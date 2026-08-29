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Venezia conclut un accord à 4 millions d’euros pour recruter le prodige du FC Barcelone Toni Fernandez, tandis que le Barça obtient une clause de rachat cruciale
Venezia conclut un accord verbal
L’expert des transferts Fabrizio Romano a confirmé que Venezia a trouvé un accord verbal pour recruter le jeune attaquant de Barcelone contre une indemnité de 4 millions d’euros. Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat, la direction catalane a choisi de valider une vente lors du mercato estival actuel. L’accord comprend également une clause à la revente de 50 % afin de protéger les intérêts financiers à long terme du géant espagnol.
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Le projet italien devance ses rivaux
Fernandez avait suscité un vif intérêt de la part de plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa et Leeds United, ainsi que des approches sérieuses en provenance de Bundesliga allemande. Cependant, le projet sportif de Venezia dans l'élite italienne s'est révélé être l'option la plus convaincante pour la prochaine étape de son développement. Au-delà de la promesse d'un temps de jeu régulier en équipe première, la transition culturelle vers l'Italie était jugée bien plus adaptée qu'un départ en Angleterre ou en Allemagne pour un adolescent qui s'apprêtait à vivre sa première expérience à l'étranger.
Le Barça s’assure une voie de retour
La décision de Barcelone d’autoriser le départ du joueur formé à La Masia ne signifie pas que la porte est totalement fermée pour son avenir en Catalogne. Le directeur sportif Deco a négocié avec succès une clause de rachat cruciale, permettant au géant espagnol de faire revenir l’attaquant s’il s’épanouit en Serie A. Ce compromis stratégique offre à Fernandez une précieuse exposition au haut niveau tout en préservant la possibilité d’un retour au Camp Nou à l’avenir.
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Un test attend la Serie A
Venise cherchera à intégrer sa jeune recrue phare au groupe professionnel alors que le club lutte pour s’installer durablement dans l’élite italienne. L’attaquant pourrait faire ses débuts immédiats une fois les formalités du transfert finalisées avant la prochaine trêve internationale d’automne. S’adapter aux exigences tactiques rigoureuses de la Serie A constituera un test décisif du tempérament du jeune joueur au plus haut niveau professionnel.
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