contre la Juve Stabia (2-2) : désormais, six points séparent Inzaghi de la Serie A.

  • QUI PARTICIPERA AUX PLAY-OFFS ?

    De la cinquième à la huitième place, la course aux places de barrages est toujours ouverte.Si Catanzaro et Modène (avec un match en moins) se trouvent dans une zone intermédiaire, entre l'espoir d'atteindre la quatrième place et la « tranquillité » que procure leur avance confortable sur leurs poursuivants, de l'autre côté, la Juve Stabia, Cesena, Avellino et le Sudtirol se disputent à quatre les deux dernières places.


    La Juve Stabia (42 points) reste favorite pour revenir en play-offs après sa belle saison de l'année dernière, tout comme Cesena, qui stagne à 40 points. Mais tout cela n'est que théorique, car ni les « guêpes » ni les Romagnols n'ont remporté les trois points depuis plus de cinq matchs. À Cesena, la situation est particulièrement tendue avec le limogeage de Mignani et l'arrivée surprise d'Ashley Cole, qui n'a pas réussi à redonner de l'élan à l'équipe. En milieu de semaine, Mantoue a infligé un net 3-0 aux Bianconeri.


    La surprise de cette fin de saison pourrait bien venir de l'Avellino de Davide Ballardini. L'entraîneur chevronné, appelé pour assurer un maintien tranquille, enchaîne trois victoires consécutives et commence désormais à lorgner sur le classement.

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  • LE CALENDRIER DES GRANDES ÉQUIPES

    Le leader, Venise, jouera sa place en Serie A surtout lors de la prochaine journée : le match contre Monza pourrait lui permettre de prendre le large. Par la suite, l'équipe de Stroppa sera « l'artisan » de la relégation de certaines équipes, puisqu'elle devra affronter Entella, Empoli, Bari et La Spezia, toutes des formations impliquées dans la lutte pour éviter la Serie C. Lors de la dernière journée, les Lagunari recevront Palerme.


    Le calendrier s'annonce plus compliqué pour Monza qui, après Venise, affrontera Catanzaro et Modène, en pleine course aux barrages, ainsi que les clubs prestigieux en difficulté que sont Bari, la Sampdoria et Empoli. Pour Frosinone, le match du 10 avril contre Palerme sera décisif tant pour la promotion que pour la troisième place, cruciale pour les barrages. Aucun match contre les leaders du classement, mais seulement contre Modène.


    Chapitre Palerme. L'équipe d'Inzaghi est toujours en lice pour une montée directe en Serie A, mais tout dépendra du match à Frosinone et de la dernière journée contre Venise. Un match à risque également lors de l'avant-dernière journée, lorsque les Rosanero recevront Catanzaro.

  • QUI VA GAGNER LA B SELON LES BOOKMAKERS ?

    Pour les bookmakers, le grand favori reste bien sûr Venise, dont la victoire en Serie B est cotée entre 1,35 et 1,45. Monza suit de près, mais à distance respectable malgré seulement trois points d'écart, et sa victoire rapporterait entre 3 et 3,25. Frosinone affiche une cote à deux chiffres, comprise entre 10,00 et 12,00. Palermo est loin derrière, avec une cote comprise entre 40,00 et 50,00 après ses derniers résultats négatifs.