« Vendre pour acheter » : sous le feu des critiques, Arne Slot prévient les supporters que certains bons joueurs quitteront Liverpool après l’élimination en Ligue des champions

L’idée selon laquelle Liverpool serait en phase de « transition » ne fait pas l’unanimité, d’autant plus que le club était champion il y a douze mois seulement. L’ancien capitaine de Manchester United, Wayne Rooney, intervenant comme consultant pour Amazon Prime, a rapidement critiqué la communication du club après son élimination des compétitions européennes.

« On parle de reconstruction, mais ils étaient champions la saison dernière », a-t-il rappelé. « Ils ont gagné le titre et ont investi des sommes colossales pour renforcer l’effectif. Il y a certes eu des erreurs, que ce soit au niveau du recrutement, et bien sûr ils ont eu des joueurs blessés, mais on ne devrait pas parler de reconstruction quand on vient de remporter la Premier League. Ils ont perdu de très bons joueurs, on comprend pourquoi les supporters étaient si bouleversés quand ils ont perdu Trent. »

Prochain rendez-vous : le derby du Merseyside face à Everton, première édition au Hill Dickinson Stadium. Une défaite y ferait monter d’un cran la pression sur Slot, déjà en lutte pour sauver son poste, tandis que son équipe risque de manquer une qualification en Ligue des champions la saison prochaine – un scénario potentiellement fatal pour le mandat du Néerlandais.