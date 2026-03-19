Venise assure sa montée, Palerme est une énigme : qui sera promu en Serie A ?

Après seulement sept journées de Serie B, les premiers résultats commencent à se dessiner et la situation en tête du classement commence à se préciser. À l'issue de la dernière journée en milieu de semaine de la saison 25/26, Venise semble avoir mis le cap sur un retour en Serie A après seulement un an en Serie B. Giovanni Stroppa pourrait bien confirmer son statut de « magicien » des promotions et, après la Cremonese, ramener les Lagunari au sommet du football italien. Après un début desaison en dents de scie, Venise a trouvé ses marques et, depuis novembre, n’a perdu qu’un seul match (contre Modène) lors de ses vingt dernières rencontres de Serie B. Les Lagunaires sont en tête du classement avec trois points d’avance, mais le match décisif de samedi contre la deuxième force du championnat, Monza, sera crucial.





L'équipe de Bianco, tout comme Venise, veut revenir immédiatement en Serie A en misant sur la soif de revanche de Cutrone et le retour au but de Petagna, auteur de 3 buts lors des 3 derniers matchs. Frosinone reste accroché au train de la promotion directe, à deux points de Monza, et c'est l'équipe qui a passé le plus de journées en tête du classement cette saison. Les hommes d'Alvini ont connu un petit passage à vide ces derniers temps, mais cela n'entame en rien la fabuleuse saison qu'ils ont construite sans aucun transfert cet été.





Si les trois équipes de tête filent en tête, on ne peut pas en dire autant de celle qui, en août, semblait être la principale candidate au retour tant attendu en Serie A, Palerme. Non seulement grâce à l'arrivée d'un entraîneur expert en promotions en Serie A comme Inzaghi, mais aussi grâce à la campagne de recrutement menée cet été par le City Group. Les Rosanero restent à distance de sécurité des équipes qu'ils devront affronter en demi-finales des barrages, mais le manque de régularité au niveau des résultats mine peu à peu leurs chances de rattraper le retard pour une promotion directe. Après la défaite sans appel 3-0 subie face à Monza, ils n'ont obtenu qu'un match nul à domicile contre la Juve Stabia (2-2) : désormais, six points séparent Inzaghi de la Serie A.