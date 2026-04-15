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« Vendre pour acheter » : sous le feu des critiques, Arne Slot prévient les supporters que certains bons joueurs quitteront Liverpool après l’élimination en Ligue des champions
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L’élimination en Ligue des champions entraîne un examen de conscience à Anfield.
Les rêves européens des Reds se sont envolés mardi soir : le PSG a validé sa qualification grâce à une victoire 4-0 au cumul des deux rencontres, dont un succès 2-0 à Anfield. Malgré un recrutement estival pharaonique de 450 millions de livres sterling – avec les arrivées d’Alexander Isak, Florian Wirtz, Jérémie Frimpong et Milos Kerkez – Liverpool n’a pas répondu aux attentes. Cette incapacité à rebondir devrait entraîner de nombreux départs cet été, Slot anticipant d’ores et déjà un « grand défi » lors du prochain mercato.
Slot confirme le modèle de transfert « vendre pour acheter »
Après la défaite contre le PSG, Slot a fait preuve de franchise au sujet des contraintes financières estivales du club. Il a rappelé que le modèle économique actuel impose des départs pour financer de nouveaux talents. « C'est le jeu dans lequel nous devons nous engager dans les semaines à venir », a-t-il déclaré à Amazon Prime. « La bonne nouvelle, c'est qu'Alex (Isak) est de retour et capable d'enchaîner les minutes. On a beaucoup parlé du fait que le club est en transition. Nous avons déjà vendu huit à dix joueurs pour générer des fonds et recruter environ cinq éléments très talentueux. Nous devons vendre pour acheter. Certains joueurs s’en vont aussi en fin de contrat. C’est un défi de taille cet été, mais le club a démontré que ce modèle fonctionne. Comme je l’ai déjà expliqué, l’avenir s’annonce prometteur, surtout si nous parvenons à recruter des joueurs après le départ de bons éléments cet été. »
Plusieurs cadors se dirigent vers la sortie
L’exode a déjà commencé : les légendes du club, Mohamed Salah et Andy Robertson, devraient partir en tant qu’agents libres à l’expiration de leurs contrats. Cependant, ils ne seront probablement pas les seules figures de proue à faire les frais de la reconstruction à venir. Ibrahima Konaté arrive lui aussi en fin de contrat, tandis que des joueurs comme Curtis Jones et Wataru Endo sont fortement pressentis pour quitter Merseyside.
Par ailleurs, la presse italienne évoque un intérêt concret de la Juventus pour le gardien Alisson Becker, tandis qu’Alexis Mac Allister a été constamment associé à un départ durant la seconde partie de saison. Sous pression pour obtenir des résultats, Slot pourrait donc être contraint de se séparer de n’importe quel élément de l’effectif.
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Rooney remet en cause les affirmations concernant la « transition » de Liverpool
L’idée selon laquelle Liverpool serait en phase de « transition » ne fait pas l’unanimité, d’autant plus que le club était champion il y a douze mois seulement. L’ancien capitaine de Manchester United, Wayne Rooney, intervenant comme consultant pour Amazon Prime, a rapidement critiqué la communication du club après son élimination des compétitions européennes.
« On parle de reconstruction, mais ils étaient champions la saison dernière », a-t-il rappelé. « Ils ont gagné le titre et ont investi des sommes colossales pour renforcer l’effectif. Il y a certes eu des erreurs, que ce soit au niveau du recrutement, et bien sûr ils ont eu des joueurs blessés, mais on ne devrait pas parler de reconstruction quand on vient de remporter la Premier League. Ils ont perdu de très bons joueurs, on comprend pourquoi les supporters étaient si bouleversés quand ils ont perdu Trent. »
Prochain rendez-vous : le derby du Merseyside face à Everton, première édition au Hill Dickinson Stadium. Une défaite y ferait monter d’un cran la pression sur Slot, déjà en lutte pour sauver son poste, tandis que son équipe risque de manquer une qualification en Ligue des champions la saison prochaine – un scénario potentiellement fatal pour le mandat du Néerlandais.