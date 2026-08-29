Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
imago-sport-1065970358.jpgPhoto Players Images
Adhe Makayasa

Traduit par

Venezia conclut un accord à 4 millions d’euros pour recruter le prodige du FC Barcelone Toni Fernandez, tandis que le Barça obtient une clause de rachat cruciale

Mercato
T. Fernandez
FC Barcelone
LaLiga
Serie A
Venezia

Le promu de Serie A, Venezia, a trouvé un accord verbal avec Barcelone pour recruter le prometteur talent offensif Toni Fernandez contre 4 millions d’euros. Le joueur de 18 ans, issu du centre de formation, était entré dans la dernière année de son contrat en Catalogne, ce qui a poussé le directeur sportif Deco à autoriser un départ incluant des protections cruciales en vue d’un futur rachat.

  • Venezia conclut un accord verbal

    L’expert des transferts Fabrizio Romano a confirmé que Venezia a trouvé un accord verbal pour recruter le jeune attaquant de Barcelone contre une indemnité de 4 millions d’euros. Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat, la direction catalane a choisi de valider une vente lors du mercato estival actuel. L’accord comprend également une clause à la revente de 50 % afin de protéger les intérêts financiers à long terme du géant espagnol.

    • Publicité
  • imago-sport-1067970536.jpgPressinphoto

    Le projet italien devance ses rivaux

    Fernandez avait suscité un vif intérêt de la part de plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa et Leeds United, ainsi que des approches sérieuses en provenance de Bundesliga allemande. Cependant, le projet sportif de Venezia dans l'élite italienne s'est révélé être l'option la plus convaincante pour la prochaine étape de son développement. Au-delà de la promesse d'un temps de jeu régulier en équipe première, la transition culturelle vers l'Italie était jugée bien plus adaptée qu'un départ en Angleterre ou en Allemagne pour un adolescent qui s'apprêtait à vivre sa première expérience à l'étranger.

  • Le Barça s’assure une voie de retour

    La décision de Barcelone d’autoriser le départ du joueur formé à La Masia ne signifie pas que la porte est totalement fermée pour son avenir en Catalogne. Le directeur sportif Deco a négocié avec succès une clause de rachat cruciale, permettant au géant espagnol de faire revenir l’attaquant s’il s’épanouit en Serie A. Ce compromis stratégique offre à Fernandez une précieuse exposition au haut niveau tout en préservant la possibilité d’un retour au Camp Nou à l’avenir.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1068000307.jpgPressinphoto

    Un test attend la Serie A

    Venise cherchera à intégrer sa jeune recrue phare au groupe professionnel alors que le club lutte pour s’installer durablement dans l’élite italienne. L’attaquant pourrait faire ses débuts immédiats une fois les formalités du transfert finalisées avant la prochaine trêve internationale d’automne. S’adapter aux exigences tactiques rigoureuses de la Serie A constituera un test décisif du tempérament du jeune joueur au plus haut niveau professionnel.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Italie Coupe
Udinese crest
Udinese
UDI
Venezia crest
Venezia
VEN