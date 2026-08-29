Fernandez avait suscité un vif intérêt de la part de plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa et Leeds United, ainsi que des approches sérieuses en provenance de Bundesliga allemande. Cependant, le projet sportif de Venezia dans l'élite italienne s'est révélé être l'option la plus convaincante pour la prochaine étape de son développement. Au-delà de la promesse d'un temps de jeu régulier en équipe première, la transition culturelle vers l'Italie était jugée bien plus adaptée qu'un départ en Angleterre ou en Allemagne pour un adolescent qui s'apprêtait à vivre sa première expérience à l'étranger.